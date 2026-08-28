Skapintsev salva el honor del Básquet Coruña en la calificatoria mundialista

Dmytro Skapintsev intenta taponar un tiro de griego Nick Calathes FIBA

Solo uno de los tres jugadores que finalmente aportó el Básquet Coruña (el letón Karlis Silins no pudo hacerlo tras lesionarse en un amistoso) a la segunda ventana FIBA de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 pudo saborear la victoria.

El agraciado fue Dmytro Skapintsev. La Ucrania de la torre naranja (2,16 metros) superó por 82-76 a Grecia y mantiene intactas sus opciones de estar en la cita del próximo verano.

Skapintsev fue titular y colaboró con 7 puntos (3 de 4 en tiros de dos) y 6 rebotes en casi 18 minutos al quinto triunfo en siete partidos de su combinado nacional.

Llama la atención la derrota de Brasil, en casa contra República Dominicana (90-94), aunque es cierto que la verdeamarelha tenía ya virtualmente en el bolsillo el pasaporte para la cita universal del próximo verano.

Caio Pacheco solamente estuvo en cancha seis minutos y 47 segundos. Negado en el tiro (0 de 2 en lanzamientos de dos y 0 de 1 en triples), el base del Leyma sumó 1 rebote y 1 asistencia. Leo Meindl, alero del Obradoiro, se lució ante su nuevo compañero dominicano Joel Soriano. Ángel Núñez, ex del Básquet Coruña, tampoco vio aro en los 135 segundos que estuvo sobre el parqué.

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Meindl fue, con 19 tantos y 6 rechaces, el pupilo de Aleksandar Petrovic más inspirado. Soriano, por su parte, colaboró con 13 puntos y 7 rebotes a una victoria dominicana liderada por sus dos estrellas, el exvalencianista Jean Montero (30 tantos) y el madridista Andrés Feliz (24 y 9 asistencias).

Un triunfo con el que lo hombres de Néstor 'Che' García mantienen la tercera plaza del grupo E, la última que clasifica para el Mundial, con récord de 5-2, por el 4-3 de México. El Tri superó por 112-86 a Colombia bajo una lluvia de triples: 28 aciertos en 48 intentos, un fabuloso 58,3% de acierto. Moisés Andriassi firmó un tremendo 7 de 9, Joseph Ávila enroscó los mismos con un tiro más y Pako Saldívar solo falló cuatro de sus once.

Andrés Feliz, internacional dominicano del Real Madrid, defiende a Caio Pacheco durante el encuentro disputado en Brasilia FIBA

Día agridulce para George Conditt IV. Brilló en su regreso a la selección de Puerto Rico, tras haber dejado entrever hace unos meses que se retiraba de ella, pero el combinado boricua está prácticamente fuera de la batalla por el último billete que otorga el grupo F.

El nuevo pívot del Básquet Coruña fue el más valorado de su equipo, con 16 créditos de valoración obtenidos gracias a 8 puntos (3 de 4 en tiros de dos y 2 de 2 en libres), 9 rebotes (2 ofensivos), 3 pases de canasta, 1 robo y 1 tapón en 22 minutos y ocho segundos en pista en la derrota por 89-75 contra Argentina. Conditt superó por cinco créditos al máximo anotador de Puerto Rico, el NBA José Alvarado (19), campeón la pasada temporada con los Knicks.

El madridista Gabi Deck (23 tantos y 6 rebotes) fuel máximo anotador de la Albiceleste, donde también destacaron su compañero Facu Campazzo (13 y 10 asistencias) y Leandro Bolmaro (19 y 4).

Argentina marcha segunda del grupo, con balance de 6-1. Lidera Canadá, que en Panamá (66-86) logró su séptima victoria en otros tantos partidos.