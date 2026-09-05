El Básquet Coruña suda su tercera final autonómica consecutiva (94-89)

Caio Pacheco maneja el balón durante la semifinal de Copa Galicia entre Leyma y Ourense María Iglesias / FEGABA

El Leyma Básquet Coruña volvió a remontar, en esta ocasión un déficit máximo de 14 puntos en el segundo cuarto, en la primera semifinal de la 40ª Copa Galicia, frente a un Ourense que hizo sudar de lo lindo a los de Carles Marco un Fontes do Sar convertido en un horno. Con un trabajadísimo 94-89 selló el equipo herculino el billete para su tercera final autonómica consecutiva.

La falta de un hombre (muy) alto en las filas del Ourense convirtió los primeros minutos en un monólogo de la sociedad Verge-Skapintsev. Que no en show del ucraniano. Anotó con facilidad la canasta que abrió el marcador, pero falló los dos siguientes intentos, ambos contra pares exteriores, un mate y un tirito corto a tablero. Un triple errado por Dimsa fue la única de la cinco primeras jugadas de los de Carles Marco que no remató en manos de Dyma.

En la segunda rotación de Moncho López, técnico ferrolano del Ourense, entró en cancha el hijo de otro entrenador nacido en la ciudad naval, Antonio Pérez Caínzos, a la sazón el hombre que más años ha dirigido al Básquet Coruña.

Otro exnaranja, Sean McDonnell, puso en marcha al COB. El integrante de la plantilla que logró el primer ascenso a la ACB enroscó dos triples casi seguidos que dispararon la diferencia en el marcador (4-16) al tiempo que los naranjas, este sábado de negro, disparaba su número de balones perdidos. Serían siete al final de los diez primeros minutos.

Los cambios tampoco reanimaron al Leyma. Ni en ataque ni en defensa. Marco volvió a la casilla de salida. Y con los cinco titulares mejoró una pizca. Ulecka anotó la segunda canasta en juego, más de siete minutos después de la inicial de Skapintsev. Su compatriota Dimsa pasó por el aro el primer triple del local en esta primera semifinal. Al quinto intento.

Skapintsev también necesitó cinco para sumar su segunda canasta, esta tras rebote ofensivo. Pero siguió faltando continuidad y un miniparcial de 0-4 mandó el duelo al primer parón de dos minutos con 13-24 en el electrónico.

Verge, máximo anotador del Básquet Coruña en los dos partidos anteriores, inauguró su casillero en la primera posesión del segundo cuarto. Aunque de nuevo faltó continuidad. Los Martines, Fernández e Iglesias, sumaron cinco puntos seguidos al casillero del COB y elevaron en uno la máxima diferencia (15-29).

Un robo de Verge al jovencísimo Darío Pérez en media cancha, culminado con una cómoda bandeja, dio paso al primer parcial medianamente importante del Leyma: 9-2, que dejó el déficit máximo reducido a un tercio (27-31).

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Aun así, no fue el punto de ruptura. McDonnell, con su tercera diana lejana, y Russell, volvieron a poner tres canastas de por medio. Jacobo Díaz, primero tras rebote ofensivo y luego en transición, y una penetración de Pacheco estrecharon de nuevo el cerco. Y llevaron a Moncho López a pedir su primer tiempo muerto (33-39).

A la vuelta del minuto de instrucciones floreció el triple. Zidek, Jou y Jorgensen, por este orden. Y el Leyma se colocó a uno de distancia (41-44). El checo, verdugo de los naranjas en octavos de final de la Copa de España 2025-26, anotó un 2+1 después de captura en aro enemigo y un casi triple frontal (pisó con la punta del pie). Y un casi 2+1 de Skapintsev que al final fueron dos libres transformados mandaron la semifinal al descanso con 43-49.

Al regreso al parqué de un caliente Sar (aire acondiciado insuficiente y 36 grados en Santiago a la hora de inicio del choque) el partido cambió de color. Primero, porque el sol asomó por el techo. Segundo, y más importante, porque el Básquet Coruña empezó a ser el que de debe. Intenso, veloz, letal.

