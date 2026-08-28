Dmytro Skapintsev abre la ventana

Dmytro Skapintsev, en un partido contra España de la primera fase de la calificación mundialista FIBA

La representación del Básquet Coruña en las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 se ha visto reducida a tres jugadores, después de que el letón Karlins Silins se llevase un duro golpe en la boca, que le costó la pérdida de alguna pieza dental, en un amistoso contra Ucrania.

"Karlis habría sido útil para alejar del aro a [Ivica] Zubac [pívot croata de los Indiana Pacers]. "Lamentablemente, ya estamos acostumbrados a los cambios en la plantilla por diversos motivos", declaró el seleccionador Janis Gailitis horas antes de enfrentarse este jueves al combinado balcánico.

Ucrania juega este viernes frente a una Grecia con dos Antetokoumpo en sus filas, pero no con el bueno de verdad, Giannis. Un alivio para el pívot naranja Dmytro Skapintsev.

Este encuentro de la segunda fase calificatoria se disputa, a partir de las 18.00 horas, en el Xiaomi Arena de Riga, la capital de Letonia, donde el combinado del letón Ainars Bagatskis estableció su hogar a raíz de conflicto bélico con Rusia.

Skapintsev, que formó en el cinco inicial del segundo partido de la ventana del pasado julio, saldado con un contundente 69-99 en Dinamarca, y sus compañeros llegan a la cita como segundos clasificados del Grupo I, que encabeza España con cinco victorias y una derrota, una menos que Ucrania.

El mismo 4-2 de la selección eslava lo luce Montenegro, en esta ocasión sin Dino Radoncic, por la larga inactividad del ala-pívot naranja, aunque este martes, contra el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa, demostró estar plenamente recuperado de la trombosis venosa en la pierna izquierda que le fue diagnosticada el pasado marzo.

Los tres primeros de cada uno de los grupos de la calificatoria europea obtendrán el pasaporte para la Copa del Mundo del próximo año. Letonia marcha cuarta en el suyo, el K, con tres triunfos y tres derrotas. Tercera es Alemania, con balance de 5-1, con lo cual Silins y compañía están virtualmente eliminados.

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Tres por grupo avanzan también en la zona americana. La Brasil de Caio Pachecho y el obradoirista Leo Meindl encabeza el E, con un récord impoluto (6-0) y el billete para Qatar en el bolsillo. Los convocados por el croata Aleksandar Petrovic inician esta ventana en casa frente a la República Dominicana de otra cara nueva del equipo compostelano, Joel Soriano.

El segundo compromiso de la verdeamarelha en esta ventana será a domicilio, el próximo martes, contra México, selección que está en la cuarta posición, con 3-3, por 4-2 de Dominicana. Segunda, con 5-1, figura Estados Unidos.

En el otro grupo, el F, entra en acción uno de los fichajes del plantel de Carles Marco, George Conditt IV, en su primera convocatoria después de hacer un amago de retirarse de la selección a causa de un problema tras un encuentro de clubes en su país.

El combinado boricua tiene casi imposible conseguir una plaza para el certamen universal, ya que presenta un balance de 2-4, el mismo que el quinto, Bahamas, y el colista, Panamá, y el tercer clasificado, Argentina, ha ganado cinco de sus seis partidos, lo mismo que Uruguay. Lidera Canadá (6-0).

La Albiceleste es el primer rival de Puerto Rico en esta fase, en un duelo que tiene como escenario el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata. Una derrota deja fuera definitivamente a los pupilos de Carlos González.

Conditt y cía. saltarán de nuevo a la cancha el primer día de septiembre, también fuera de casa, en esta ocasión en Montevideo.

Si los enlaces aéreos u otras contingencias no lo impiden, Pacheco y Conditt llegarán, aunque muy justos, para la Copa Galicia, en la que el Básquet Coruña disputará la primera semifinal, contra el Ourense, el sábado 5 de septiembre.

La próxima ventana FIBA se abrirá en noviembre, con otras dos jornadas, al igual que la última, a finales de febrero y principios de marzo