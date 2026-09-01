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Básquet Coruña

El Básquet Coruña vuelve a abrir la puerta a las nuevas altas

El conjunto naranja ofrece de nuevo la posibilidad de hacerse socio del equipo para el regreso a ACB

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
01/09/2026 20:23
La afición del Leyma celebra el ascenso en el Coliseum
La afición del Leyma celebra el ascenso en el Coliseum
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En un principio, el Básquet Coruña había cerrado su campaña de abonados el pasado 31 de julio tras un primer período de renovaciones y cambios de asiento y otro posterior para nuevas altas. Sin embargo, el club ha decidido dar la oportunidad a aquellas personas que se hayan quedado con las ganas de ver una de las mejores ligas de baloncesto del mundo en primera persona y ha vuelto a abrir la posibilidad de hacerse socio de cara a esta temporada 2026-27.

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Desde este martes a las 12.00 horas, la plataforma habitual del club vuelve a tener disponible la función de abonarse al Básquet Coruña. Los precios se mantienen con respecto a la anterior tirada de abonos que finalizó el 31 de julio, yendo desde los 165 hasta los 425 euros en adultos. Se mantienen los descuentos para jóvenes (nacidos entre el 01/01/2001 y el 31/12/2010) y niños (nacidos a partir del 01/01/2011).

Sin embargo, no todas las gradas del Coliseum siguen disponibles para hacerse socio del Leyma en ACB. Cuatro de ellas están ya agotadas, se trata de Lateral Bajo, Pista Fondo Camerinos, Lateral Medio y Fondo Alto. El resto de las ubicaciones todavía cuentan con localidades disponibles para ser adquiridas.

La última actualización del Básquet Coruña en cuanto al número total de abonados fue hace ya dos meses, el pasado 30 de junio, cuando se comunicó que 6.285 personas se había hecho abonadas. Tras finalizar la primera campaña el 31 de julio, no se dio ninguna actualización. Se trata de algo que, previsiblemente, se hará una vez finalice esta nueva oportunidad y antes de que inicie la temporada.

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