Carles Marco: "Hemos podido revertir las sensaciones de ayer"

Carles Marco durante la final de Copa Galicia entre Leyma y Breogán Patricia G. Fraga

El Básquet Coruña logró conquistar la segunda Copa Galicia de su historia tras imponerse en el Fontes do Sar al Breogán lucense por 102-90. En rueda de prensa, los entrenadores de ambos equipos, Carles Marco y Luis Casimiro, analizaron el encuentro.

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Carles Marco

Valoración. "Felicitar a Breogán. Contentos porque hemos jugado delante de un muy buen equipo y con un entrenador al que admiro. Hoy hemos pasado un poquito de la frustración de ayer a cómo hemos cambiado en 24 horas con la energía, sin hacer nada diferente, estando más juntos... ya es un paso adelante en nuestra siguiente etapa de ir mejorando cada día. Hoy hemos defendido mejor, hemos podido correr, hemos cerrado el rebote, hemos perdido menos balones... Hemos hecho muchas cosas de las que hicimos mal mejor, y ese es el camino para seguir mejorando. Muy contentos por ganar un título que hacía muchos años que no había. Hoy contento con la actividad de todo el mundo y espero que Silins se recupere pronto, Jacobo se encontraba un poquito mal de la espalda y no hemos querido forzar".

Imponer su ritmo. "Sí, difícil porque Breogán tiene muy buen equipo. Hemos sido capaces, nuestros grandes han hecho muchos esfuerzos muy seguidos parando a sus hombres con balón. Hemos estado muy activos, nos hemos ayudado en el rebote. Todo el mundo ha estado más intenso y con más energía desde el primer minuto y cuando es así nos fluye un poquito más. Lo que intentamos inculcar desde el año pasado es que podamos correr, defender, ser agresivos y nos ha salido hoy".

Refuerzo mental. "Yo salgo reforzado de un día para otro (risas). Ayer todos, incluido yo mismo, no hicimos las cosas lo mejor posible, pero hoy revertir esa sensación es poder construir un poquito más la identidad del equipo. Es una pretemporada atípica con los cuatro jugadores que se han ido. Me voy con buenas sensaciones".

Juego interior. "Sabemos de su potencial, de sus ganas. Tienen buena predisposición y mentalidad, que es importante. Agradecer al club que adelantara la pretemporada para poder estar todos y conocernos, eso nos ha hecho llegar a hoy un poquito mejor".

Luis Casimiro

Valoración. "Felicitar a Coruña, creo que ha sido muy justo ganador. Ha jugado muy bien. Quiero pensar que no estábamos frescos a nivel físico. En el tercer cuarto ha estado la clave, no hemos estado bien en ataque y el porcentaje es muy malo. Hoy en día, cuando no anotas, es muy complicado seguir el ritmo que estaban teniendo ellos. Luego hemos intentado remar, pero no hemos podido llegar a esa orilla. Merecida derrota y a aprender. Igual podemos sacarle algo de provecho a esta derrota".

Bolton. "Estaba con dolor en la planta del pie. Por precaución y hasta que le hagamos más pruebas no ha participado".

Ritmo. "Han jugado muy bien. En el tercer cuarto no hemos estado acertados y ellos han aprovechado para mantener un ritmo alto y encima han estado acertados".