El Básquet Coruña se vuelve de vacío del fin de semana en Burgos (107-101)

Acción de Tomas Dimsa durante el San Pablo Burgos-Leyma Básquet Coruña SPB

El Leyma Básquet Coruña se vuelve de vacío del fin de semana en Burgos, donde perdió (107-101, tras prórroga) ante el anfitrión del trofeo que en la víspera había conquistado el Bilbao Basket, al superar a los naranjas (96-90), 24 horas después de haber hecho lo propio con el San Pablo.

Al igual que un día antes, y de nuevo sin señal televisiva, los pupilos de Carles Marco mandaron en el primer cuarto, en esta ocasión gracias a la pareja formada por Alonzo Verge Jr. y Dmytro Skapintsev. El base estadounidense firmó 4 puntos y 4 asistencias y el pívot ucraniano anotó de media decena de tantos.

Un acto inicial en el que los dos equipos tiraron muy mal desde lejos: un 2 de 14 combinado, con ningún acierto local en cinco intentos. No obstante, el Leyma, que ya empezaba a perder con claridad (16-8) la batalla del rebote, fue por delante gracias a su mayor acierto en tiros de dos (5 de 8) y, sobre todo, desde los 4,60 metros (9 de 10).

En el segundo periodo los visitantes siguieron viendo el aro como el ojo de una aguja a la hora de lanzar desde el arco (2 de 11) y, aunque los locales no estuvieron mucho mejor (3 de 8), el rebote marcó la remontada de los hombres entrenados por Porfi Fisac, entre los que sobresalió antes del descanso Sekou Doumbouya, con 9 tantos el máximo anotador de los 23 jugadores que pasaron por el rectángulo.

No lo hicieron de nuevo Karlis Silins, que sigue sin redebutar de naranja, y Jacobo Díaz, ausente por tercer encuentro consecutivo después de ser uno de los destacados en la semifinal de la Copa Galicia contra el Ourense. La diferencia al paso por el minuto 20 en el marcador (32-31) fue diametralmente opuesta a la del rebote, nada más y nada menos que 31-14 para el San Pablo.

El Leyma mejoró tras el descanso, a pesar de que continuó siendo muy inferior en el rebote (58-33 fue el guarismo final). Con Verge ya dedicado fundamentalmente a anotar, los naranjas mantuvieron el codo a codo con el rival castellano-leonés, uno de los trece de la ACB que esta temporada jugarán competición europea.

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Un triple de diferencia registraba el marcador del Coliseum burgalés al final del tercer cuarto (70-67). Verge siguió tirando del carro en el cuarto periodo, donde se le unió un Lukas Ulecka hasta ese momento muy discreto.

El duelo se mantuvo en un pañuelo, tanto que llegó a la prórroga, donde la fatiga jugó en contra del Básquet Coruña, que afrontó este choque con la mitad de horas de descanso que un rival en el que destacaron, además, de Dombouya, Daní Diez, DJ Steward y Dusan Radosavljevic, mientras que Verge y Uleckas fueron los únicos jugadores de Carles Marco que alcanzaron los dobles dígitos en anotación.

El próximo compromiso del Básquet Coruña, el último de la pretemporada, es la presentación ante su afición, el viernes 18, en el Palacio de los Deportes de Riazor, a partir de las 19.00 horas, con el Bàsquet Manresa como rival. Una semana justa antes de iniciar, en la cancha del Barça, su segunda aventura en la ACB.