Previa | El anfitrión desafía al favorito

El Breogán posa con la Copa Galicia conquistada en 2025 ante el Básquet Coruña en el Coliseum Germán Barreiros

El duelo entre el Básquet Coruña y el Ourense dará paso a una segunda semifinal de la Copa Galicia de altos vuelos: el anfitrión Obradoiro desafía al Breogán, teórico favorito y campeón de las dos últimas ediciones. Un choque de trenes programado para las 20.30 horas de este sábado.

El inquilino del Multiusos Fontes do Sar, que cedió cinco jugadores a las ventanas FIBA, no podrá contar en este torneo con dos de ellos. El alero brasileño Leo Meindl, por asuntos personales; el interior nigeriano Efe Abogidi, porque está a la espera de obtener el visado necesario para entrar en España. Dos bajas que hacen un poco más favorito al conjunto lucense, que, en principio, saldrá con todo.

A pesar de la ausencia de cinco internacionales, el Breogán se las ha ingeniado para ganar los tres partidos de pretemporada que ha disputado. En el primero arrolló 110-78 al Sporting de Portugal; en el segundo dio la campanada (110-102) contra el Real Madrid y en el tercero superó por 99-90 al KK Mega serbio.

Un encuentro menos ha jugado el Obradoiro, que en el estreno de la fase de preparación cayó por 82-89 frente al Básquet Coruña. Se resarció cuatro días después con un contundente 93-77 al Joventut en el Torneo de Gijón.

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La plantilla que gobierna Diego Epifanio, quien esta misma semana criticó la labor de la dirección deportiva, cuenta con seis caras nuevas: el base Brandon Childress, el escolta Caleb Agada, los pívots Joel Soriano y Alonso Faure y los mencionados Meindl y Abogidi. Tres ex del Leyma, Olle Lundqvist (todavía convaleciente de una lesión gravísima), Alex Galán y Yunio Barrueta, además de Alex Barcello, Diogo Brito, Sergio Quintela y Felipe Dos Anjos son los seis que estaban el pasado curso.

Por su parte, Luis Casimiro conserva a siete jugadores, Erik Quintela, Dominik Mavra, Francis Alonso, Aleksandar Aranitovic, Mihajlo Andric, Danko Brankovic y Jordan Sakho.

Las caras nuevas son el base Rasir Bolton, el escolta Josep Peris, los aleros Edgar Vicedo y Tevin Brown, el ala-pívot Andersson García y los pívots Aleksa Ilic y Jonathan Kasibabu.

En principio están todos a disposición del técnico manchego, quien en estas primeras semanas tuvo a sus órdenes a un jugador de apoyo, el veterano pívot Víctor Arteaga, la pasada campaña en el Menorca, que firmó muy buenos partidos contra el Real Madrid y el KK Mega.

Entre ambos equipos suman 26 títulos de Copa Galicia. El lucense atesora 16 y ha disputado otras diez finales, mientras que el compostelano, que ha levantado sus diez trofeos en los últimos 16 años, se quedó a las puertas en siete ocasiones. La última vez que uno de ellos no estuvo en el duelo definitivo fue en 1997, cuando el Ourense se proclamó campeón al vencer por 97-77 al BBC Vilagarcía.