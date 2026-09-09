Quique Caruncho: "Gracias a la dimisión por fin pude dormir bien"

Quique Caruncho (A Coruña, 1952) fue el primer presidente de la historia del Básquet Coruña. Presidente casi por accidente, con una carrera de previa de monaguillo de lujo: uno de los mejores bases que ha parido Galicia. Integrante del primigenio Bosco, recuerda 30 años después la gestación del club que ahora navega por la ACB.

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¿Cómo nació realmente el Básquet Coruña? Porque el concepto fusión que se ha usado durante estos tres decenios, no es correcto.

El club nace de Arteixo, que estaba en la EBA [hasta la temporada 1995-96, la segunda categoría nacional], pero no tenía capacidad para seguir manteniendo un equipo en esa categoría y los directivos decidieron; yo solo era el secretario. El Ventorrillo tenía un equipo, sustentado por la Asociación de Vecinos, en una categoría inferior, y era el filial del Arteixo. Los directivos de este decidieron pasarse a A Coruña. En EBA jugaban entonces el Arteixo y el CAB Coruña, conocido como Leymacao y presidido por Manuel Estévez Mengotti. Me contaron que en la última temporada en Arteixo fueron a pedir patrocinio a Leyma, y les dijeron que no.

Hay que ver cuántas ironías nos ofrece la vida...

Habían acudido al alcalde de Arteixo y él contactó con Sondeos del Norte, que patrocinó al Arteixo en la temporada 1995-96. El CAB se deshizo y quisimos que Mengotti fuera el presidente del Básquet Coruña. Pero dijo que no. La segunda opción fue Manuel Regueiro, que había sido diputado y concejal de Deportes de A Coruña, pero nos respondió que siendo concejal no podía. Y le dije a la directiva: “Si queréis, soy yo”. Castroverde no podía porque iba a ser el entrenador, Carlos Devesa tampoco quería y yo era un personaje más conocido en el baloncesto. La primera directiva se formó con directivos del Arteixo y del Ventorrillo.

La plantilla del Sondeos celebra la Copa Galicia del 1996 Cedida

¿Qué fue lo más duro de aquellos primeros tiempos?

Primero, la pasta. Ir al Ayuntamiento, a hablar con el concejal de Deportes, para que nos cediera instalaciones. No puso ningún problema. En aquel momento no podíamos ir al Palacio o al Coliseum, porque además habría que montar y desmontar la pista, y eso era mucho dinero. Hablamos con el concejal y nos llevamos a la Poli toda la infraestructura de baloncesto que había en el Coliseum: parqué, canastas...

¿Hubo que cambiar algo en la Polideportiva para adecuarla a las normas?

No. Una mano de pintura como mucho (risas).

¿Cuánto dinero era necesario para salir en EBA?

Había que depositar un aval de unos cuatro millones de pesetas [24.000 euros] y unas tasas que había que pagar.

¿Cuál fue presupuesto de la primera temporada?

Unos diez millones de pesetas [60.000 euros].

¿Para qué daba, en cuanto a objetivos, ese dinero?

Para estar arriba. En esas dos temporadas en EBA acabamos las dos primeros de la liga regular. Y fuimos a la fase final.

El que más cobraba era el americano, cerca de 2.000 euros al mes

Un buen punto de partida. Y una plantilla casi enteramente coruñesa, que, se supone, ayudó a reducir notablemente los costes.

Sí, pero cobraban su pequeña beca (risas). Y había un americano [Jamal Johnson]. Y se ganó la Copa Galicia, contra el Ourense, que estaba en la ACB. Nosotros sin americano y ellos con tres, probando. Los viajes eran prácticamente todos en autobús.

¿El aval y las tasas se incluyen en el presupuesto?

No. El aval iba aparte.

¿Fueron los gastos más elevados en esa primera temporada que, por ejemplo, en la segunda?

No. Siempre fueron más o menos los mismos: fichas, viajes y poco más. Creo que el más cobraba era el americano, cerca de 2.000 euros al mes; los demás andaban por 1.000.

¿Había entonces patrocinios que no figuraban en la indumentaria de juego?

Sí, claro. En las primeras temporadas iba solo Sondeos del Norte. Y parar poder poner alguno más tuvimos que pedir permiso a Sondeos.

El equipo ganó los once primeros partidos de liga. ¿Entraba dentro del presupuesto mental?

En ningún momento llegué a pensar que pudiera suceder eso. Como deportista que soy, quiero ganar siempre, pero una cosa así nunca me entró en la cabeza. Son anécdotas. Alguna vez tienes que perder. No íbamos a ser la excepción.

No veía viable, en aquel momento, que el club llegase a donde ha llegado

Superada la fase regular, ¿cuál fue el objetivo?

No se podía ascender, así que la clasificación. La LEB era una liga cerrada, salvo que alguno de los dos últimos quedasen en una de esas posiciones dos temporadas seguidas. Y si algún equipo de la LEB renunciaba, el primero que tenía derecho a la plaza era el campeón de la EBA. Esa liga que se inventó la Federación con 75 millones de pesetas [450.000 euros] de depósito, diez millones [60.000 euros] de aval y otros gastos, era una liga cerrada. Esos 75 millones los tenía depositados la FEB en una cuenta que, según decían, los beneficios que generaba eran para la promoción de la liga.

