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Básquet Coruña

El Básquet Coruña anuncia los precios de las entradas para la presentación ante su afición

El equipo dirigido por Carles Marco se enfrentará el 18 de septiembre al Manresa en el Palacio de los Deportes de Riazor

Esther Durán
31/08/2026 15:29
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El Básquet Coruña anunció este lunes los precios de las entradas para ver en vivo el estreno del equipo ante su afición, el viernes 18 de septiembre, en el Palacio de los Deportes de Riazor, contra otro equipo ACB, el Básquet Manresa, con el Trofeo Teresa Herrera en juego. 

Los precios son de doce euros para adultos los no abonados al club naranja y de tres menos para la categoría infantil (aficionados nacidos a partir del 1 de enero de 2011).

Los socios del Básquet Coruña también tendrán que pasar por caja. En su caso, la localidad, con precio único, es de diez euros, la mitad para los nacidos después del último día del año 2010. Una cuota que ya cuenta con numerosos detractores, abonados que la consideran excesiva para un encuentro amistoso. 

Las entradas se pondrán a la venta, a través del enlace venta.basquetcoruna.t2v.com, a las 12.00 horas del jueves 4 de septiembre.

Este mismo día, 90 minutos después, tendrá lugar el acto de presentación oficial de los seis jugadores nuevos a las órdenes de Carles Marco: el pívot ucraniano Dmytro Skapintsev, el base estadounidense Alonzo Verge Jr., el escolta lituano Tomas Dimsa, su compatriota alero Lukas Uleckas, el ala-pívot letón Karlis Silins y el pívot puertorriqueño George Conditt IV.

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Antes de afrontar el Teresa Herrera, el Básquet Coruña disputará la Copa Galicia y un triangular en Burgos. En el torneo autonómico empezará la búsqueda de su segundo entorchado, tras el logrado hace 30 años, contra el Club Ourense Baloncesto, el único de los contendientes que no milita en la Asociación de Clubes de Baloncesto. Será el viernes 5 a partir de las 18.00 horas.

El ganador de esta semifinal se enfrentará 25 horas más tarde al que salga airoso del duelo entre el anfitrión Obradoiro y el Breogán.

Seis días después de la final de la Copa Galicia, el conjunto herculino y el Bilbao Basket inaugurarán (18.30 horas) el triangular que acogerá el otro Coliseum de la ACB, el de Burgos. Los de Carles Marco se las verán al día siguiente, el 13 de septiembre, con el anfitrión San Pablo.

El Teresa Herrera será, además de la presentación en casa, el último test antes del inicio liguero, programado para el 26 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Palau Blaugrana, cancha del Barça

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