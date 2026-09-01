Conditt y Pacheco acaban la ventana FIBA con derrota

Caio Pacheco entra a canasta durante el partido entre Brasil y México FIBA

Se acabó la ventana FIBA para los jugadores del Básquet Coruña. Los encargados de cerrar el parón internacional fueron los internacionales por selecciones sudamericanas, Caio Pacheco con Brasil y George Conditt IV con Puerto Rico.

Ilimane Diop cambia A Coruña por Mongolia Más información

La selección brasileña se complicó la vida tras haber acabado la primera fase con un pleno de seis victorias. Los cariocas han empezado esta segunda con dos derrotas en dos partidos contra República Dominicana (90-94) y México (79-74). Pacheco no tuvo demasiada participación en ninguno de los dos partidos.

Por su parte, la Puerto Rico de George Conditt tampoco fue capaz de ganar ni a Argentina (89-75) ni a Uruguay (80-75) y tiene casi imposible clasificarse para el Mundial, ya que cuenta con un balance de dos victorias y cuatro derrotas. Contra Uruguay, George Conditt anotó 5 puntos y cogió 4 rebotes en los 15 minutos que estuvo sobre la pista antes de ser eliminado por cometer cinco faltas personales.