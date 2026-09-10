Lolo Castro: "Éramos capaces de cosas increíbles y de cosas terribles”

Lolo Castro (Betanzos, 1973) fue lo más parecido a una estrella nacional que tuvo el Básquet Coruña en sus principios. El base, apodado ‘Magic’ por no pocos, jugó en el Maristas (júnior del Basketmar), el CAB Coruña y el CB Arteixo antes de alianza entre este último club y el Ventorrillo. Fue el primer capitán. En la campaña oficial. Tomó el testigo de Javi Pais, que dejó el equipo al final de la pretemporada. Décimo en el ranking de partidos con el Básquet Coruña (138) y quinto en el de puntos (1.685).

Después del baloncesto, una vida diferente: empresario hostelero de éxito. Estando aún en activo abrió un pub en Santiago. Ahora, también Compostela, tiene un restaurante (A Moa) y otro en camino, cuya apertura está programada para noviembre. Un tipo gourmet en muchos sentidos.

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¿Qué recuerdos, de los buenos, tiene de esa primera temporada con el nombre de Básquet Coruña?

Muy buenos. La Copa Galicia fue un comienzo como muy bestia. Éramos un equipo con prácticamente todos coruñeses, uno de Logroño, Rubén Ruiz, sin americano y ganamos esa Copa Galicia. Más que el título, que también tiene mucho valor, fue el sentirnos capaces de competir a alto nivel. Tanto individualmente como a nivel colectivo. Fue un subidón muy grande de autoestima. De pensar, “lo que estamos haciendo, cómo estamos jugando”, que teníamos un estilo muy particular para la época, “funciona y podemos ganar cosas”.

Veintidós victorias y solo cuatro derrotas en la fase regular. ¿Pensaban antes de empezar que las cosas podían ir por esos derroteros?

Fue como muy progresivo. Tuvimos un muy buen americano, Jamal Johnson, y veníamos casi todos de jugar muy bien Arteixo; de hecho perdimos el playoff de ascenso, al límite, contra el Cajabilbao en Bilbao. Éramos conscientes de que el grupo funcionaba, y se confirmó en el primer año en Coruña.

Los inicios suelen ser, de un modo u otro, como mínimo complicados. ¿Qué recuerda de lo menos recordable?

Te va a parecer raro: nada. Lo único que al final perdimos el playoff de ascenso. Aunque tampoco lo recuerdo como algo muy negativo. Hay una cosa, que a veces cuando la cuento, parece un poco naïf. La estructura y los cimientos del club, ya desde Arteixo y después en Coruña, eran de vínculo emocional. Éramos amigos, con todo lo que conlleva la amistad: solidaridad, empatía, generosidad, comprensión mutua... Esos eran los cimientos del equipo. El concepto de club familiar no era mentira, no era un eslogan periodístico, era una realidad absoluta. Con los compañeros, con los entrenadores, con la directiva... Por eso me resulta muy difícil tener un pensamiento negativo; porque era todo tan bonito: el día a día, cómo compartíamos, cómo nos apoyábamos... Nunca me sentí tan valorado, tan comprendido y tan respetado como en este grupo. Y creo que todos nos sentíamos igual.

Lolo Castro durante un entrenamiento con el Sondeos Archivo El Ideal Gallego

Empieza la liga y ganan los once primeros partidos.

No me acordaba de eso. Pero sabíamos que éramos un buen equipo, casi siempre, ese año, teníamos opciones de ganar. Éramos conscientes de eso.

Imagino que el único jugador que le sorprendió, habida cuenta de que al resto ya los conocía, fue Jamal Johnson.

Sí, pero también la confirmación como jugadorazo de Manu Pereira. No como sorpresa en sí, sino como confirmación de la evolución que llevaba desde los tiempos de Arteixo. Hizo una temporada gigante ya desde la final de la Copa Galicia.

Aunque era la misma liga que la temporada anterior, la configuración federativa cambia con el nacimiento de la Liga LEB. ¿Bajó ello el nivel deportivo de la EBA?

No estaba el Breogán, no estaba el Cajabilbao... Equipos ‘top’ que estaban en la LEB. Pero no recuerdo una bajada de nivel especial. Era una liga parecida, lógicamente un poquito inferior porque los grandes equipos estaban arriba.

¿Había, en la pretemporada, un objetivo definido?

