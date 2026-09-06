Básquet Coruña | Copa Galicia
En directo: Básquet Coruña-Breogán
El Leyma busca conquistar la segunda Copa Galicia de su historia treinta años después
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Breogán
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Declaraciones
Lee aquí las declaraciones de Carles Marco tras la semifinal de ayer contra el COB Ourense
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Recibimiento
Una vez más, el Básquet Coruña sintió el calor de sus aficionados a su llegada al pabellón
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Semifinales
¿Qué pasó ayer en Sar entre Obradoiro y Breogán? Revive la semifinal con nuestra crónica del partido
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Semifinales
¿Qué pasó ayer en Sar entre Leyma y COB? Revive la semifinal con nuestra crónica del partido
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La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña a la final de la Copa Galicia contra Breogán? Os dejamos el enlace a la previa del partido, escrita por nuestro compañero Chaly Novo
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Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a la retransmisión de este partido entre Básquet Coruña y Breogán. Los naranjas afrontan su cuarto compromiso de pretemporada, en este caso como parte de la final de Copa Galicia