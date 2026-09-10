Javier Castroverde: “Teníamos talante ganador y, sobre todo, compromiso”

Javier Castroverde (A Coruña, 1955) es uno de los personajes más relevantes de la historia del baloncesto herculino. Entrenador de largo recorrido, tanto en España como en América, de su cabeza salió la idea de la creación del Básquet Coruña, equipo al que entrenó en sus tres primeras temporadas de existencia.

¿De quién fue idea de la alianza Arteixo-Ventorrillo?

Hay elecciones en el Ayuntamiento de Arteixo y el nuevo alcalde convoca al club. Fuimos a la reunión Carlos Devesa y yo. Y se nos comunica que no vamos a poder disponer de la cancha como antes, porque el alcalde había adquirido compromisos con otras actividades deportivas, y que tampoco nos iba a dar el dinero que nos daba el alcalde anterior; como mucho nos daba un 25%. Y esto después de jugar el playoff de ascenso a ACB.

Una decisión forzada, pues.

Sí. Devesa y yo nos quedamos en shock. Esa misma tarde nos reunimos con el presidente y el vicepresidente y nos dicen que no continúan. Yo tenía citados a los jugadores para el día siguiente. Para hablar de qué íbamos a hacer el año siguiente. Esa noche le planteo a Carlos traer el equipo para Coruña. Él me dice que es un problema porque está el equipo de Mengotti [el CAB], y le digo que si sigue ese club que se aproveche de nuestros jugadores, y que si tiene entrenador, no pasa nada, que yo me busco la vida, pero que los chavales, que lo han hecho de puta madre, no queden colgados. Le conté el plan a los jugadores y lo único que les pedí fue paciencia a la hora de esperar a ver qué pasaba. ¿Cuánto? Quince días o un mes como mucho. “Tira p’alante”, me dijeron.

Sabíamos, entre otras cosas, que comer cuesta dinero

Parte de la operación estaba virtualmente hecha.

Sí. El Ventorrillo era un club vinculado al Arteixo. Lo primero que hago es hablar con Manolo Estévez Mengotti y él me dice que no sigue con su club. A partir de ese momento está todo el espacio abierto. Luego hablo con Javier Losada, entonces teniente de alcalde de A Coruña. Le dije que lo teníamos todo y le pido ayuda del Ayuntamiento. Ahí surgió el tema de la Polideportiva; yo le planteo llevar a Riazor la cancha y las canastas del Coliseum, que no se estaban usando. Me dijo que sí. Y nos dio subvención. Tranquilicé a los jugadores, ya que el que más y el que menos tenían ofertas. Cuando vuelve Devesa, vamos a hablar con Sondeos del Norte, y también nos dice que sí. Quiero poner en valor a dos personas que hicieron un trabajo fantástico en Arteixo, el [presidente] José Antonio Picado y [el vicepresidente] Pepe Pais.

Todos los jugadores se fueron al Básquet Coruña y se cambió de extranjero. ¿Quién fichaba entonces?

Conseguía la máxima información, luego los vídeos, de partidos completos, no de highlights, me encerraba con Juan Díaz [su ayudante] y decidíamos. Yo tenía muchos contactos en Estados Unidos y estuve con el número uno de los directores deportivos españoles, Pepe Cabrera, del Canarias, con quien aprendí muchísimo. En España no había muchos agentes, pero los tres buenos eran amigos míos, entonces tenía muy fácil conectar. José Cobelo, que trabajaba con Gorka Arrinda [agente de deportistas top en los primeros años del siglo XXI], me dice que hay un jugador cojonudo en Sevilla, Jamal Johnson, que está sin jugar. “Arréglamelo ya”. Y así fue. Era una bomba.

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¿Cómo iba de dificultades para fichar un club que, aunque no en el fondo, en la forma sí era nuevo?

Estábamos limitados económicamente comparados con el resto. Pero tanto en Arteixo como en Coruña tuvimos los mejores americanos de la liga: Geoffrey Thompson [Arteixo 1995-96], Jamal [Sondeos 1996-97] y Mit Montgomery [Sondeos 1997-98]. Yo sabía qué tipo de jugador necesitábamos y lo buscaba. Y no fichaba hasta que no lo encontraba. El tema era convencer al agente de que, con el poquito dinero que teníamos, era su mejor inversión de cara al futuro. Y así fue. Los tres se fueron de aquí para firmar buenos contratos. Los agentes tenían mucha confianza en mí de cara a potenciar a su jugador.

Hablemos de otra historia: las primeras equipaciones.

Había que abaratar costes. Busqué un taller de confección, pedí camiseta, pantalón y chándal, y nos costaron cuatro duros. Hicimos solo doce de todo. A Raúl [López] se le rompió la camiseta y se la cosió su madre (risas). En ese grupo sabíamos, entre otras cosas, que comer cuesta dinero y que para tener dinero había que ganar. Entrené a profesionales, algunos que jugaron en la NBA, pero nunca tuve gladiadores ni guerreros, sino jugadores que se movían por su condición de profesionales. Tenían muy claro que, para tener contrato al año siguiente, debían hacerlo bien y ser ganadores.

