El 1x1 del Básquet Coruña contra el Breogán: Alonzo Verge Jr. MVP

Paul Jorgensen, durante la final de la Copa Galicia Patricia G. Fraga

7 DÍDAC CUEVAS

El barcelonés aceleró el ritmo ofensivo naranja en el tramo donde la ventaja llegó por primera vez a la doble decena. Y en defensa fue un incordio constante para Mavra.

9 PAUL JORGENSEN

Partido de dos caras. En la primera mitad prácticamente no miró al aro; en la segunda, lo taladró sin piedad. Dos triples suyos acabaron con el Breogán. Y atrás fue un titán.

8 GUILLEM JOU

Mucho más protagonismo que en la semifinal contra el Ourense. Le ayudó mucho meter su primer tiro. Firmó un excelente 4 de 7 en los lanzamientos de campo, cogió 3 rebotes y robó 2 balones. Las cositas de Jou.

8 DINO RADONCIC

Al igual que Jorgensen, de menos a más. Eso sí, fue sumando poco a poco casi por debajo del radar. En el último periodo se soltó el pelo en ataque. También sumó en rebote (4) y asistencias (2).

7 CAIO PACHECO

Más centrado en tareas defensivas que en intentar sumar puntos. Bregó con Mavra y con Francis Alonso, dos huesos durísimos de roer, y salió airoso. Tres pases de canasta llevaron su firma.

7 LUKAS ULECKAS

Menos espectacular que en la víspera, pero haciendo caja en todos los apartados: 8 puntos (2 de 3 en triples), 9 rebotes (tope del equipo), 2 asistencias y 1 recuperación. Otro partido muy completo.

9 ALONZO VERGE JR.

Más agresivo desde el principio que en la semifinal. Sus supersónicas penetraciones a canasta partieron en dos la defensa del Breogán. Anotó el único triple que lanzó y alimentó a base de bien a sus compañeros: 10 pases de canasta.

8 GEORGE CONDITT IV

Más enchufado desde el primer minuto que en la semifinal. Y no solo por salir de titular. Terminó bien el pick & roll, anotó tras rebotes ofensivo, reboteó (6) y dejó un taponazo a Aranitovic para enmarcar.

6 LEO WESTERMANN

De nuevo el que menos jugó, solo 7 minutos. Cumplió atrás y puede haberse despedido del club naranja con otro título para su palmarés. Ni tan mal.

7 TOMAS DIMSA

Menos participativo en ataque que ante el COB, aunque eligiendo bien sus oportunidades (1 de 2 en tiros de dos y 2 de 4 desde el arco). Añadió 3 rebotes y 2 asistencias.

8 DMYTRO SKAPINTSEV

Entró a la final con mejor que a la semifinal, aunque le sigue faltando algo de feeling al lanzar (4 de 10). Capturó 7 rebotes, colocó 2 soberanos tapones y, sobre todo tras el descanso, metió miedo cerca del aro.