Al final de la 1997-98 renunció el Pineda y el Básquet Coruña saltó a la Liga LEB.

Y tuvimos que depositar los 75 millones de pelas (sic), que nos prestó la entonces Caixa Galicia. El plazo se cerraba a las dos. Castroverde y yo fuimos en coche a Madrid; salimos de aquí a las cinco o seis de la mañana, mientras que Devesa y Cheche [Bujía] se quedaron negociando con el alcalde y Caixa Galicia. El dinero llegó, vía transferencia, a las dos menos cinco de la tarde.

¿Con qué antelación le anuncia la FEB al club la posibilidad de subir de categoría?

Un mes o así. Siempre nos decían “estáis ahí, estáis ahí”. Durante la temporada 97-98 se fue negociando. Ya sabes cómo son las negociaciones con las instituciones. Las cosas de palacio van despacio. Aunque estés apremiado, primero tienes que hablar con el de abajo, que luego habla con el de arriba, y este que te dice “ya hablaremos la semana que viene, que esta no pude”.

Cuatro temporadas consecutivas sobreviviendo a duras penas en la segunda categoría [la Liga LEB], siempre con el presupuesto más precario, alguna de ellas incluso con la mitad del segundo más bajo. ¿Cómo se gestiona eso sin volverse locos?

Había preocupación porque queríamos estar más arriba, queríamos mejorar. En aquella época solía haber presupuestos muy distintos. Los Barrios [club de Algeciras desaparecido en 2009] tenía 100 millones de pesetas [600.000 euros], mientras que nosotros andábamos en algo más de quince [91.000]. Y Los Barrios es, de tamaño, como el polígono de La Grela. Después tuvimos, además de Sondeos, otro patrocinador ‘anónimo’. Y formamos un buen equipo, que entrenaba Juan Díaz, pero no nos fue bien. Es la única pega.

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¿Esa empresa ‘anónima’ es la que da origen a la venta de la plaza al Zaragoza al final de la temporada 2001-02?

Sí. Porque para la temporada siguiente no nos renovaba el patrocinio.

Inevitable, pues, aunque altamente beneficioso de cara a sanear el club, ¿no es así?

Claro. Se vende también porque en aquella época el Ventorrillo, que era nuestro segundo equipo, ascendió a EBA. Entonces saneamos el club y salimos en la EBA. Si no hubiese subido el Ventorrillo habríamos bajado a Primera Nacional.

¿Cobraron la venta en pesetas o ya en euros? En los archivos figura antes la vieja moneda, que duró en curso un par de años más después del nacimiento de la nueva.

El euro fue oficial en 2002 [la venta se cerró en junio de ese año], pero cobramos en pesetas. Y en trimestres, no todo de golpe. La Federación decidió quedarse un porcentaje. Bueno, no sé si fue la Federación a o los directivos, pero se quedaron con un diez o un quince por cien de los 50 millones de pesetas (300.000 euros), una pasta en aquella época.

La filosofía era...

Vamos a ir tirando, a mantenernos, a sanear e intentar subir poco a poco. Al cabo de dos años subimos a la LEB 2 [actual Segunda FEB], pero por un error con un aval...

... Caída a Primera Nacional. ¿Quiere recordar qué pasó?

En vez de entregarme el aval a las doce del mediodía para presentarlo en la FEB, me lo dieron a las doce y media, se mandó por fax y no lo admitieron. Ese mismo día dimití y el siguiente di una rueda de prensa en el club. Con una particularidad: le di la vuelta a la lona de los patrocinios (risas). Dije lo que tenía que decir. Y punto.

¿El escudo? Los símbolos me dan lo mismo. La esencia es el club

¿Es en ese instante cuando decide que no quiere saber más del baloncesto?

Sí. Por completo. Gracias a la dimisión por fin pude dormir bien. Se acabó el adónde tenemos que ir para conseguir dinero, el día tal tenemos que pagar las nóminas... Aunque una cosa buena que teníamos era que el patrocinador nos pagaba mensualmente. Nos iba bien a los dos. Porque si tienes pasta, la gastas (risas), por mucho que sepas perfectamente hasta cuándo tiene que durarte.

¿Qué siente al ver ‘su’ club dónde está ahora?

Me alegra mucho. Que gente con cabeza y con ganas de sacarlo adelante lo haya conseguido. Y que haya crecido tanto. El baloncesto ha cambiado una barbaridad desde que empezamos con el club. El club cambió de verdad cuando se profesionalizó. En aquellos años lo veíamos como algo más romántico, más familiar. No veía viable, en aquel momento, que el club pudiese llegar a donde ha llegado. Ni que esta ciudad pudiera tener, como ahora, tres equipos en primera división. Esto es como el eclipse, ocurre cada cien años (risas).

El escudo ha cambiado varias veces. ¿Le parece mal?

Me parece bien. Los tiempos cambian, y ese escudo en esa época estaba bien. Igual que ahora visten de naranja. Antes era amarillo. Pues ahora es naranja. Mañana vendrá otro que a lo mejor regrese a lo viejo. Los símbolos me dan lo mismo. ¿Qué importa? La esencia es el club.