Martín Iglesias, el jugador más alto del Ourense en convocatoria, firmó la primera canasta de la segunda mitad. Y se fue al banquillo con cuatro faltas. Justo después de que McDonnell anotara su cuarto triple. Esta vez, una gota en un mar de aciertos de los pupilos de Carles Marco.

Con Verge como ariete y un Jorgensen enchufadísimo en defensa, el Básquet Coruña construyó un parcial de 12-3, culminado con dos penetraciones seguidas del base estadounidense. Primera ventaja del Leyma desde el 2-0 inicial. Y segundo tiempo muerto de Moncho López (55-54).

Envite aceptado

No obstante, el COB aceptó el envite. Con un quinteto bastante bajo también tiró de velocidad para hacer daño y mantener el marcador en un pañuelo. Ayudó a ello cierto descontrol ofensivo, tal vez motivado por el subidón inicial, del Básquet Coruña.

El ida y vuelta lo rompió Uleckas con un acierto lejano que dio a los de Marco su máxima renta hasta ese momento (64-61). El alero lituano mantuvo la distancia con un mate remontando la línea de fondo y asistido, casi en plancha, por Cuevas.

El mate, esa acción de la que se dice que a veces vale más de dos puntos, disparó, ahora así, al Leyma, que sumó los últimos seis puntos de este tercer cuarto, cerrado con una de esas penetraciones ya clásicas, chocando contra quien haga falta, de Jorgensen (70-63).

Como le gusta decir a Diego Epifanio, la manta tapa lo que tapa. Y la del Ourense dio para lo que dio. Los síntomas de rendición en el tramo final del tercer acto crecieron en el inicio del último. Tiros forzados, por la física defensa del Leyma, y escaso de piernas para evitar las transiciones del rival.

Una canasta a la carrera, después de un triple liberado en la esquina derecha, ambas canastas de Jacobo Díaz, obligaron a Moncho López a tomar cartas en el asunto. Después del minuto de pausa, McDonnell, con su quinto triple en seis intentos, y Pinedo, bajo el aro, reavivaron la llama (78-72). Y Carles Marco imitó a su homólogo a 5:55 para el final.

Un triple de Darío Pérez, que en la jugada anterior le había soltado un "tira" en la cara a Verge, quien erró desde el arco, elevó la temperatura (80-77). Y un libre de Pinedo dejó la cosa en una canasta (80-78).

Para enfriar, nada como un lituano con buena muñeca. Uleckas, primero desde la derecha y luego desde la otra banda, sumó seis puntos consecutivos (86-78). El calor volvió en forma de polémica. Moncho López se encaró con Laura Piñeiro, protestando a viva voza una presunta falta de Jorgensen no pitada, y se fue a los vestuarios. El Príncipe Harry de Harlem puso la puntilla al duelo con tres libres. Y Jacobo Díaz el descabello con un 2+1 (92-82).

Victoria muy sudada, por varios motivos, de un Básquet Coruña que este domingo disputará su tercera final de Copa Galicia. Se busca hermana para la que los pioneros del club conquistaron hace 30 años. Frente al Ourense. Un Ourense que este sábado en el SAR dejó una muy buena impresión.

Básquet Coruña 94-89 Ourense

Leyma Básquet Coruña (13+30+27+24): Alonzo Verge Jr. (10), Dino Radoncic (4), Lukas Uleckas (19), Tomas Dimsa (10), Dmytro Skapintsev (8) -cinco inicial- Dídac Cuevas (0), Paul Jorgensen (15), Guillem Jou (5), Caio Pacheco (3), Leo Westermann (2), George Conditt IV (8), Jacobo Díaz (14).

Club Ourense Baloncesto (24+25+14+26): Xabi Oroz (2), Martín Fernández (20), Jan Zidek (16), Martín Iglesias (4), Toms Leimanis (4) -cinco inicial- Eddy Pinedo (10), Sean McDonnell (18), Sergio Rodríguez Febles (6), Sesan Russell (6), Dario Pérez (3).

Árbitros: Paula Lema, Laura Piñeiro, Alejandro Pellitero. Eliminaron por cinco faltas personales a Tomas Dimsa. Expulsaron a Moncho López, entrenador del Ourense.

Incidencias: Primera semifinal de la Copa Galicia disputada en el Multiusos Fontes do Sar.