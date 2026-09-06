Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña | Copa Galicia

En directo: Básquet Coruña-Breogán

El Leyma busca conquistar la segunda Copa Galicia de su historia treinta años después

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
06/09/2026 18:04
Directo Leyma-Breogán
Directo Leyma-Breogán
DXT
Básquet Coruña
-
Breogán
Previa

Declaraciones

Lee aquí las declaraciones de Carles Marco tras la semifinal de ayer contra el COB Ourense

Carles Marco durante la semifinal de Copa Galicia entre Leyma y Ourense
Carles Marco durante la semifinal de Copa Galicia entre Leyma y Ourense
María Iglesias / FEGABA
Previa

Recibimiento

Una vez más, el Básquet Coruña sintió el calor de sus aficionados a su llegada al pabellón

Previa

Semifinales

¿Qué pasó ayer en Sar entre Obradoiro y Breogán? Revive la semifinal con nuestra crónica del partido

Una acción de la semifinal de Copa Galicia entre Obradoiro y Breogán
Una acción de la semifinal de Copa Galicia entre Obradoiro y Breogán
María Iglesias / FEGABA
Previa

Semifinales

¿Qué pasó ayer en Sar entre Leyma y COB? Revive la semifinal con nuestra crónica del partido

Caio Pacheco maneja el balón durante la semifinal de Copa Galicia entre Leyma y Ourense
Caio Pacheco maneja el balón durante la semifinal de Copa Galicia entre Leyma y Ourense
María Iglesias / FEGABA
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña a la final de la Copa Galicia contra Breogán? Os dejamos el enlace a la previa del partido, escrita por nuestro compañero Chaly Novo

Imagen de la final de la Copa Galicia 2026 entre el Básquet Coruña y el Breogán
Imagen de la final de la Copa Galicia 2025 entre el Básquet Coruña y el Breogán
Germán Barreiros
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a la retransmisión de este partido entre Básquet Coruña y Breogán. Los naranjas afrontan su cuarto compromiso de pretemporada, en este caso como parte de la final de Copa Galicia

Te puede interesar