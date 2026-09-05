Carles Marco: "Ha sido un poquito frustrante vernos"
El técnico del Básquet Coruña se mostró crítico con la imagen de su equipo a pesar de la victoria contra Ourense
El Básquet Coruña salió victorioso de la semifinal de Copa Galicia contra el COB Ourense (94-89). Un partido durísimo en el que el Leyma tuvo que sudar de lo lindo para llevarse el triunfo. Carles Marco se mostró crítico con la imagen de su equipo, mientras que Moncho López delegó la rueda de prensa en su ayudante, Nuno Manarte, tras ser expulsado en el último cuarto por dos técnicas consecutivas.
Carles Marco
Valoración. "Felicitar a Ourense, que nos ha puesto las cosas muy difíciles. Durante el partido no hemos estado normal, supongo que es pretemporada, no nos conocemos. Tenemos cuatro jugadores que acaban de aterrizar, pero tampoco es excusa. Los básicos no los hemos hecho bien, hemos ido tirando de acciones individuales. Cuando te cogen 17 rebotes ofensivos y pierdes 19 balones no has hecho un buen partido. Lo bueno es que mañana tenemos otra oportunidad para seguir conociéndonos, creciendo y mejorando".
Contras. "Si no cierras el rebotes no puedes correr. Ha sido a chispazos. Luego nos metían canastas porque no defendíamos o no estábamos bien. Son cosas que hay que mejorar. Ha sido un poquito frustrante vernos. Nos quedan 5 partidos y 3 semanas para seguir mejorando y empezar la temporada a tope. Mañana otra oportunidad para ganar un título y seguir creciendo".
Silins. "Entrenando sin oposición. La semana que viene va al dentista orta vez. Tiene que soldar un hueso en la encía. Si no es al final de la semana que viene, será la siguiente".
Ventanas. "Para Caio es menos difícil, pero nos han tocado tres en la misma posición y no es fácil. No es excusa. Tenemos que intentar aprovechar el tiempo ahora. En mitad de la pretemporada perder 15/20 días a jugadores... Estamos ilusionados, tenemos muchas ganas de jugar en la liga y nos ha costado el tener a cuatro jugadores fuera y algunas lesiones que siempre hay. Nos han ayudado muchos jugadores, pero no es lo mismo. Ha sido lo mismo desde el jueves por la tarde y estamos a sábado".
Nuno Manarte
Valoración. "No es fácil hacer un análisis. El partido fue muy claro. Creo que la diferencia estuvo en la capacidad física de Coruña, mantenerla durante los 40 minutos. En la primera parte conseguimos competir, en la segunda tuvimos más dificultad, no fuimos constantes. Cada momento malo sufrimos muchos contraataques. Muchos puntos suyos vinieron de nuestros malos ataques y de nuestra inconstancia física. Creo que estuvo ahí la gran diferencia del partido".
Rebote. "Este equipo ya fue el año pasado el mejor reboteador ofensivo de la liga. Hay muchos jugadores que siguen y seguimos entrenando en lo mismo. En pretemporada hay más fallos y más rebotes, pero creo que lo podemos hacer mejor. No tanto a nivel de rebote, pero sí atrás, que nos castigaron un poco con el caos, con 1vs1 en campo abierto y triples".
Defensa p&r. "Tuvimos momentos que lo defendimos mejor, pero tamibén tiene que ver con la cuestión física. La velocidad de partido es increíble, hay que llegar al bloqueo, presionar, estar físicamente muy bien y rotar. Hay que tener muchos tíos en pista para hacerlo. Además, como lo hicimos hoy, implica estar continuamente frescos. En la primera parte terminamos mejor esa defensa, pero en la segunda hubo ratos que lo hicimos bien y otros propios de principio de temporada".
Técnicas y descalificación de Moncho. "Eso no es importante ahora".