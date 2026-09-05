Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Copa Galicia

Previa | El anfitrión desafía al favorito

El Obradoiro intentará hacer valer el factor Sar para doblegar a un Breogán que está haciendo una gran pretemporada

Chaly Novo
Chaly Novo
05/09/2026 05:00
El breogán posa con la Copa Galicia conquistada en 2025 ante el Básquet Coruña en el Coliseum
El Breogán posa con la Copa Galicia conquistada en 2025 ante el Básquet Coruña en el Coliseum
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El duelo entre el Básquet Coruña y el Ourense dará paso a una segunda semifinal de la Copa Galicia de altos vuelos: el anfitrión Obradoiro desafía al Breogán, teórico favorito y campeón de las dos últimas ediciones. Un choque de trenes programado para las 20.30 horas de este sábado.

El inquilino del Multiusos Fontes do Sar, que cedió cinco jugadores a las ventanas FIBA, no podrá contar en este torneo con dos de ellos. El alero brasileño Leo Meindl, por asuntos personales; el interior nigeriano Efe Abogidi, porque está a la espera de obtener el visado necesario para entrar en España. Dos bajas que hacen un poco más favorito al conjunto lucense, que, en principio, saldrá con todo.

A pesar de la ausencia de cinco internacionales, el Breogán se las ha ingeniado para ganar los tres partidos de pretemporada que ha disputado. En el primero arrolló 110-78 al Sporting de Portugal; en el segundo dio la campanada (110-102) contra el Real Madrid y en el tercero superó por 99-90 al KK Mega serbio.

Un encuentro menos ha jugado el Obradoiro, que en el estreno de la fase de preparación cayó por 82-89 frente al Básquet Coruña. Se resarció cuatro días después con un contundente 93-77 al Joventut en el Torneo de Gijón.

Dino Radoncic durante el Obradoiro-Leyma en Vilagarcía

Una exhibición de Alonzo Verge guía al Básquet Coruña a la victoria contra el Obradoiro (82-89)

Más información
Alonzo Verge durante el Obradoiro-Leyma en Vilagarcía

El 1x1 del Básquet Coruña contra el Obradoiro

Más información

La plantilla que gobierna Diego Epifanio, quien esta misma semana criticó la labor de la dirección deportiva, cuenta con seis caras nuevas: el base Brandon Childress, el escolta Caleb Agada, los pívots Joel Soriano y Alonso Faure y los mencionados Meindl y Abogidi. Tres ex del Leyma, Olle Lundqvist (todavía convaleciente de una lesión gravísima), Alex Galán y Yunio Barrueta, además de Alex Barcello, Diogo Brito, Sergio Quintela y Felipe Dos Anjos son los seis que estaban el pasado curso.

Por su parte, Luis Casimiro conserva a siete jugadores, Erik Quintela, Dominik Mavra, Francis Alonso, Aleksandar Aranitovic, Mihajlo Andric, Danko Brankovic y Jordan Sakho.

Las caras nuevas son el base Rasir Bolton, el escolta Josep Peris, los aleros Edgar Vicedo y Tevin Brown, el ala-pívot Andersson García y los pívots Aleksa Ilic y Jonathan Kasibabu.

En principio están todos a disposición del técnico manchego, quien en estas primeras semanas tuvo a sus órdenes a un jugador de apoyo, el veterano pívot Víctor Arteaga, la pasada campaña en el Menorca, que firmó muy buenos partidos contra el Real Madrid y el KK Mega.

Entre ambos equipos suman 26 títulos de Copa Galicia. El lucense atesora 16 y ha disputado otras diez finales, mientras que el compostelano, que ha levantado sus diez trofeos en los últimos 16 años, se quedó a las puertas en siete ocasiones. La última vez que uno de ellos no estuvo en el duelo definitivo fue en 1997, cuando el Ourense se proclamó campeón al vencer por 97-77 al BBC Vilagarcía. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El breogán posa con la Copa Galicia conquistada en 2025 ante el Básquet Coruña en el Coliseum

Previa | El anfitrión desafía al favorito
Chaly Novo
Acción de Lukas Uleckas en el primer partido de pretemporada, ante el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa

Previa | Primer ejercicio con fuego real del Básquet Coruña
Chaly Novo
Captura del vídeo de presentación de la nueva piel de Básquet Coruña

El Básquet Coruña rinde tributo a María Pita en sus nuevas equipaciones
Chaly Novo
Los seis fichajes del Básquet Coruña posan antes de su acto de presentación

Seis jugadores con "mucha hambre" para reforzar el nuevo proyecto
Chaly Novo