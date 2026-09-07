Guillem Jou: “Al club le hacía mucha ilusión ganar este título”

Guillem Jou bota el balón durante el transcurso de la final de Copa Galicia entre Básquet Coruña y Breogán Patricia G. Fraga

El Básquet Coruña conquistó en el Multiusos Fontes do Sar la segunda Copa Galicia de toda su historia. El encargado de levantarla no fue el capitán, Guillem Jou, sino el entrenador ayudante, un Carlos Penedo que cumplía años.

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El ex de Manresa atendió a los medios de comunicación tras el encuentro para hablar del cambio que dio el equipo con respecto a la semifinal del sábado ante el COB Ourense: “La actitud del equipo ha sido totalmente distinta a la de ayer (por el sábado). Desde el primer minuto hemos salido con la energía adecuada, con la identidad que queremos transmitir y creo que ese ha sido el mayor cambio, la actitud”, afirmó Guillem.

El Leyma fue superior al Breogán en ambos lados de la pista, tanto en ataque como en defensa. “Tenemos que jugar con nuestra identidad, con la que ya jugamos el año pasado. Al final, hemos podido entrenar uno o dos días solo con todo el equipo y llegas a una final. Es un poco complicado porque muchos de esos jugadores nuevos no estaban acostumbrados a esa identidad. Creo que hoy hemos jugado como queremos jugar durante todo el año y nos ha salido cara. Creo que hemos hecho un gran partido”, afirmó Guillem.

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El Leyma sigue acumulando minutos y lo hace con buenas sensaciones: “Buenas sensaciones, pero teniendo en cuenta que es pretemporada, que faltaban jugadores y que falta coger ritmo. Es un torneo, digamos, oficial, pero es pretemporada. Pocos entrenos como equipo, pero buenas sensaciones por el trabajo bien hecho y ganar ayuda mucho. Pero creo que queda todavía mucho trabajo por hacer de conceptos, de conocernos como compañeros, pero mejor empezar ganando”, explica el catalán.

Jou ha sido partícipe de la segunda Copa Galicia que el Básquet Coruña ha conquistado en toda su historia. La primera fue en el año de su fundación, el 1996. Treinta años después llegó la segunda: “Nosotros llevamos poco, es nuestro segundo año, pero al club le hacía mucha ilusión ganar este título porque no lo gana desde hace treinta años y ahora el nombre del Leyma Coruña vuelve a estar ahí”, dijo Jou. Una manera ideal de celebrar el treinta aniversario del club.