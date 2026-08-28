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Básquet Coruña

El exnaranja Macachi Braz encuentra otro hueco en Primera FEB

El internacional angoleño, último en la rotación de Carles Marco la temporada pasada, ha sido reclutado por el ascendido Albacete

Chaly Novo
Chaly Novo
28/08/2026 15:09
Macachi Braz durante la celebración del ascenso a ACB
Macachi Braz durante la celebración del ascenso a ACB
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Macachi Braz, el jugador menos utilizado por Carles Marco la temporada pasada, continúa en la Primera FEB. El Albacete Basket, uno de los ascendidos desde Segunda FEB, anunció este viernes el fichaje del ala-pívot internacional angoleño.

Braz, de 24 años (cumplirá 25 dentro de diez días) y 2,02 metros de estatura, llegó el pasado verano A Coruña con el título de campeón de África bajo el brazo, aunque su protagonismo, especialmente en la faceta ofensiva, dentro del combinado nacional fue más bien escaso.

El jugador africano, dueño de un físico importante pero escaso de un puñado de fundamentos básicos, demostró con la camiseta naranja que, además de darlo todo cada segundo en pista, todavía tenía mucho que mejorar. Empezó jugando habitualmente, como décimo segundo hombre del plantel, pero acabó desapareciendo por completo de las rotaciones del entrenador badalonés. Eso sí, nadie podrá quitarle nunca el haber pertenecido a la plantilla del segundo ascenso del Básquet Coruña a la ACB

Braz participó en 24 partidos, uno de ellos de Copa de España, y promedió 2,1 puntos, 1,2 rebotes y 1,4 créditos de valoración en poco más de cinco minutos de media en cancha. 

Macachi Braz: "Puede que no sea muy talentoso, pero mi energía y mi esfuerzo me hacen ser buen jugador"

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Su mejor partido lo firmó en el Coliseum contra el Palmer Basket mallorquín, en el que aportó 10 tantos, 6 capturas, 1 balón recuperado y 1 tapón (16 de valoración, la segunda más alta del equipo en ese encuentros, solo superada por los 30 créditos de Paul Jorgensen) al triunfo por 91-76.

En su estancia en A Coruña, donde se convirtió en uno de los jugadores más aplaudidos por la afición naranja, el interior angoleño tuvo su momento de gloria, con un triple, contra el Tizona Burgos, que literalmente hizo temblar las gradas del Coliseum. Braz reconoció al final del partido que era el primer de su carrera en un encuentro oficial. 

El Albacete Basket, que entrena Gonzalo Rodríguez, concluyó la pasada fase regular en la tercera posición, en octavos de final eliminó al Ponferrada, en cuartos se deshizo del Iraurgi vasco y en semifinales, a partido único, batió por 66-68 al Amic Castelló, logrando así el ascenso, junto con el Caja 87 sevillano y el Córdoba CB 2002. 

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