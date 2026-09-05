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Básquet Coruña | Copa Galicia

En directo: Básquet Coruña-COB Ourense

El Leyma busca en el Multiusos Fontes do Sar el pase a la gran final de la Copa Galicia

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/09/2026 17:23
Directo Leyma - Ourense
Directo Leyma - Ourense
Básquet Coruña
83-78
COB Ourense

83-78

TRiiiiiiple de Uleckas para frenar el parcial

80-78

Suma Pinedo desde el tiro libre

80-77

triple de Darío Pérez desde la esquina

80-74

Primeros puntos de Radoncic en el partido

78-72

Se acerca el COB con una canasta de Pinedo y lo para Carles Marco. 5:55 para el final

78-70

Quinta de Dimsa y triple de McDonnell

78-67

Otros dos para Jacobo a la contra para el +11. Lo para Moncho López a falta de 7:27

76-67

Triiiiiiple en transición de Jacobo Díaz

73-65

Muy buena media distancia de Leimanis por encima de Conditt, que devuelve la canasta en el otro aro

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Jacobo y Conditt

3Q

Final

Gran tercer cuarto del Leyma, que con un parcial de 27-14 le da la vuelta al partido para llegar al último período con ventaja de 70-63 en el marcador

68-63

Suma Radoncic desde el tiro libre

66-63

Corrió Dídac y culminó Uleckas con un mate solo 

64-63

2+1 de Sergio Rodríguez. Falla el adicional

64-61

Triiiiiplee de Uleckas

61-61

Suma Pacheco desde el tiro libre

60-61

Suma McDonnell desde el tiro libre

60-60

Empata Martín Fernández a la contra

60-58

Triiiiiiple de Dimsa desde la esquina

57-56

Suma Skapintsev desde el tiro libre

55-56

Suma Zidek desde el tiro libre

55-54

Minutazos de Alonzo Verge, que da al Leyma su primera ventaja desde el 2-0. Lo para Moncho López

53-54

A uno el Leyma con una buena canasta de Alonzo

49-54

Y otros tres más para McDonnell

47-51

Dos buenas acciones seguidas de Alonzo, primero con una canasta y luego con una asistencia para el mate de Conditt

43-51

Empieza la segunda parte con canasta de Martín Iglesias

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Jacobo y Conditt

Descanso

Estadísticas

Al descanso, McDonnell (13) y Zidek (12) lideran el partido en anotación. En el Leyma muy repartida, con cuatro jugadores igualados a seis puntos como máximos anotadores

2Q

Final

Descanso en Sar. Recorta distancias el Leyma, pero sigue perdiendo de momento contra el COB por 43-49

43-49

Buen movimiento al poste de Dyma para sacar la falta. Anota desde el 4,60 el pívot

41-49

Otros dos de Zidek en transición, al que parece que le gusta jugar contra el Leyma. Lo para Carles a 46 segundos para el descanso

41-47

Dos más uno de Zidek, que le sacó la falta a un lento Conditt (tercera). Anota el adicional

38-44

Primera parte escandalosa de McDonnell, otros dos para él

38-42

Triple de Zidek para cortar el buen momento del Leyma, responde Jou

35-39

Suma desde el tiro libre Conditt, tercera personal para Pinedo

33-39

Lo para Moncho López después de que el Leyma anotara dos canastas seguidas a la contra (Jacobo y Caio). 3:18 para el descanso

29-39

Suma desde el tiro libre Pinedo

29-38

Suma desde el tiro libre Russell, que le sacó la tercera a Dimsa (discutible)

27-36

Otra vez Sean McDonnell de tres

27-33

Canasta de media distancia de Russell

27-31

Suma desde el tiro libre Uleckas

26-31

Triiiple de Dimsa en transición, se acerca el Leyma

23-31

Triiiiiple de Lukas desde la esquina

20-29

Roba y anota a la contra Alonzo Verge

18-29

Suma desde la línea Jorgensen

15-29

5 puntos seguidos de Martín Fernández ponen la máxima del partido para el COB

15-24

Primeros puntos de Alonzo en el partido con una buena finta y penetración

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Jou, Radoncic y Conditt

1Q

Final

Final del primer cuarto con 13-24 tras dos canastas seguidas de un Ourense que ha hecho un primer cuarto muy serio. El Leyma, muy atascado en ataque

13-20

Le costó, pero por fin ha conseguido Dyma su segunda canasta. Está teniendo muchas situaciones claras por dentro el ucraniano

11-18

Triiiiiple de Dimsa en transición

8-18

Muy buena combinación entre Dimsa y Uleckas para volver a anotar en juego 7 minutos después

6-16

Suma desde la línea Conditt sus primeros puntos con el Leyma

4-16

Otros tres para McDonnell

4-13

Se sigue alejando Ourense, fatal el Leyma en ataque, al que no le entran ya ni los tiros libres

4-11

Dos más para el COB, que está elaborando sus ataques con mucha paciencia y cabeza

4-9

Triple de McDonnell y nueva pérdida del Leyma en ataque. Muy espesos los naranjas en este inicio de partido

4-6

Suma desde la línea Jorgensen

2-6

Bonus a favor del Leyma a falta de 6:25

2-6

Corrió dos veces seguidas el COB y eso no le ha gustado a Carles Marco, que pide su primer tiempo muerto del partido

2-4

Primeros minutos para Conditt, que entra en la primera rotación de Carles Marco

2-2

Lo empata Martín Fernández

2-0

Buscando mucho el Leyma a Dyma por dentro en este inicio de partido, aunque ha fallado dos solo debajo del aro el ucraniano después de la primera canasta

2-0

Primeros puntos de Skapintsev con la camiseta del Leyma en un pick&roll con Alonzo

1Q

Inicio

Empieza el partido en Sar! Primera posesión para el Leyma

Previa

Quintetos

El Leyma sale con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Skapintsev. El COB empieza con Oroz, Zidek, Fernández, Leimanis e Iglesias.

Previa

Todo listo

Presentaciones hechas, menos de cinco minutos para que empiece el espectáculo

Previa

A pista

Jugadores ya sobre la pista de Sar a poco más de 10 minutos para empezar el partido

Previa

Parte médico

No jugará el partido de hoy Karlis Silins tras la lesión bucal sufrida con su selección. Sí estarán tanto Caio Pacheco como Leo Westermann. Se quedan fuera de la convocatoria del Leyma los vinculados Ouwa Camara y Eric del Castillo, así como Carlos Taboada

Previa

Recibimiento

Ni los más de 35 grados que hay en Santiago impidieron que la afición del Leyma recibiera a los suyos a su llegada a Sar

Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña a la semifinal de la Copa Galicia contra Ourense? Os dejamos el enlace a la previa del partido, escrita por nuestro compañero Chaly Novo

Romaro Gill captura un rebote en el aro del Leyma durante el derbi en Ourense
Romaro Gill captura un rebote en el aro del Leyma durante el derbi en Ourense
COB
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a la retransmisión de este partido entre Básquet Coruña y COB Ourense. Los naranjas afrontan su tercer compromiso de pretemporada, en este caso como parte de las semifinales de Copa Galicia

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