De las victorias, tanto en Copa Galicia como en EBA, ya se ha hablado sobradamente. Cuénteme algo de esa primera derrota liguera en la jornada doce, en casa ante Porriño.

Una racha mala es muy difícil salir de ella; de una racha buena puedes caer en el partido más tonto de la temporada.

¿Fue ese?

Sí. Me equivoqué en que empecé a cambiar la forma de jugar, buscando soluciones, claro, y debí haber sido más paciente. Aprendí que no debes hacer cosas que no entrenas. El culpable fui yo.

La directiva era capaz de conseguir con un euro hacer diez

Lolo Castro sostiene que el estilo de aquel primer Sondeos era muy particular. Deme algo más de información.

Todo empezaba en la defensa y el rebote. A partir de ahí, buscar el camino más directo al aro. Jugábamos por conceptos más que por sistemas. No marcábamos, porque teníamos once movimientos sin marcarlos. Era un juego muy alegre, y para ese juego necesitaba a los jugadores que estaban, porque además de talento se divertían jugando. Fue un acierto máximo la llegada, en Arteixo, de Gus Díaz y de Raúl López. Tanto para esa temporada como para las posteriores. Tenían mejores ofertas, pero creyeron en mi idea y apostaron por el proyecto. Su presencia nos dio un crecimiento más rápido de los Harpo, Manu Pereira... Con ellos fue mucho más fácil transmitir lo que quería yo.

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Por ponerlo en contexto, ¿qué equipo reciente ha practicado un baloncesto similar?

El Valencia de la temporada pasada. No especulábamos con las posesiones, buscábamos el camino más rápido.

Dos años en EBA, y salto a la Liga LEB. ¿Qué supuso para el entrenador, a pesar de haber estado dos años antes en la segunda categoría?

Seguimos con los mismos. Entrenaba con nosotros Manu Gómez. Juan Díaz [que además de ayudante era el preparador físico] lo puso como un camión y decidimos apostar por él porque le veía trazas de jugador ACB. El objetivo era intentar evitar el playout.

A nivel económico, de casi cabeza de ratón a cola león.

Sí, pero la directiva, haciendo un símil con el béisbol, siempre quería tener las bases cubiertas, que en este caso eran el tema financiero, planificación y previsión y, sobre todo, rentabilidad deportiva, en el primer equipo y en la fabricación de jugadores para el primer equipo. Y eso llevó consigo que de un euro hicieran diez. Conseguían, con mucha dedicación y mucho esfuerzo, que con un presupuesto bajo se cubriesen todas las necesidades. Había un sentimiento conjunto de que, por encima de todos nosotros, estaban el club y el proyecto.

A los jugadores les pedí paciencia a la hora de esperar a ver qué pasaba

Salvados por la vía del playout. Por primera vez.

Después de jugar en diciembre en Gijón, donde nos llevamos una buena paliza, tomo la decisión de dejar el equipo. Eran muchos años, ya que lo había cogido en Autonómica, abajo de todo. En ese momento entiendo que se produce el desgaste inevitable de las relaciones largas. Así que a final de temporada dejaría el equipo. También porque también entendí que venían entrenadores jóvenes, como Juan [Díaz], Miguel Ángel [Hoyo], Javi Rodríguez... Porque nosotros no solo fabricábamos jugadores. Y yo no podía ser un tapón para ellos. Se lo comuniqué a los jugadores en el vestuario después del partido en Gijón. El resto del año lo fuimos llevando muy bien.

Después de abandonar el club me desconecté completamente, porque entendí que el camino tenían que seguirlo otros y que yo no tenía que ser el punto de encuentro de nada. De hecho, tardé mucho tiempo en ir a ver al Básquet Coruña. Y dije públicamente que no volvería a tener relación profesional alguna con el club de la ciudad. Hubo tres ofertas para que volviera a acoger el equipo, y las tres veces dije lo mismo. Cuando te lo ofrecen así, es porque el equipo está con agua por la nariz. Nunca acepté coger equipos en plena temporada.

Ha pasado de largo del playout contra el Inca. El primer momento apurado del club. Y distinto. No es lo mismo quedarse en el sitio que perderlo.

No merecimos haberlo jugado. Con una victoria más lo hubiéramos evitado. Perdimos en Tenerife con el partido ganado. Quedaban segundos, teníamos que sacar de fondo, ellos presionaron mucho y Jason Maile, que era el sacador, pidió tiempo muerto. El culpable fui yo por no haberle explicado antes que aquí no se puede hacer. Ellos recuperaron el balón, metieron un triple y nos ganaron. Otra fue en Córdoba, donde anotamos la canasta ganadora, pero el americano de ellos metió la mano por dentro de la red, sacó el balón y el árbitro no concedió la canasta.

Contra el Inca el planteamiento era lo que nos había pasado contra el Cajabilbao y las debilidades y fortalezas que tenía. Este equipo tenía una disciplina de la hostia; lo que les pidieras, lo intentaban siempre. Tenían talante ganador y, sobre todo, compromiso. Quique [Caruncho] estaba convencido de que íbamos a ganar fácil ese playout. Y así fue, aunque perdiéramos el primero en casa.