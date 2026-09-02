El regreso del Básquet Coruña a ACB podrá seguirse por la TVG

Alonzo Verge durante el Obradoiro-Leyma en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La ACB ha llegado a un acuerdo con la TVG, Aragón TV y EITB para unirse a las retransmisiones de la Liga Endesa en las temporadas 2026-27 y 2027-28. Este acuerdo permitirá a todos los seguidores del Básquet Coruña seguir el regreso del conjunto naranja a la máxima categoría por el canal autonómico.

TVG: Un partido por jornada en una temporada histórica en Galicia

La Liga Endesa se verá todas las jornadas en abierto en TVG y AGalega, en una campaña que se presenta histórica para el baloncesto gallego con la participación de Leyma Coruña, Monbus Obradoiro y Río Breogán en la Liga Endesa. El ente público televisará cada semana un encuentro y todos los derbis de la temporada.

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TVG debutará en la primera jornada el próximo domingo 27 de septiembre a las 12:00h con el Río Breogán – Asisa Joventut, y en las tres primeras semanas visitará ya a los tres conjuntos gallegos. En la sexta jornada, el 1 de noviembre, se vivirá el primer derbi, Monbus Obradoiro – Río Breogán.

La Liga Endesa también llega a Aragón TV y EITB

Aragón TV y EITB tendrán citas habituales con la Liga Endesa las dos próximas temporadas, con 10 partidos cada una por campaña. Las retransmisiones en Aragón TV y Aragón Play comenzarán en la primera jornada con La Laguna Tenerife – Casademont Zaragoza (27 de septiembre, 13:00h) y tendrán como protagonista al equipo maño, representante de la comunidad en la acb.

EITB llevará el mejor baloncesto a su universo Kirolak. En su caso, Kosner Baskonia y Surne Bilbao se repartirán el protagonismo de los 10 encuentros, con el Leyma Coruña – Surne Bilbao de la segunda jornada (domingo 4 de octubre, 12:00h) como primera cita en ETB1 y kirolakeitb.eus. El primer derbi llegará el 22 de noviembre a las 12:00h con un Surne Bilbao – Kosner Baskonia.

La visibilidad de las competiciones acb continúa creciendo

Con estos nuevos acuerdos, el alcance audiovisual de las competiciones ACB sigue creciendo en esta temporada 2026-27. Actualmente, las competiciones acb se pueden ver al completo en DAZN, con todos los partidos en directo y a la carta desde cualquier dispositivo por solo 5,99€ al mes (Plan Baloncesto). Además, también están disponibles a través de DAZN en Movistar Plus+, con dos partidos en la oferta para todos sus clientes y el resto para el paquete deportes o baloncesto, así como en Orange TV y Vodafone TV. Las retransmisiones también son accesibles mediante contratación en otros operadores OTT y de telefonía.