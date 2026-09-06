El Breogán se cita en la final con el Básquet Coruña tras imponerse al Obradoiro (81-84)

Una acción de la semifinal de Copa Galicia entre Obradoiro y Breogán María Iglesias / FEGABA

El Breogán será, otra vez, el rival del Básquet Coruña en la final de Copa Galicia. Los lucenses se impusieron al Obradoiro en Sar (81-84) en un gran partido de su rotación exterior. Leyma y Breo reeditarán así la final de las dos últimas ediciones del torneo, que en ambas acabó con victoria lucense. Los herculinos tratarán de evitarlo y levantar treinta años después la segunda Copa Galicia de su historia.

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Duelo de poder a poder el que se vivió en el primer cuarto del Obradoiro-Breogán. Tanto en la pista como en las gradas. Los santiagueses se hacían notar como buenos anfitriones, pero el celeste de los lucenses y las gargantas de sus seguidores más fieles no se quedaron atrás. En un inicio de partido más intenso que el de la semifinal anterior, el Obra se llevó el primer asalto por 25-23 con gran protagonismo de los triplistas.

En el segundo cuarto, el equipo de Diego Epifanio mantuvo su buen momento con un parcial de salida de 11-6 para alejarse ligeramente en el marcador. Con un momento de trance de Caleb Agada, el Obra se marchó hasta los 10 de ventaja y Luis Casimiro se vio obligado a parar el encuentro.

Pasó a ser el momento de Dominik Mavra, que se echó a su equipo a las espaldas para recortar distancias. Al Obra no le entraron los triples en los minutos finales de la primera parte y el partido se marchó al descanso con 43-42 en el marcador.

El inicio de segunda mitad supuso un incremento en el nivel de intensidad y agresividad sobre la pista. Los primeros minutos costó ver anotación y el parcial fue de 4-4 en los primeros cinco minutos. El Breogán se desenvolvió mejor en el barro y con varias defensas exitosas seguidas puso el 47-52, lo que forzó el tiempo muerto de Epi. El Obra se puso las pilas, pero los lucenses siguieron fuertes para llegar al último cuarto por delante 57-60.

La dupla Mavra-Brankovic volvió a asumir en el Breo en la salida del último cuarto, mientras que en el Obra fue Alex Barcello quien asumió la responsabilidad ofensiva. A falta de seis minutos, el propio Brankovic se unió a sus compañeros Bolton y Kasibabu en el club de jugadores con cuatro faltas personales, por lo que Casimiro optó por mandarlo al banquillo. En el Obradoiro, Agada, Galán y Riga también entraron en ese club.

Con empate a 68 fue el juego exterior del Breogán el que se puso a carburar, primero con un triple de Bolton y luego con una canasta de media distancia de Francis Alonso. Barcello hizo un intento de acercar al Obra, pero de nuevo los exteriores lucenses resolvieron y pusieron la puntilla al encuentro, que acabó 81-84.

Obradoiro 81-84 Breogán

Obradoiro (25+18+14+24): Quintela (15), Barcello (20), Barrueta (6), Galán (3) y Dos Anjos (8) - quinteto inicial - Agada (7), Soriano (5), Brito (10), Caicedo (0), Faure (3), Soneira (0) y Riga (4).

Breogán (23+16+18+24): Brown (12), Peris (6), Bolton (9), Andric (12) y Kasibabu (2) - quinteto inicial - Vicedo (3), Alonso (13), Aranitovic (1), Mavra (7), Brankovic (14), Quintela (2) y Arteaga (3).

Árbitros: Jacobo Rial, Cristian Martín y Daniel López. Eliminados Galán y Kasibabu por 5 faltas personales.

Incidencias: Segunda semifinal de la Copa Galicia disputada en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.