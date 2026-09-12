Previa | El campeón de Galicia vuelve a la palestra

Leo Westermann, en la imagen durante la final de la Copa Galicia 2026, podría jugar su último partido con la camiseta naranja Patricia G. Fraga

El Leyma Básquet Coruña vuelve a la palestra cinco días después de la brillante conquista de la segunda Copa Galicia de su historia. Lo hace, a partir de las 18.30 horas de este sábado, en otro Coliseum, el de Burgos, contra un rival que trae malos recuerdos por estos lares, el Bilbao Basket,

En la pista del conjunto vizcaino se certificó el descenso a a Primera FEB con todavía tres jornada de la ACB 2024-25 por delante. Entonces vestía de naranja Aleix Font, que este campaña cumple su segunda consecutiva como hombre de negro. El escolta barcelonés, que el curso pasado destacó más en la competición europea que en la doméstica, y el base Harald Frey, ahora compañero suyo, y Karlis Silins son los únicos jugadores de ese partido, disputado en Miribilla el 11 de mayo de 2025, que estarán (o podrían estar) hoy sobre el parqué del Coliseum.

En el banquillo del BBB continúa Jaume Ponsarnau. El técnico de Tárrega (Lleida) tuvo a sus órdenes a Carles Marco en 2008, cuando el preparador del Básquet Coruña disputó seis partidos con la camiseta del Manresa.

Además, seis de los mimbres de la plantilla naranja, los que han sido renovados, se reencontrarán con otro conocido, el alero Manex Ansorregi, que gracias a su buena campaña en el Gipuzkoa y a su condición de cupo disfruta de su primera oportunidad en la ACB.

Temas emotivos al margen, el conjunto herculino llega a la cita invicto después de cuatro encuentros disputados, dos de ellos ante rivales con los que comparte competición. Empezó venciendo al Obradoiro (89-82), en Vilagarcía de Arousa; al Palencia (102-104, tras prórroga), en el municipal de la capital castellano-leonesa; al Ourense (94-89), en semifinales de la Copa Galicia santiaguesa, y el Breogán (102-93) en el partido por el título autonómico.

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Eso sí, los dos primeros encuentros sin el concurso de sus cuatro internacionales, Caio Pacheco, Dmytro Skapintsev, Karlis Silins y George Conditt IV, que no se incorporaron a la pretemporada hasta el jueves pasado. El ala-pívot letón, para entrenar sin contacto por culpa de la lesión bucal que sufrió en un amistoso con su selección previo a la ventana FIBA de agosto.

A pesar de las dificultades de este verano extraño y raro, el Leyma se presenta en la capotal castellano-leonesa bastante más rodado que el Bilbao Basket, uno de los trece equipos de la ACB 2026-27 que disputará competición europea. Solo dos partidos han disputado los 'hombres de negro', el segundo de ellos ayer, contra el San Pablo, anfitrión del denominado Torneo Coliseum Burgos, en el que ganaron los vascos por 72-79, un duelo ensombrecido por la rotura de menisco que sufrió el alero local Vlatko Cancar.

En el primero, los de Ponsarnau se impusieron con autoridad (81-103) a un equipo de Primera FEB, el Alega Cantabria. Un duelo, en el que el preparador catalán pudo contar con los trece hombres de su plantilla, donde destacó una de sus caras nuevas, el escolta Nate Darling, autor de 22 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

Siete renovados

Permanecen del curso pasado, además de Frey y Aleix Font, los escoltas Darrun Hilliard y Margiris Normantas, los ala-pívots Luke Petrasek y Martin Krampelj y el pívot Tryggvi Hlinason (15 tantos y 8 rechaces en el primer amistoso).

También son nuevos en nómina del campeón de las dos últimas ediciones de la FIBA EuroCup, los bases Adam Somogyi (procedente del Szolnoki Olaj húngaro) y Dan Duscak (Oviedo), los pívots Bastien Vautier (ASVEL Villeurbanne) y Ondrej Hustak (Szcezin) y los mencionados Ansorregi y Darling (Elan Chalon).

Es más que posible que Carles Marco siga sin poder contar con Silins, que esta misma semana tenía cita con el dentista para arreglar el destrozo sufrido contra la Ucrania de Skapintsev. Una lesión que requiere prudencia y paciencia. El propio jugador dijo en Santiago de Compostela que todavía le quedaba mínimo una semana para poder volver a jugar. Podría ser hoy el último partido de Leo Westermann con la camiseta naranja.

También podría perdérselo Jacobo Díaz. El madrileño, uno de los más destacados en en el trabajadísimo triunfo contra el COB, no estuvo frente al Breogán a causa de unas molestias en la espalda, zona que ya le dio problemas la temporada pasada.

Así pues, nuevo test en principio sin la plantilla al completo pero más útil para sacar conclusiones sólidas que de los dos primeros, aunque el objetivo es seguir acoplando a los jugadores y desarrollar unos sistemas que se vieron afectados por la ausencia, desde el inicio de la pretemporada, de los tres hombres altos.