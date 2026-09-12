"Motivos personales de fuerza mayor" frustran la incorporación de Brigitte Lefebvre al Maristas

Imagen de archivo de Brigitte Lefebvre Ottawa Gee-Gees

El Sparking Truth Maristas anunció en redes sociales que uno de sus tres fichajes, Brigitte Lefebvre-Okankwu, finalmente no se incorporará al conjunto del Cole a causa de “motivos personales de fuerza mayor”, reza la nota.

“Desde el club queremos mandarle todo nuestro cariño, fuerza y ánimo tanto a ella como a su familia. También agradecerle las ganas e ilusión depositadas en este proyecto. Esta será siempre tu casa y las puertas de Maristas estarán siempre abiertas para ti”, concluye el texto colgado en Instagram.

Maristas da una buena imagen a pesar de caer contra el Ensino en Copa Galicia (62-79) Más información

La canadiense Lefebvre-Okankwu, pívot o ala-pívot de 29 años y 1,85 metros, fue una de las jugadoras más destacadas de la pasada Liga Femenina 2, que disputó con el TGN Tarraconense. Promedió 15,7 puntos, 9,2 rebotes y 2,1 robos en cerca de 32 minutos por encuentro. Números que la convirtieron en la segunda máxima anotadora del grupo B, la cuarta reboteadora, la tercera más valorada, con 20,19 créditos por encuentro, y la inclusión en el equipo ideal de la temporada.

Su no fichaje es un duro varapalo para el Maristas a menos de un mes para su debut en la Liga Challenge, el 3 de octubre en la cancha del NBF Castelló. Y es que a estas alturas es prácticamente imposible encontrar una jugadora sin contrato del nivel de la internacional canadiense.