Yo creo que la idea que estaba en nuestra mente al venir a Coruña era que el club creciera y que el colectivo creciera. Aunque el objetivo siempre era ascender. Por lo menos en mi caso, en mi cabeza, la idea era ascender.

La Copa Galicia fue sentirnos capaces de competir a alto nivel

¿Cómo ve ahora, desde fuera y cierta lejanía, el crecimiento del Básquet Coruña?

Es brutal. Sin conocer tampoco las intimidades de la gestión del club, porque estoy un poco desmarcado del baloncesto, ascender después de descender, de pagar la novatada, habla de un club muy consolidado. Y un club tan consolidado, no solo a nivel de gestión, sino también de masa social, de categorías inferiores, habla de una estructura muy sólida y, espero, que lo sea para muchos años.

¿En algún momento se imaginó que podía llegar hasta donde lo ha hecho?

Sí lo esperaba, aunque era muy difícil visualizarlo entonces. Pero ves la ciudad, las instalaciones que hay, ves el Coliseum, ves que hay una estructura económica que puede sostener un equipo ACB, ves la tradición de clubes, desde los tiempos del Bosco. Había muchas cosas que a nivel de cimientos podían hacer que, una vez que apareciera un poco de dinero y un grupo de gente que lo gestionase, lograsen que se consolidase un proyecto sólido.

Al final de la temporada 2001-02 hay que vender la plaza en la Liga LEB, a pesar de conseguir la salvación en la pista, en el tercer playout en cuatro cursos. ¿Cómo es que les costaba tanto ganar en liga regular y las series por la salvación por evitar el descenso se les daban tan bien?

Había un plus emocional. Y ese grupo funcionaba muy bien en momentos críticos. Siempre fue así, cuando las cosas se ponían duras, todos los jugadores dábamos un saltito de calidad. Pero también hay que hablar de las limitaciones presupuestarias que había aquí. Cada año. Nuestros americanos yo creo que eran de dosmil y pico euros al mes, y otros equipos tenían americanos que cobraban mucho más. Si hubiésemos podido tener dos americanos mejores, podríamos haber competido, no digo que por ascender o por grandes locuras, pero sí estar bien y competir de tú a tú con todos los equipos. De hecho lo hacíamos igualmente, aunque perdiéramos muchos partidos. En aquella época perdimos muchos partidos en finales igualados. Nos faltó un poco más de suerte.

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Por ejemplo, fuimos capaces de ganar en Alicante [el día de Reyes de 2002], que ascendió ese año con Prigioni en la plantilla, y les ganamos. Éramos un equipo que dependía tanto de ciertas sensaciones, de ciertas emociones, un equipo fuerte y frágil a la vez. Éramos capaces de cosas increíbles y de cosas terribles.

Recuerdo, en el primer año de LEB, que empezamos bastante bien y luego perdimos varios partidos seguidos. Y vino a jugar un amistoso la selección española B, en la que estaba Carles Marco. Maluenda, Víctor Luengo... Un equipazo. Y les ganamos. Haciendo un partidazo y ellos poniéndose. Llega el partido del fin de semana, viene Melilla..., y perdemos de 30. Éramos un equipo particular, un poco especial (risas).

Además de la Copa Galicia, ¿algún momento concreto que permanezca anclado en la memoria?

Sí. Casi cada partido que ganamos (risas). Era durísimo ganar, porque había unos equipos... En aquella época estaban jugando [en la Liga LEB] Luis Scola, Pablo Prigioni, Andrés Nocioni, José Manuel Calderón, Tiago Splitter [todos cedidos por el Baskonia a distintos equipos], Linton Townes, Pep Cargol, Tomás Jofresa... El nivel era estratosférico.

Creo que hay una cosa maravillosa en aquella época, la cuestión de los vínculos emocionales, que es lo que me llevo de esos tiempos. Te ayudan a encontrar en el deporte una manera de expresarte, de contar cosas de ti, de expresarte íntimamente a través del deporte, que, aparentemente, es todo lo contrario, que es un juego físico reglamentado y todo eso.

La realidad, en aquella época y en nuestro club, fue algo distinto. Nos sentíamos muy libres, muy comprendidos y muy felices. Fueron años tan felices que cada vez que nos vemos es una fiesta. Eso residual que queda después de una carrera deportiva fue algo muy afectivo y muy bonito. Y es con lo que me quedo.