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Liga Challenge

"Motivos personales de fuerza mayor" frustran la incorporación de Brigitte Lefebvre al Maristas

El equipo colegial tiene menos de un mes hasta que empiece la competición liguera para conseguir una interior de alto nivel

Chaly Novo
Chaly Novo
12/09/2026 18:54
Brigitte Lefebvre
Imagen de archivo de Brigitte Lefebvre
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El Sparking Truth Maristas anunció en redes sociales que uno de sus tres fichajes, Brigitte Lefebvre-Okankwu, finalmente no se incorporará al conjunto del Cole a causa de “motivos personales de fuerza mayor”, reza la nota.

“Desde el club queremos mandarle todo nuestro cariño, fuerza y ánimo tanto a ella como a su familia. También agradecerle las ganas e ilusión depositadas en este proyecto. Esta será siempre tu casa y las puertas de Maristas estarán siempre abiertas para ti”, concluye el texto colgado en Instagram.

Una acción de Josefina Zeballos durante el partido entre Maristas y Ensino

Maristas da una buena imagen a pesar de caer contra el Ensino en Copa Galicia (62-79)

Más información

La canadiense Lefebvre-Okankwu, pívot o ala-pívot de 29 años y 1,85 metros, fue una de las jugadoras más destacadas de la pasada Liga Femenina 2, que disputó con el TGN Tarraconense. Promedió 15,7 puntos, 9,2 rebotes y 2,1 robos en cerca de 32 minutos por encuentro. Números que la convirtieron en la segunda máxima anotadora del grupo B, la cuarta reboteadora, la tercera más valorada, con 20,19 créditos por encuentro, y la inclusión en el equipo ideal de la temporada.

Su no fichaje es un duro varapalo para el Maristas a menos de un mes para su debut en la Liga Challenge, el 3 de octubre en la cancha del NBF Castelló. Y es que a estas alturas es prácticamente imposible encontrar una jugadora sin contrato del nivel de la internacional canadiense.

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