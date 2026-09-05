Acción de Lukas Uleckas en el primer partido de pretemporada, ante el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa Mónica Ferreirós

Se acabaron los condicionantes. Aunque no del todo. El Básquet Coruña, que disputó sus dos primeros partidos de pretemporada sin el concurso de sus cuatro internacionales, encara este sábado (18.00 horas) en el Fontes dos Sar y contra el Ourense la primera semifinal de la Copa Galicia, su primer ejercicio con fuego real; es decir, con los doce hombres de la plantilla.

Aun así queda un resto de condicionante. Caio Pacheco, George Conditt IV y Dmytro Skapintsev regresaron mediada esta semana de su participación en la ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. A mediados de la pasada lo había hecho el letón, después de lesionarse en un amistoso contra la Ucrania de Skapintsev.

El cansancio y, sobre todo, los vuelos (de ello sabe un rato largo Pacheco), podrían jugar en su contra. Pero el hecho de haber disputado partidos de competición, y no de una cualquiera, podría ser un factor favorable en cuestiones de ritmo.

Un inconveniente, el de no poder trabajar con todos en la fase preparación, que también hubo de afrontar el Ourense, en su caso a menor escala, ya que solo Toms Leimanis y Jan Zidek acudieron a la llamada de su país.

El base letón y el ala-pívot checo, destacado en las filas de Tizona Burgos la pasada campaña (en octavos de la Copa de España crujió el Leyma en el Coliseum) son dos de las siete caras nuevas en el nuevo, y más ambicioso proyecto que en años precedentes, que sigue bajo la sabia batuta del ferrolano Moncho López.

Completan la lista de novedades otro sobradamente bregado en Primera FEB, el combo guard Xabi Oroz, procedente del Palencia; el pívot Javier Nicolau (Gipuzkoa), el escolta Sesan Russell (Amics Castelló), el alero Marc García (Gornik) y el '4' Eddy Pinedo (UNC Greensboro).

Este último, campeón de Europa sub-18 con España en 2022, es uno de los muchos jóvenes que han retornado a casa tras completar su formación en la NCAA.

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De la temporada 2025-26 siguen en nómina los Martines, el escolta Fernández y el ala-pívot Iglesias, ambos en una franca progresión; el alero portugués Diogo Seixas y un ex del Básquet Coruña, el '4' Sean McDonnell, integrante de la plantilla naranja que logró el primer ascenso a la ACB.

Una ACB que el COB no pisa desde la temporada 2000-01. El club de As Burgas ascendió deportivamente en la 2014.15, pero una auditoría lo dejó en la segunda categoría, que además abandonó tres veces en lo que va de siglo, la última al final del curso 2020-21.

El único contendiente en la Copa Galicia que no milita en la máxima categoría nacional terminó el ejercicio pasado fuera de los playoffs, un objetivo que parece más real con esta plantilla que, en teoría, todavía no está cerrada. El duodécimo jugador bien podría ser un tercer pívot.

Taboada y Westermann

La presencia de los doce jugadores hará que, casi con total seguridad, desaparezca el '5' herculino Carlos Taboada, reclutado para ayudar en los primeros entrenamientos y partidos sin los internacionales.

En la misma situación llegó al equipo Leo Westermann. El base francés, timón del Obradoiro 25-26, no jugó contra su exequipo en el Torneo San Roque, el primer compromiso de la pretemporada naranja. Sí lo hizo la semana pasada en Palencia, donde el Leyma exhibió unas ganar de ganar que le hicieron remontar 19 puntos en la segunda mitad antes de acabar imponiéndose en la prórroga (104-106).

Con un solo partido a cuestas llega el Ourense a la cita autonómica. En la localidad leonesa de Benavente, donde cedió por 82-85 contra el Oviedo. Sergio Rodríguez Febles, otro reclutado para echa una mano en pretemporada, fue, con 16 puntos, el máximo anotador del COB, por delante de Martín Fernández (12) y Marc García (11); este se lesionó en la primera mitad y no volvió al parqué. Además de Zidek y Leimanis también se lo perdió Nicolau.

Esta tarde, la cosa se pone seria para ambos. Es el primer paso para volver a levantar la Copa Galicia, algo que el equipo herculino únicamente hizo el año de su nacimiento, 1996. El COB, víctima en aquella gesta de hace 30 años, cuenta con siete en su palmarés, pero la última data de hace dos decenios. El Básquet Coruña ha disputado la dos últimas finales y en ambas cedió a manos del Breogán; en 2024, en Lugo, por 96-81; hace doce meses, en el Coliseum, por 94-104.