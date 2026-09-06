Crónica | El Básquet Coruña cierra un círculo de 30 años (102-93)

El Básquet Coruña celebra la Copa Galicia en el Fontes do Sar Patricia G. Fraga

El Básquet Coruña celebró por todo lo alto su 30 aniversario, dándole una hermana a la Copa Galicia de 1996, con un partidazo de principio a fin contra el Breogán, rendido, sobre todo en la segunda parte, al ritmo vertiginoso de los hombres de Carles Marco. Un título largamente deseado que, además, acaba con dos derrotas seguidas ante el equipo lucense en el partido por la corona autonómica.

Por si no había pocas ausencias, el equipo lucense padeció otra, la del base Rasir Bolton, quien compareció sobre el parqué del Sar vestido de calle y con dificultades para pisar con el pie derecho. En las filas naranjas volvió a faltar Karlis Silins y no jugó, pese a estar vestido de corto, Jacobo Díaz.

A falta de su socio preferente, Skapintsev, en el tramo inicial de la semifinal, Verge decidió tomar él mismo el toro por los cuernos. Dos penetraciones exitosas para empezar, con un triple de Brown intercalado.

Los puntos desde el arco fueron el principal sostén del Breogán este primer acto, mientras que para el Leyma fueron todo lo contrario: 0 de 4 en los cinco minutos inaugurales. Tres clavaron los de Luis Casimiro.

Pese a ello, los de Carles Marco, muy ordenados en ataque e hiperdisciplinados y agresivos en defensa, se mantuvieron a rebufo. La única tacha en estos minutos, las deficiencias a la hora de defender el roll de Brankovic.

Especialmente acertado atrás estuvo Verge. Empezó frenando los intentos de penetración de Mavra y acabó robándole el balón de las manos. Una sólida declaración de intenciones de un jugador del que se dice que no defiende.

Jou, al quinteto intento naranja, igual que en la semifinal contra el Ourense, abrió el grifo de las dianas lejanas para poner al Leyma por delante (16-14). La aparición de Skapintsev y el segundo triple naranja, este de Dimsa abrieron el primer hueco importante (25-18), al que Brankovic, desde los 4,60 metros, le limó dos puntos en la última acción de acto inicial.

Los tiros que dieron vida al Breo propiciaron el primer despegue serio del Básquet Coruña. Uleckas, Dimsa y Verge acertaron los tres primeros triples en el segundo cuarto. También Vicedo pasó por el aro, el primero celeste. Con 36-23, Luis Casimiro gastó su primer tiempo muerto.

No funcionó en principio, ya que Skapintsev elevó la venta naranja a la decena y media. Sin embargo, el Breo subió una marcha en defensa, cerró mejor el rebote y pudo empezar a correr. Casi a la carrera construyó el conjunto lucense un parcial de 0-7 que obligó a Carles Marco a llamar a los suyos al orden (40-33).

Radoncic y Jou, con sendas entradas a canasta, se lo agradecieron y reabrieron la brecha de dos dígitos (44-33). Contestó el Breogán con un parcial idéntico, roto por un triple lateral, algo muy poco habitual, casi como un eclipse total de sol, de Pacheco, que en estos minutos estaba jugando al '2', con el equipo dirigido por Verge. Un libre fallado por Ulecka bajó el telón de la primera mitad con 48-39.

Jorgensen desencadenado

Jorgensen, inédito en ataque en los 20 primeros minutos, acertó con el aro en 21. Un preámbulo de la jugada de esta Copa Galicia. Verge recibió falta a casi ocho metros del aro, lanzó cayéndose y el balón, tras tocar el tablero, cruzó la red. Al igual que el and one, con lo cual estableció una nueva renta máxima (54-39).

Fue la primera de tres acciones consecutivas con tiro adicional. La segunda, un 2+1 más de Brankovic, replicado de la misma manera segundos después por Conditt. El Leyma tuvo a tiro elevar su margen a 17 puntos, pero en un contraataque dos contra uno Verge se jugó el alley-oop con Ulecaka. El pase no fue bueno.

Con la entrada de Cuevas y Skapintsev el Básquet Coruña pegó un nuevo acelerón. El base barcelonés dividió con velocidad la defensa celeste y el pívot ucraniano empezó a meter miedo en las cercanías del aro. De un taponazo suyo nació una más que discutible falta antideportiva de Peris a Jorgensen. El de New Jersey enroscó los libres y Conditt, tras captura ofensiva, convirtió la posesión en casi perfecta y la ventaja en dos decenas (70-50).

Jorgensen, desde media distancia, cerró un demoledor parcial de 9-0, roto por un triple de Aranitovic, el breoganista más entonado, de largo, después del descanso. El serbio repitió suerte poco después, para rebajar el déficit lucense a 15 puntos (73-58), pero el Leyma, por medio de Radoncic y Skapintsev, cerró el cuarto con cuatro puntos sin respuesta (77-58).

Por marcador y por sensaciones, la final parecía estar sentenciada. Las escasas dudas que podían quedar las zanjó Jorgensen, desatado en la segunda mitad, con dos misiles lejanos consecutivos (84-58). Luis Casimiro paró el partido. Seguramente más por probar algo que por tener esperanzas de arreglar algo inarreglable.

Carles Marco, sin embargo, lo hizo para evitar euforias prematuras y después de un parcial de 0-5 que dejó el marcador en 20 puntos (90-70). Restaban exactamente cinco minutos y 32 segundos. El badalonés sabe perfectamente lo que son las remontadas milagrosas.

El Breogán, ahora con Aranitovic como ariete desde el arco, logró no irse del partido, pero no fue capaz de acercarse lo suficiente para hacer dudar de la identidad del campeón de la Copa Galicia 2026. Treinta años después. Casi nada. Un regalazo para un club que nació precisamente unas semanas antes de aquella homérica conquista en la Polideportiva de Riazor.

Básquet Coruña 102-93 Breogán

Leyma Básquet Coruña (25+23+29+25): Alonzo Verge Jr. (11), Paul Jorgensen (15), Lukas Uleckas (8), Tomas Dimsa (8), George Conditt IV (16) -cinco inicial- Dídac Cuevas (2), Guillem Jou (11), Dino Radoncic (14), Caio Pacheco (3), Leo Westermann (0), Dmytro Skapintsev (14).

Breogán (20+19+19+35): Tevin Brown (6), Mihajlo Andric (15), Francis Alonso (8), Dominik Mavra (7), Aleksa Ilic (6) -cinco inicial- Josep Peris (7), Jonathan Kasibabu (6), Edgar Vicedo (3), Aleksandar Aranitovic (13), Danko Brankovic (16), Erik Quintela (6).

Árbitros: Jacobo Rial, Paula Lema, Laura Piñeiro.

Incidencias: Final de la 40ª Copa Galicia disputada en el Multiusos Fontes do Sar, de Santiago de Compostela.