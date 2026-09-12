El Bilbao Basket acaba con el idilio veraniego del Básquet Coruña (90-96)

Alonzo Verge Jr. bota el balón durante el partido contra el Bilbao Basket en el Coliseum de Burgos SPB

El Bilbao Basket puso fin (90-96) al idilio veraniego del Leyma Básquet Coruña con la victoria. A la quinta doblaron la rodilla los flamantes campeones de Galicia, después de mandar en el marcador durante prácticamente toda la primera media hora de este segundo encuentro –que no contó con señal televisiva alguna– del Trofeo San Pablo, del que ya son campeones los ‘hombres de negro’ entrenados por Jaume Ponsarnau.

Los más destacados del Leyma, que no pudo contar de nuevo ni con Karlins Silins ni con Jacobo Díaz, en los diez primeros minutos, donde dominaron con cierta autoridad (23-16), fueron Lukas Uleckas (7 puntos y 2 rebotes) y Dmytro Skapintsev (4 y 6).

En el segundo cuarto tomaron el relevo Alonzo Verge Jr., que en este tramo repartió cinco de las siete asistencias con que llegó al descanso, y George Conditt IV, autor de una decena de tantos en estos segundos diez minutos, para plantarse con una decena al final de la primera mitad, que los de Carles Marco cerraron con 53-44 a su favor, a pesar del poco acierto desde la larga distancia (3 de 11).

Curiosamente, en el tercer periodo, donde siguió el desacierto naranja desde los 6,75 metros (2 de 7), el base estadounidense no regaló ninguna canasta a sus compañeros y el pívot puertorriqueño no vio aro. Nate Darling, el más acertado en este tramo, hizo posible que el Bilbao Basket nivelase el marcador (70-70) al paso por la media hora.

En los diez minutos finales, entre el propio Darling y un viejo conocido, el exbreoganista Darrun Hilliard, lanzaron al Bilbao Basket a una victoria con la que conquista este torneo. El Básquet Coruña terminó sin aprobar su asignatura pendiente: un gris oscuro 7 de 27 desde el arco.

Los de Carles Marco completan este domingo (18.30 horas) su participación en este torneo. Se miden al San Pablo Burgos, que en la jornada inaugural cedió por 72-79 ante los ‘hombres de negro’. El ganador de este duelo se quedará la segunda plaza.

El conjunto castellano-leonés, uno de los que subió cuando descendió el Básquet Coruña al final del curso 2024-25, presenta muchas novedades respecto a la plantilla que la pasada campaña finalizó en la décimo tercera posición, aunque únicamente dos victorias por encima del penúltimo clasificado, el Gran Canaria.

Una actuación que le sirvió para hacerse con un billete para competición continental. El plantel gobernado por Porfi Fisac jugará la EuroCup, al igual que el La Laguna Tenerife y el Manresa. Solo cinco equipos, entre ellos obviamente el herculino, se limitarán a la competición doméstica. O competiciones en el caso de conseguir clasificarse para la Copa del Rey.

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Dos aleros, Dani Díez y un ex del Leyma, Pablo Almazán (vistió la naranja en la temporada 2012-23, la del regreso a la segunda categoría nacional), son los únicos supervivientes en la plantilla de un San Pablo que ya ha sufrido su primer, e importante, contratiempo.

Uno de sus fichajes de más renombre, el alero esloveno Vlatko Cancar, que regresó a Burgos después de seis temporadas en la NBA (todas en los Denver Nuggets, con los que logró el anillo de la campaña 2022-23) y únicamente dos partidos –el pasado mes de octubre– con la camiseta del Olimpia Milano, se rompió este martes el menisco interno de la rodilla derecha, lesión que le hace pasar por el quirófano, con lo cual estará fuera de circulación durante al menos un par de meses.

Las otras nuevas caras son de distintas procedencias: DJ Steward (Trentino), Ziga Samar (Gran Canaria), Chase Audige (Unicaja), Raúl Lobaco (Oviedo), Retin Obasohan (Manresa), Dusan Radosavljevic (FMP Belgrado), Christian Sengfelder (Ulm), Sekou Doumbouya (Koshigaya Alphas), Balsa Koprivica (Bahcesehir Koleji) y Rubén Guerrero (Andorra). Un equipo prácticamente nuevo para un Fisac que hace muchos años compartió vestuario, en el Doncel La Serena extremeño, con el director deportivo del Leyma, Charlie Uzal.

Además de la derrota inicial en su torneo, el San Pablo ha disputado ‘medio partido’. Fue el pasado 29 de agosto, en el polideportivo El Plantío –cancha del otro club burgalés, el Tizona–, a puerta cerrada y contra el Estudiantes. Más un entrenamiento con sparring que un amistoso de pretemporada al uso.