La resaca más dulce del verano

El Básquet Coruña y sus aficionados desplazados a Santiago celebran la conquista de la Copa Galicia 2026 Patricia G. Fraga

Vamos a empezar por el principio. Y por un principio irrebatible: las pretemporadas rara vez acaban siendo un reflejo del curso oficial. A menos que hablemos de equipos grandes, que se pueden permitir ganar incluso cuando no tienen necesidad.

Otro principio sin oposición posible es que a nadie le amarga un dulce. Y menos uno largamente deseado. Treinta años son muchos años esperando como para que un título, aunque de carácter autonómico, no represente algo especial, aun partiendo de esa máxima tan oportunista que se da sobre todo en el mal llamado deporte rey: si ganas solo una Supercopa, el rival dice que es un 'nadaplete', pero sí se incluye ese mismo título en un sextete.

Fútbol al margen, ambos principios son aplicables al Básquet Coruña. Con matices, obviamente. Porque en el deporte siempre los hay. Y más en pretemporada. Y todavía más en la presente, condicionada fuertemente por las ventanas FIBA.

Los de Carles Marco presentaron dos caras muy distintas en la Copa Galicia disputada en el Multiusos Fontes do Sar. No jugaron bien contra el débil y lo bordaron frente el fuerte. Aunque parezca ciencia ficción, en solo 24 horas el conjunto naranja no solo mejoró su baloncesto, sino también las sinergias entre jugadores.

No valen excusas como las ausencias, porque las hubo en los dos bandos. Pero no hay que olvidar que el técnico badalonés no entrenó por primera vez en lo que va de fase de preparación con sus pívots hasta 48 horas antes de la semifinal contra el Ourense. Y no con todos, ya que Karlis Silins sigue convaleciente de una lesión bucal.

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Aun así, ni tan 'malos' en semis ni tan buenos en la final, aunque esta segunda versión es la que debería acercarse más a una realidad cuyo objetivo es permanecer en la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Sirvan estos párrafos como puesta en contexto. Tanto para los escépticos como los que se hayan podido venir arriba con el autoritario triunfo contra el Breogán, uno de los trece equipos de la ACB que esta campaña disputarán competición europea.

Alonzo Verge Jr., cuestionado por muchos aficionados por sus (presuntas) deficiencias defensivas, dejó en Santiago una imagen opuesta. Obviamente, no es un gran defensor en líneas generales, pero sí contra el balón. Tampoco es una gran amenaza exterior, pero en penetración es muy complicado frenarle. Y además le sobra tiempo para surtir de canasta a sus compañeros: 15 asistencias entre los dos partidos del torneo autonómico, diez de ellas contra el rival fuerte.

Primera duda zanjada. Al menos de momento. Otra de ellas atañía a Paul Jorgensen y su capacidad para jugar entre la élite española. En el Sar enseñó una desconocida faceta de perro de presa que, sin embargo, no afectó a su rendimiento ofensivo.

Alonzo Verge Jr., MVP de la Copa Galicia 2026, en la final contra el Breogán Patricia G. Fraga

Tampoco se libró de los interrogantes Dino Radoncic, en su caso, no por skills, ya que nadie duda sobre su talento y versatilidad, sino por salud. La trombosis venosa, que le fue diagnosticada en marzo, no es una dolencia demasiado conocida, por poco habitual. No obstante, el montenegrino ha vuelto a la pista como un toro.

Entre los nuevos, la mayoría de las lupas de los más ateos estaban puestas sobre la interminable figura de Dmytro Skapintsev. El ucraniano no despejó todas las incógnitas acerca de sus aptitudes, pero enseñó muchas más cosa buenas (juego de espaldas, buena velocidad para su estatura, intimidación, rapidez para la continuación) que malas (poco acertado en el tiro).

Tampoco cayó de pie entre cierto sector de la afición naranja Tomas Dimsa. El lituano está siendo muy regular y una amenaza desde los 6,75 metros. Su paisano Lukas Ulecka, de quien apenas se tenían referencias al ser debutante en España, ha sido una grata sorpresa. Hace de todo, tira muy bien desde lejos, es capaz de anotar incluso en el poste bajo y de jugar al '2' y tiene un spacing excelente.

Foto más nítida

La foto compostelana salió más nítida que las de Vilagarcía de Arousa y Palencia. Por el número de efectivos y también de sistemas, ya que sin hombres altos es imposible escribir el libro completo de estrategia de un equipo.

Las líneas generales, por ello, apuntan más en la dirección del Breogán que en la del Ourense. A una plantilla donde todos van a tener protagonismo, incluso un Dídac Cuevas que ahora es el tercer base; donde más de la mitad de los elementos pueden rendir satisfactoriamente en dos posiciones (Marco compuso en los dos partidos de la Copa Galicia muchos quintetos distintos, sin que el equipo se resintiese de manera notable con alguno de ellos), donde todos defienden como si cada minuto fuera el de la verdad.

Y volvemos al principio. Al contexto. En pretemporada pasa de todo. Sin ir más lejos, el Breogán le ganó hace un par de semanas a un Real Madrid que el pasado sábado humilló al Baskonia. Partidos con un denominador común: las ausencias en los bandos perdedores.

El Básquet Coruña tuvo cuatro en los dos primeros, una en el tercero y dos en el cuarto. Y los ganó todos. Pero queda mucho trabajo por delante. Aunque la flecha apunte hacia arriba. Despacito y buena letra. Y paciencia y comprensión cuando caiga la primera del revés.

Ahora son días de disfrutar de la resaca más dulce del verano, la de la Copa de regalo por el 30 cumpleaños del club herculino.