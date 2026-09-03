Seis jugadores con "mucha hambre" para reforzar el nuevo proyecto

Los seis fichajes del Básquet Coruña posan antes de su acto de presentación Patricia G. Fraga

El concesionario de la firma china que surte de coches a los miembros del Básquet Coruña acogió este jueves la presentación de las seis caras nuevas a las órdenes de Carles Marco, un acto que contó con Charlie Uzal, director deportivo del club, como introductor de los valores deportivos de Alonzo Verge Jr., Tomas Dimsa, Karlis Silins, Dmytro Skapintsev, George Conditt IV y Lukas Uleckas.

Una presentación con algo que otro momento divertido. Especialmente cuando se les pidió a los seis que cada uno de ellos se definiese con una sola palabra. Caras de desconcierto. La patata caliente le tocó a Ulecka, quien tardó un mundo en contestar. Sin saber qué decir, se decantó por "divertido", justo después de que Conditt le sugiriera "paciente" por su tardanza.

Risas al margen, Uzal dio inicio al acto dando las gracias al patrocinador y matizando que, aunque el tema del coche "parece que es una cosa fácil, con jugadores de este tamaño se convierte en muy complejo; como anécdota, ayer tuvimos problemas para conseguir coche para Dymitro [2,16 metros]".

A continuación, el director deportivo hizo una breve introducción de los jugadores. "Alonzo ya tuvo un breve paso por el equipo. Desde el primer momento quisimos incorporarlo porque le conocíamos de primera mano. Por suerte, está con nosotros".

Quizás en la anterior etapa no había tanta hambre como puede haber esta temporada Charlie Uzal

De Dimsa comentó que "es un jugador del que no hace falta hablar". Supercontrastado. Nos motivó su conocimiento de la ACB. Va a desempeñar la función de '2', e incluso de '3'. Este año, como el pasado, tenemos jugadores polivalentes en casi todas las posiciones".

"Seguimos con otro viejo conocido". Así inició la introducción de Silins. "Es un jugador, como digo yo, un 45, que posiblemente este año va a jugar más de '4'. También fue un objetivo prioritario en cuanto supimos que éramos ACB. También lo que miramos muchos: el vestuario, la persona, y sabíamos que iba a encajar a la perfección".

"Buscábamos un refuerzo muy interior", subrayó respecto a Skapintsev, de quien destacó que "incluso puede abrirse para tirar", pero "sobre todo, su intimidación, su corpulencia. Es un jugador con una categoría muy contrastada".

El regreso del Básquet Coruña a ACB podrá seguirse por la TVG Más información

De Conditt indicó que "buscábamos un jugador que acoplase cerca de la canasta y, muy importante para nosotros, que también conoce la liga de su pase anterior por el Gran Canaria. Ha demostrado lo que puede hacer y se ajusta muy bien a lo que busca el entrenador: jugadores del pick & roll, muy incisivos tanto en ataque como en defensa y capaces de jugar en transición".

Por último, "y no menos importante", dijo Uzal entre risas, "Uleckas es un todoterreno, lo que buscábamos en la posición de '3'. Puede hacer todo tipo de funciones, incluso jugar un pick & roll, ir a rebote ofensivo, tiene tiro exterior. Va a ayudar en muchas facetas. Creemos que puede ser un comodín muy importante".

Uzal despidió su intervención con un balance global de la plantilla. "Estamos muy contentos porque hemos hecho un bloque con muchas ganas. A diferencia de la primera etapa en la ACB, que teníamos jugadores muy contrastados, con nombre. Este año hemos buscado más jugadores que puedan encajar bien en querer correr todo el partido, en sacrificarse por el equipo, en tener ganas de demostrar, porque la mayoría aún son jóvenes, que están sobradamente capacitados para jugar en la ACB, y que tengan expectativas de seguir creciendo. Quizás en la anterior etapa no había tanta hambre como puede haber esta temporada. Ojalá que hayamos acertado. Somos el Básquet Coruña y hemos llegado a lo que queríamos".

Lo que necesitamos ahora es generar esa química entre nosotros Alonzo Verge Jr.

"No hemos tenido suerte como equipo porque nos han faltado algunos jugadores clave", se arrancó Verge hablando de la pretemporada. "Sin embargo, creo que hemos hecho un trabajo excelente. Lo que necesitamos ahora es generar esa química entre nosotros y, básicamente, aprender a jugar los unos con los otros para sacar lo mejor de este equipo".

Tomó el testigo Conditt. "Volver a la ACB supone un nuevo reto para mí. Tengo que entender mejor lo que es la fisicalidad del juego, pero la experiencia anterior me va a ayudar mucho para poder desempeñar un buen papel".

Y llegó la pregunta más comprometida: defínase con una sola palabra. Cada uno lo entendió de manera diferente. Conditt eligió "agresivo", mientras que Verge respondió "abierto". Dimsa necesitó tres: "jugador de equipo". Silins tiró de "gustoso", Skapintsev de "físico" y Uleckas, después de que Conditt silbase una tonada señalándose el reloj, finalmente soltó "divertido". Todos rieron, así que parece que es cierto.

Tengo que entender mejor lo que es la fisicalidad del juego, pero la experiencia anterior me va ayudar mucho George Conditt IV

El propio alero lituano definió la ACB como una liga "más física y tiene un tipo de juego más rápido" que la lituana. "A pesar de ello, no creo que me resulte difícil la adaptación", agregó Ulecka.

Conditt, Silins y Skapintsev vienen de jugar con sus selecciones. A la pregunta de si el hecho de disputar partidos oficiales les dota de un mayor ritmo competitivo que al resto, el letón (que solo jugó amistosos a causa de una lesión bucal) y el ucraniano (MVP de la victoria contra Georgia) descargaron la responsabilidad en el puertorriqueño. "Jugar con la selección siempre es importante y te mantiene en buena forma", cuando no hay competiciones de clubes, indicó Conditt, quien remató diciendo que "no creo que tenga ningún problema para adaptarme" a la dinámica del equipo.

La odisea de Caio

El acto de presentación contó con un 'invitado sorpresa'. Caio Pacheco se acercó al concesionario para que le cambiaran el coche. Con cara de fatiga extrema y la tez más pálida de lo habitual, el brasileño reconoció que está muy cansado por culpa de una odisea con su selección. "Tardamos casi tres días en llegar a México", indicó. "De los seis o siete días que estuve con la selección, tres me los pasé en un aeropuerto", subrayó.

El base, que aterrizó en A Coruña el miércoles, no pudo entrenar debido a su estado físico, aunque no tendrá problema alguno, según sus propias palabras, para disputar la Copa Galicia.