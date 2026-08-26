Jacobo Díaz: “Nos faltan muchos jugadores, pero la identidad que queremos tener es esta”

Jacobo Díaz durante el Obradoiro-Leyma de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Tras el partido entre Obradoiro y Básquet Coruña, Jacobo Díaz y Guillem Jou atendieron a los medios de comunicación sobre la pista del pabellón Sara Gómez de Vilagarcía.

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“Es una primera prueba. Es verdad que nos faltaban muchos jugadores, pero la identidad que queremos tener todo el año es esta: correr, seguir juntando piezas y que todo el mundo se sienta cómodo en este sistema. Creo que nos viene bien el ritmo, conocernos los unos a los otros y competir”, afirmó Jacobo.

Sobre esas cuatro ausencias por las ventanas, el madrileño añadió: “Por suerte o por desgracia, los jugadores que se han ido son los que tenemos que enganchar al equipo, a este estilo de juego, pero le damos las gracias a Carlos, a Ouwa y a Eric, que nos están ayudando en todo lo que el equipo necesita. Intentamos hacer lo máximo con lo que tenemos ahora mismo”. “Carles siempre nos transmite tranquilidad, que hay que salir a competir, dar lo máximo de nosotros y así no podremos reprocharnos nada. Sabemos que faltan jugadores importantes, pero queremos mantener nuestra seña de identidad y eso creo que lo hemos hecho. Hay muchas cosas que mejorar, pero hay que seguir creciendo durante la pretemporada y, cuando lleguen los que faltan, seguir con la misma dinámica”, afirmó a este respecto Guillem Jou.

Sobre la importancia o no de la victoria en un amistoso de pretemporada, el capitán del Básquet Coruña dijo lo siguiente: “Cero, la verdad. Las sensaciones de cómo ha jugado el equipo, de cómo ha competido, de los detalles que hemos hecho bien y mal... Ha habido bastantes cosas a mejorar, pero es un partido de pretemporada y estamos contentos por las sensaciones, por cómo está la gente físicamente, que creo que hemos estado bastante bien. En la segunda parte hemos bajado un poco, pero creo que tenemos que estar contentos y seguir en esa línea”.