Epi admite "desacuerdos" con la dirección deportiva en la configuración de la plantilla

Diego Epifanio durante el Básquet Coruña-Obradoiro de Copa Galicia Patricia G. Fraga

El entrenador del Monbus Obradoiro, Diego Epifanio, admitió este miércoles que hubo momentos de desacuerdo con el director deportivo, Héctor Galán, en la configuración de la plantilla para afrontar el regreso a la ACB.

"El verano ha sido muy duro para todos. El año pasado pudimos optar por fichar un perfil de jugadores que queríamos, no el nombre, que también, sino un poco el rol, las características. Este año nos ha costado mucho más porque se nos han caído muchas operaciones", reveló.

En una larga comparecencia ante los periodistas, en la que estuvo acompañado por el propio Galán, puntualizó que una de las principales discrepancias estuvo "en el tema de las renovaciones".

"Hubo mucho debate interno en la elección de los jugadores que no tenían contrato y teníamos que decidir si continuaban en el equipo. Yo tenía una idea muy clara de cómo queríamos las hacer las cosas y la dirección deportiva también, por eso hubo momentos en los que no pudimos ponernos de acuerdo", confesó.

En este sentido, Epi habló principalmente de la posición de base, donde perdieron al base Leo Westermann y al americano Micah Speight.

"Ahora tenemos muchos jugadores manejadores de balón. Quizá no tengamos un perfil de base como pudimos tener el año pasado para compensar a nuestros escoltas más pequeños. Tenemos, quizá, otro perfil de base más anotador, como es el caso de Brandon", destacó.

El preparador burgalés lamentó la "falta de experiencia" de muchos jugadores de su actual plantilla, por eso pidió tiempo para acoplar a un bloque en el que la segunda unidad "tiene más edad y más responsabilidad que la primera".

"Este año van a cambiar los roles de nuestra primera unidad. Brandon (Childress) es joven y es la primera vez que va a jugar en España. Efe (Abogidi) es la primera vez que va a jugar en Europa. Joel (Soriano) nunca ha tenido el reto que le vamos a ofrecer nosotros porque siempre ha ido en otro perfil en equipos de ACB. Y Alex Barcello será la primera vez que juegue en esta categoría", recordó.

Por ello, Epifanio pidió a la dirección deportiva "paciencia" porque, dijo, a él no le gusta "tocar cosas demasiado rápido", de ahí que vea necesario que todos crean en las posibilidades de la plantilla.

"Tenemos jugadores jóvenes que nos van a dar mucha hambre y en la segunda unidad jugadores que ya han trabajado conmigo. El mayor hándicap que hemos tenido es que aún no tenemos una idea porque nos faltan cinco jugadores por llegar", concluyó.

El entrenador del Obradoiro asume que la ACB exigirá "mucho" a nivel físico a su equipo, en el que "de momento" no ha encontrado "un líder", un rol que el año pasado asumieron Leo Westermann y el internacional sueco Olle Lundqvist pese a estar muchos meses lesionado.