El Básquet Coruña tira de orgullo para superar a Palencia (102-104)

Ouwa Camara defendido por Vucetic Victor Quintana (@ferropenico)

Segundo partido de pretemporada y segunda victoria (102-104) para el Básquet Coruña, en esta ocasión contra Palencia. Todavía sin los internacionales y con la baja de Guillem Jou, el Leyma sufrió contra un rival de inferior categoría. Tanto fue así que llegó a estar 18 puntos abajo, pero tirando de orgullo y acierto exterior, los de Carles Marco le dieron la vuelta para, tras una prórroga, suma otra victoria a su preparación veraniega.

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Alonzo Verge empezó el partido de Palencia como acabó el de Vilagarcía, con un canastón marca de la casa. El inicio del Leyma no fue malo, cargando mucho el rebote en ataque y con un inspirado Dino Radoncic, a pesar de perdonar tres tiros libres seguidos.

Sin embargo, Palencia subió el nivel defensivo y el Básquet Coruña se atascó hasta encajar un parcial de 9-0. Carles Marco pidió tiempo muerto con 15-8 abajo y tras el paso por vestuarios su equipo volvió a jugar más coral.

La primera acción acabó con un triple liberado de Radoncic desde la esquina izquierda y los naranjas se acercaron hasta el 20-15. Un primer cuarto que dejó los primeros minutos con la camiseta del Leyma de Leo Westermann, que salió de primeras en la posición de '2', acompañando a Alonzo Verge.

Palencia dio comienzo al segundo cuarto con dos canastas fáciles: un corte con el que anotaron sin marca y un triple liberado de su mejor tirador, Spencer Littleson. El Leyma siguió fallando tiros libres en este arranque, pero el mayor problema estaba en el aro propio, donde no estaba siendo capaz de asegurar el rebote defensivo (25-16 en la primera parte) y, por lo tanto, tampoco de correr al contraataque.

Palencia se fue hasta los 11 de ventaja, pero fue Lezkano quien lo paró después de una contra de Jorgensen. El Leyma recortó la distancia hasta los seis puntos con un buen tramo liderado por Lukas Uleckas, pero los locales siguieron haciendo muchísimo daño por dentro, sobre todo en acciones de pick&roll y con un inspiradísimo Álvaro Martínez (11 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias durante la primera mitad).

Carles Marco paró el partido a falta de un minutos para el descanso y con 12 abajo. Tras el paso por el banquillo, una canasta de Alonzo Verge y otra de Jacobo a pase del base estadounidense maquillaron el marcador hasta el 47-39 con el que se llegó al descanso, aunque las sensaciones del equipo herculino no estaban siendo para nada buenas.

Segunda mitad

No fue para nada buena la salida de vestuarios del Básquet Coruña. Los naranjas empezaron la segunda mitad con pérdidas y sin coger rebotes en su propio aro, lo que propició un parcial de salida de 8-1 y el tiempo muerto de Carles Marco. Tras el paso por el banquillo, Naspler forzó una nueva pérdida del Leyma y anotó fácil a la contra para poner la máxima de +18 (57-39), pero ese fue el inicio del cambio de tendencia.

El Básquet Coruña se puso el mono de trabajo y empezó tanto a correr como a tener acierto desde el triple, desde donde anotó más lanzamientos en este período (seis) que en toda la primera parte (tres). Ahora fue Palencia quien se atascó en ataque y sufrió un parcial de 2-17. Los locales reaccionaron en los instantes finales y consiguieron llegar por delante al último cuarto, 65-63. Como curiosidad, Carles marco acabó en pista con sus tres bases: Verge, Cuevas y Westermann.

Fue buena la salida de último cuarto de Palencia, tanto que no tardó Carles Marco en pedir un tiempo muerto tras el triple en transición de Littleson. Radoncic reaccionó para el Leyma poniendo el empate a 73 y desde entonces el partido se convirtió en un toma y daca sin ventajas superiores a los cinco puntos.

El Básquet Coruña decidió jugar sin un '5' puro, con Radoncic y Jacobo falseando esa función. Una tarea que empezó a ser más sencilla tras la eliminación por faltas personales de Ngom (antes había sido eliminado también Uleckas). El partido se tornó físico e intenso, con contactos por todos lados y en ambos aros.

En los minutos finales, Alonzo Verge y Dino Radoncic asumieron galones en un quinteto de small ball. Jakovics puso el 91-90 a falta de un minuto, pero la acción se la devolvió Jorgensen justo después con un triple desde la esquina. Littleson tuvo la bola para empatar, erró, pero ahí estuvo Vucetic para palmear y poner el 93-93. Alonzo Verge no estuvo acertado en la toma de decisión en la última y el partido se marchó a la prórroga.

La prórroga arrancó con un triplazo de Dídac Cuevas y un parcial de 0-5 para el Leyma, que sin embargo no estaba demasiado atinado en los siguientes minutos. Lo aprovechó Palencia para empatar el partido desde el tiro libre. Pidió tiempo muerto Carles Marco y dejó a Alonzo Verge de nuevo a los mandos del ataque. El base estadounidense esta vez sí estuvo acertado en el uno contra uno y puso el 104-102 a falta de 18 segundos. Littleson se jugó el triple para ganar, pero no acertó frente a la buena defensa de Radoncic y el Básquet Coruña sumó su segunda victoria de la pretemporada.

Palencia 102-104 Básquet Coruña

Palencia (20+27+18+28+9): Jakovics (18), Naspler (4), Littleson (18), De Graaf (3) y Vucetic (9)- quinteto inicial - Ngom (13), A. Martínez (18), González (0), Bieshaar (9), Jordá (6), Esteban (-) y D. Pérez (4).

Básquet Coruña (15+24+24+30+11): Verge (22), Dimsa (9), Uleckas (15), Radoncic (19) y Taboada (2) - quinteto inicial - Cuevas (10), Del Castillo (-), Jorgensen (15), Camara (0), Westermann (6) y Jacobo (6).

Árbitros: Mendoza, Sánchez y Fernández. Eliminados por faltas personales Ngom, Uleckas, Jorgensen y Cuevas.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el pabellón municipal de Palencia.