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Básquet Coruña | Pretemporada

El 1x1 del Básquet Coruña en Palencia

Radoncic y Verge volvieron a ser los mejores en un debut discreto de Leo Westermann

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
29/08/2026 23:59
Alonzo Verge defendido por Ingus Jakovics
Alonzo Verge defendido por Ingus Jakovics
Victor Quintana (@ferropenico)
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liceo620
MCDONALDS 620X50

7 Dídac Cuevas

Incisivo en defensa sobre Dani Pérez (a veces demasiado) y clave en ataque con dos triples marca de la casa. Eliminado por faltas.

8 Alonzo Verge Jr.

Menos acertado que en Vilagarcía, pero igual de espectacular. El líder ofensivo de este equipo se fue hasta los 25 de valoración con 22 puntos y 8 asistencias.

8 Paul Jorgensen

Acertado cuando tocó y liberado de tareas de creación con la llegada de Alonzo. 15 puntos, un triple clave y una quinta falta que ni fue suya, ni fue falta.

- Ouwa Camara

Apenas disputó cinco minutos, en los que consiguió hacer un tapón.

9 Dino Radoncic

El mejor del Leyma. Ha empezado la temporada como un tiro a nivel físico y baloncestístico. Agresivo en ataque, en defensa y sin balón. 19 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias para 24 de valoración.

7 Lukas Uleckas

De lo mejor del partido con 15 puntos y 4 rebotes en 20 minutos, pero sus 5 faltas le impidieron jugar al final.

5 Leo Westermann

Desubicado en sus primeros minutos con el equipo. Jugó fuera de posición y no estuvo acertado ni en el tiro ni en la toma de decisiones.

6 Tomas Dimsa

Sólido en defensa, pero se espera más de él en ataque. Anotó un triple clave en la prórroga, pero el balance fue de 2/10.

5 Carlos Taboada

Poca participación. Sufrió mucho contra Ngom y en la segunda parte casi no jugó.

7 Jacobo Díaz

Más discreto que contra el Obra en Vilagarcía, pero se fue hasta los 7 rebotes y parcheó por momentos la posición de pívot.

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