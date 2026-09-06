Previa | La misma final en distinto lugar

Imagen de la final de la Copa Galicia 2025 entre el Básquet Coruña y el Breogán Carlota Blanco

'El año que viene a la misma hora' es un largometraje dirigido por Robert Mulligan en 1978 que contó con cierta notoriedad. Trata de una aventura extramatrimonial que un hombre y una mujer mantienen durante un cuarto de siglo. De una manera peculiar: citarse una vez al año a la misma hora y en el mismo motel.

El Básquet Coruña y el Breogán no lo hacen a la misma hora y en el mismo pabellón, pero este domingo (19.00 horas, G2) repiten cita por tercer año consecutivo para luchar por la Copa Galicia. Primero fue en Lugo, luego en A Coruña y ahora en Santiago de Compostela.

Tanto los pupilos de Carles Marco como los de Luis Casimiro se han plantado en el partido definitivo sufriendo. El conjunto herculino remontó un déficit máximo de 14 puntos contra un muy buen Ourense. El lucense, después de un combate cara a cara con un Obradoiro que llegó a dominar por una docena de tantos.

Como todos en estas fechas, los finalistas tienen bajas. En el bando naranja sigue fuera Karlis Silins, por la lesión bucal que sufrió en un amistoso con su selección. En el celeste no estuvieron en la semifinal Andersson García, Aleksa Ilic y Jordan Sakho.

No hay certeza de que el trío breoganista salte hoy a la cancha, con lo cual seguirá jugando el temporero pívot Víctor Arteaga. En el Leyma también jugará Leo Westermann, reclutado para echar una mano en ausencia de los internacionales.

En este baile veraniego, las de perder las lleva, por varios motivos, el Básquet Coruña. Primero, porque durante las primeras semanas de la pretemporada tuvo que trabajar sin sus tres pívots, el mencionado Silins, George Conditt IV y Dmytro Skapintsev, los tres convocados por sus combinados nacionales. Un perjuicio más táctico que numérico; sin todos los jugadores de una misma posición no solo es complicado entrenar sistemas; es complicado entrenar.

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En segundo lugar, por fondo de armario. El Breogán jugará esta temporada competición europea y por ello ha confeccionado una plantilla más larga, además de tener acceso a mejores jugadores que los cinco equipos de la ACB 2026-27 que únicamente tienen seguro participar en la liga.

Aun así, los de Carles Marco, quien se mostró muy exigente/duro con el rendimiento del equipo ante el COB, buscarán imponer su alto ritmo contra un rival que, da la sensación, tiene un puntito más físico-atlético. La ocasión lo merece: la oportunidad de conquistar el segundo título autonómico cuando se cumple el 30 aniversario del primero. Un regalo muy apetecible para los también 30 años de vida del club.

La final pondrá sobre el tapete, entre otras muchas cosas, a dos de los hombres más altos de la primera categoría nacional, Dmytro Skapintsev y Danko Brankovic. El ucraniano de Básquet Coruña, de 2,16 metros, dejó muy buenos detalles técnicos frente al Ourense, aunque le falló la muñeca para completar el cuadro. El serbio, de un centímetro más de estatura, salió vencedor del duelo con otra de las torres de la ACB, el obradoirista Felipe Dos Anjos (2,18).

Otro de los grandes duelos está en la dirección. El Breogán cuenta con un base muy alto (1,95) y fuerte, Dominik Mavra y otro muy atlético, Rasir Bolton. El Leyma, con el veloz y escurridizo Alonzo Verge Jr. (1,91), Dídac Cuevas (1,78) y Caio Pacheco (1,90), el jugador más perjudicado por los enlaces aéreos de las ventanas FIBA.

El conjunto herculino va a necesitar algo más en ataque de Dino Radoncic, casi inédito a la hora de mirar al aro en el duelo frente al COB. Y que Lukas Uleckas mantenga el alto nivel que ha exhibido en los dos últimos encuentros.

Así pues, un choque de altos vuelos, con sabor a ACB, pero también con una serie de condicionantes que pueden alterar cualquier tipo de lógica, sin es que esta existe en el mundo del deporte.