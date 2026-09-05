En directo: Básquet Coruña-COB Ourense
El Leyma busca en el Multiusos Fontes do Sar el pase a la gran final de la Copa Galicia
83-78
TRiiiiiiple de Uleckas para frenar el parcial
80-78
Suma Pinedo desde el tiro libre
80-77
triple de Darío Pérez desde la esquina
80-74
Primeros puntos de Radoncic en el partido
78-72
Se acerca el COB con una canasta de Pinedo y lo para Carles Marco. 5:55 para el final
78-70
Quinta de Dimsa y triple de McDonnell
78-67
Otros dos para Jacobo a la contra para el +11. Lo para Moncho López a falta de 7:27
76-67
Triiiiiiple en transición de Jacobo Díaz
73-65
Muy buena media distancia de Leimanis por encima de Conditt, que devuelve la canasta en el otro aro
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Jacobo y Conditt
Final
Gran tercer cuarto del Leyma, que con un parcial de 27-14 le da la vuelta al partido para llegar al último período con ventaja de 70-63 en el marcador
68-63
Suma Radoncic desde el tiro libre
66-63
Corrió Dídac y culminó Uleckas con un mate solo
64-63
2+1 de Sergio Rodríguez. Falla el adicional
64-61
Triiiiiplee de Uleckas
61-61
Suma Pacheco desde el tiro libre
60-61
Suma McDonnell desde el tiro libre
60-60
Empata Martín Fernández a la contra
60-58
Triiiiiiple de Dimsa desde la esquina
57-56
Suma Skapintsev desde el tiro libre
55-56
Suma Zidek desde el tiro libre
55-54
Minutazos de Alonzo Verge, que da al Leyma su primera ventaja desde el 2-0. Lo para Moncho López
53-54
A uno el Leyma con una buena canasta de Alonzo
49-54
Y otros tres más para McDonnell
47-51
Dos buenas acciones seguidas de Alonzo, primero con una canasta y luego con una asistencia para el mate de Conditt
43-51
Empieza la segunda parte con canasta de Martín Iglesias
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Jacobo y Conditt
Estadísticas
Al descanso, McDonnell (13) y Zidek (12) lideran el partido en anotación. En el Leyma muy repartida, con cuatro jugadores igualados a seis puntos como máximos anotadores
Final
Descanso en Sar. Recorta distancias el Leyma, pero sigue perdiendo de momento contra el COB por 43-49
43-49
Buen movimiento al poste de Dyma para sacar la falta. Anota desde el 4,60 el pívot
41-49
Otros dos de Zidek en transición, al que parece que le gusta jugar contra el Leyma. Lo para Carles a 46 segundos para el descanso
41-47
Dos más uno de Zidek, que le sacó la falta a un lento Conditt (tercera). Anota el adicional
38-44
Primera parte escandalosa de McDonnell, otros dos para él
38-42
Triple de Zidek para cortar el buen momento del Leyma, responde Jou
35-39
Suma desde el tiro libre Conditt, tercera personal para Pinedo
33-39
Lo para Moncho López después de que el Leyma anotara dos canastas seguidas a la contra (Jacobo y Caio). 3:18 para el descanso
29-39
Suma desde el tiro libre Pinedo
29-38
Suma desde el tiro libre Russell, que le sacó la tercera a Dimsa (discutible)
27-36
Otra vez Sean McDonnell de tres
27-33
Canasta de media distancia de Russell
27-31
Suma desde el tiro libre Uleckas
26-31
Triiiple de Dimsa en transición, se acerca el Leyma
23-31
Triiiiiple de Lukas desde la esquina
20-29
Roba y anota a la contra Alonzo Verge
18-29
Suma desde la línea Jorgensen
15-29
5 puntos seguidos de Martín Fernández ponen la máxima del partido para el COB
15-24
Primeros puntos de Alonzo en el partido con una buena finta y penetración
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Jou, Radoncic y Conditt
Final
Final del primer cuarto con 13-24 tras dos canastas seguidas de un Ourense que ha hecho un primer cuarto muy serio. El Leyma, muy atascado en ataque
13-20
Le costó, pero por fin ha conseguido Dyma su segunda canasta. Está teniendo muchas situaciones claras por dentro el ucraniano
11-18
Triiiiiple de Dimsa en transición
8-18
Muy buena combinación entre Dimsa y Uleckas para volver a anotar en juego 7 minutos después
6-16
Suma desde la línea Conditt sus primeros puntos con el Leyma
4-16
Otros tres para McDonnell
4-13
Se sigue alejando Ourense, fatal el Leyma en ataque, al que no le entran ya ni los tiros libres
4-11
Dos más para el COB, que está elaborando sus ataques con mucha paciencia y cabeza
4-9
Triple de McDonnell y nueva pérdida del Leyma en ataque. Muy espesos los naranjas en este inicio de partido
4-6
Suma desde la línea Jorgensen
2-6
Bonus a favor del Leyma a falta de 6:25
2-6
Corrió dos veces seguidas el COB y eso no le ha gustado a Carles Marco, que pide su primer tiempo muerto del partido
2-4
Primeros minutos para Conditt, que entra en la primera rotación de Carles Marco
2-2
Lo empata Martín Fernández
2-0
Buscando mucho el Leyma a Dyma por dentro en este inicio de partido, aunque ha fallado dos solo debajo del aro el ucraniano después de la primera canasta
2-0
Primeros puntos de Skapintsev con la camiseta del Leyma en un pick&roll con Alonzo
Inicio
Empieza el partido en Sar! Primera posesión para el Leyma
Quintetos
El Leyma sale con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Skapintsev. El COB empieza con Oroz, Zidek, Fernández, Leimanis e Iglesias.
Todo listo
Presentaciones hechas, menos de cinco minutos para que empiece el espectáculo
A pista
Jugadores ya sobre la pista de Sar a poco más de 10 minutos para empezar el partido
Parte médico
No jugará el partido de hoy Karlis Silins tras la lesión bucal sufrida con su selección. Sí estarán tanto Caio Pacheco como Leo Westermann. Se quedan fuera de la convocatoria del Leyma los vinculados Ouwa Camara y Eric del Castillo, así como Carlos Taboada
Recibimiento
Ni los más de 35 grados que hay en Santiago impidieron que la afición del Leyma recibiera a los suyos a su llegada a Sar
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña a la semifinal de la Copa Galicia contra Ourense? Os dejamos el enlace a la previa del partido, escrita por nuestro compañero Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a la retransmisión de este partido entre Básquet Coruña y COB Ourense. Los naranjas afrontan su tercer compromiso de pretemporada, en este caso como parte de las semifinales de Copa Galicia