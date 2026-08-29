El 1x1 del Básquet Coruña en Palencia
Radoncic y Verge volvieron a ser los mejores en un debut discreto de Leo Westermann
7 Dídac Cuevas
Incisivo en defensa sobre Dani Pérez (a veces demasiado) y clave en ataque con dos triples marca de la casa. Eliminado por faltas.
8 Alonzo Verge Jr.
Menos acertado que en Vilagarcía, pero igual de espectacular. El líder ofensivo de este equipo se fue hasta los 25 de valoración con 22 puntos y 8 asistencias.
8 Paul Jorgensen
Acertado cuando tocó y liberado de tareas de creación con la llegada de Alonzo. 15 puntos, un triple clave y una quinta falta que ni fue suya, ni fue falta.
- Ouwa Camara
Apenas disputó cinco minutos, en los que consiguió hacer un tapón.
9 Dino Radoncic
El mejor del Leyma. Ha empezado la temporada como un tiro a nivel físico y baloncestístico. Agresivo en ataque, en defensa y sin balón. 19 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias para 24 de valoración.
7 Lukas Uleckas
De lo mejor del partido con 15 puntos y 4 rebotes en 20 minutos, pero sus 5 faltas le impidieron jugar al final.
5 Leo Westermann
Desubicado en sus primeros minutos con el equipo. Jugó fuera de posición y no estuvo acertado ni en el tiro ni en la toma de decisiones.
6 Tomas Dimsa
Sólido en defensa, pero se espera más de él en ataque. Anotó un triple clave en la prórroga, pero el balance fue de 2/10.
5 Carlos Taboada
Poca participación. Sufrió mucho contra Ngom y en la segunda parte casi no jugó.
7 Jacobo Díaz
Más discreto que contra el Obra en Vilagarcía, pero se fue hasta los 7 rebotes y parcheó por momentos la posición de pívot.