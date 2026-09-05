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Básquet Coruña | Copa Galicia

El 1x1 del Básquet Coruña contra el Ourense

Lukas Uleckas y Jacobo Díaz iluminaron un día nublado por un rival muy entonado

Chaly Novo
Chaly Novo
05/09/2026 21:07
Jacobo Díaz durante la semifinal de Copa Galicia entre Leyma y Ourense
Jacobo Díaz durante la semifinal de Copa Galicia entre Leyma y Ourense
María Iglesias / FEGABA
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6 DÍDAC CUEVAS

Aunque apenas jugó ocho minutos, el barcelonés imprimió al equipo en ritmo que necesitaba y repartió un par de asistencias marca de la casa.

7 PAUL JORGENSEN

Enchufadísimo en defensa y esperando su momento para sumar puntos, sin precipitación. Los que anotó fueron, prácticamente todos, en momentos importantes.

6 GUILLEM JOU

Lanzó poco y bien (2 de 3) en el cuarto de hora que estuvo en pista. Importante también tareas defensivas.

6 DINO RADONCIC

Prácticamente no participó en ataque, al menos de manera directa, en los tres primeros cuartos, aunque colaboró en el rebote (6) y la dirección (2 pases de canasta).

9 LUKAS ULECKAS

El lituano no solo taladró sin piedad el aro del COB (3 de 5 en tiros de dos y 4 de 7 en triples), también se fajó en defensa y fue, con 7, el segundo máximo reboteador del Leyma.

7 ALONZO VERGE JR.

Vital en el primer intento de despegue del Básquet Coruña, con varias canastas en penetración. Además, facilitó 5 anotaciones a sus compañeros y robó 3 balones.

7 GEORGE CONDITT IV

Le costó entrar al partido, tal vez por el jet lag tras jugar con su selección, pero acabó siendo el dueño de la pintura (10 rebotes) y anotando puntos interesantes.

5 LEO WESTERMANN

La baja de Karlis Silins le concedió su segundo partido con el Leyma. Cumplió a secas en los siete minutos que estuvo en una pista muy conocida.

7 TOMAS DIMSA

Dejó constancia de su buena muñeca (3 de 6 desde el arco) y se sumó al buen tono general en defensa de la segunda parte.

6 DMYTRO SKAPINTSEV

Tan afortunado de movimientos como desafortunado de muñeca (2 de 7). Mostró cosas muy buenas bajo el aro. A poco que dé con el toque preciso, puede convertirse en un arma potente. 

9 JACOBO DÍAZ

Magnífico partido del madrileño. Serio, oportuno (2 rebotes ofensivos que convirtió en 5 puntos), letal cuando le dejaron medio metro para lanzar (5 de 5 en tiros de dos y 1 de 2 en triples).

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