El Básquet Coruña rinde tributo a María Pita en sus nuevas equipaciones

Captura del vídeo de presentación de la nueva piel de Básquet Coruña Twitter

El Básquet Coruña presentó este viernes, en la víspera de su participación en la Copa Galicia, sus nuevas equipaciones para el retorno a la ACB, una primera muy clásica, naranja lisa, sin la presencia de rayas, y una segunda con fondo negro, finas listas verticales y detalles laterales en amarillo que representan la lanza de María Pita.

La heroína de la ciudad vertebra el vídeo que el club presidido por Pablo Amallo colgó en sus diferentes redes sociales. Grabado íntegramente en el Ayuntamiento, cuenta con la participación de dos jugadores de la primera plantilla, el escolta estadounidense Paul Jorgensen y una de las seis caras nuevas, el alero lituano Lukas Uleckas. Ambos tienen una pequeña frase en gallego.

Camiseta de la primera equipación del Básquet Coruña CBC

Entre los actores también se encuentran, entre otros, el músico Xurxo Souto y Pablo Alonso, integrante del trío que hace el programa radiofónico Tirando de 3 y asimismo socio número tres del club herculino.

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Bajo la frase "María Pita correu para que nós puidésemos andar" arranca la grabación, de 88 segundos, que recuerda el lema de esta temporada, "A nosa arroutada", y glosa brevemente la historia que convirtió a María Pita en uno de los principales símbolos de la ciudad de A Coruña, que hace 400 años se levantó contra los ingleses guiada por la heroína nacida en Cambre. "A arroutada orixinal", recuerda el club naranja.

Y, hablando de orígenes, el club naranja subraya que los detalles en amarillo de la segunda equipación son "en homenaje a los orígenes e historia de la entidad, cuando el primer equipo competía bajo la denominación de Sondeos del Norte y vestía de amarillo".

Detalles de homenaje a María Pita en la segunda camiseta CBC

Previsiblemente, los hombres de Carles Marco estrenarán la nueva camiseta este sábado, a partir de las 18.00 horas y contra el Club Ourense Baloncesto, en la primera semifinal de la Copa Galicia que alberga el compostelano Multiusos Fontes do Sar. El ganador se jugará el título contra el del duelo entre el anfitrión Obradoiro y el Breogán.