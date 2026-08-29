Segundo test con asterisco para el Básquet Coruña

El exnaranja Ingus Jakovics y Dídac Cuevas volverán a verse las caras este sábado Victor Quintana (@ferropenico)

El Básquet Coruña encara este sábado (20.30 horas, televisado en directo por el canal de YouTube del Palencia Baloncesto), en el Palacio Municipal de los Deportes de Palencia, su segundo amistoso de pretemporada, un nuevo testo marcado por el asterisco de las ventanas FIBA, que también afectan, aunque en mucho menor calado, a su rival, el titular del pabellón castellano,

Cinco días después de inaugurar el calendario de la preparación con rival con una interesante victoria (82-89) en Vilagarcía de Arousa en el primer derbi gallego del curso, ante un Obradoiro también diezmado por las convocatorias de las selecciones nacionales.

Cuatro internacionales no pudieron estar a las órdenes de Carles Marco, el brasileño Caio Pacheco, el puertorriqueño George Conditt IV, el ucraniano Dmytro Skapintsev y el letón Karlis Silins.

Este último está de regreso en A Coruña. Causó baja antes del partido oficial en Croacia a causa de una lesión bucal sufrida en un amistoso previo frente la Ucrania de su nuevo compañero. Si la federación de su país le liberó, parece complicado que pueda pueda ser de la partida contra el Palencia.

Sí podría/debería serlo Leo Westermann. El base 38 veces internacional con Francia fue anunciado como refuerzo para la pretemporada poco más de 24 horas del duelo con el equipo del que fue uno de los líderes durante la temporada pasada. No hubo debut morboso frente al Obradoiro.

Teniendo en cuenta que, como mucho, a mediados de la próxima semana regresarán los internacionales, no tendría sentido que el galo no se estrenase este sábado con la camiseta naranja. Una camiseta que, según muchas especulaciones y muchos más deseos, podría ser la suya hasta final de curso.

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Una operación, la de convertirle en la décimo tercera ficha, que tampoco tendría sentido, ya que Carles Marco cuenta ya con tres bases, Pacheco, Dídac Cuevas y Alonzo Verge Jr. El catalán es cupo y la plantilla solo cuenta con cuatro, el mínimo exigido por la ACB en las actas de los partidos oficiales.

El pasado martes, en el pabellón Sara Gómez (antiguo Fontecarmoa), quedó bastante claro que el estadounidense jugará, sí o sí y salvo un imprevisto muy imprevisto o alguna situación muy específica durante algún partido, al '1'. Verge dio un recital en tierras arousanas, con 24 puntos, 8 asistencias y 33 de valoración que acreditan su ya conocido poder ofensivo.

Atrás no es, ni de lejos, lo mismo, pero Marco se las ingenió para que contra el mermado plantel de Diego Epifanio, huérfano de cinco internacionales, se notase lo menos posible.

Ese derbi, con la segunda edición del Torneo San Roque en juego, lo afrontaron los dos últimos ascendidos a la ACB casi sin juego interior. No estuvieron los naranjas Silins, Skapintsev y Conditt ni los obradoiristas Joel Soriano y Efe Abogidi. En este segundo amistoso tampoco jugará el único '5' puro en la plantilla del Palencia, el senegalés Tanor Ngom, asimismo en faena con su combinado nacional.

Ochenta y cuatro días después

Básquet Coruña y Palencia se ven las caras de nuevo solamente 84 días después, los que han transcurrido desde que el anfitrión de la Final Four del Coliseum venció en la segunda semifinal al equipo entrenado por Natxo Lezkano (92-81).

De duelo del pasado 6 de junio siguen nómina del conjunto morado, además del técnico vasco, un total de cinco jugadores: el base exnaranja Ingus Jakovics, el alero Álvaro Muñoz, el escolta Tobias Borg (en esta ocasión no fue convocado por Suecia), el ala-pívot Josip Vrankic y el '4,5' Vasilije Vucetic.

Entre los nuevos también hay uno con 'contrato' de pretemporada, el pívot neerlandés Terrence Bieshaar. Asimismo están ayudando al equipo los canteranos Sergio González, Juan Luis Martínez, Álvaro Esteban, Miguel Salgado y Óliver Gómez.

Entre los fichajes sobresale Spencer Littleson. El escolta estadounidense, el pasado curso en el Menorca, es uno de los mejores anotadores puros de la categoría. Los bases Toni Naspler (Zamora) y Dani Pérez (Manresa), el '2' Alejandro Jordá (Lucentum Alicante), el alero Álvaro Martínez (Zamora) y el mencionado Ngom (Gipuzkoa) ya conocen una categoría en la que debutará el ala-pívot neerlandés Kjell de Graaf.

Un grupo con el que el Palencia partirá, una vez más, entre los principales candidatos a una de las plazas de ascenso. La pasada campaña firmó una fase regular precisamente poco regular, aunque al Básquet Coruña le dio muchos problemas en el Coliseum y le pasó por encima en el duelo de la segunda vuelta, pero a la hora de la verdad, en los playoffs, dio la talla.

Tuvo la mala suerte de toparse con un rival en el que sobreviven media docena de aquellos verdugos naranjas, aunque en esta ocasión solo les verán con cuatro: Cuevas, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Paul Jorgensen, ya que Dino Radoncic faltó al tramo final de la temporada por culpa de una lesión que le fue diagnosticada al regreso de Palencia.