El 1x1 del Básquet Coruña contra el Obradoiro
Alonzo Verge y Dino Radoncic fueron los más destacados
7 Dídac Cuevas
No estuvo acertado en cuanto a anotación, pero acabó el encuentro con 5 rebotes y otras tantas asistencias, aunque con 4 pérdidas de balón.
10 Alonzo Verge Jr.
El mejor del encuentro sin ningún tipo de discusión. 25 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes para 33 créditos de valoración. Liderazgo sobre la pista y muchísima fluidez en el bote y la dirección del equipo.
- Eric del Castillo
Jugó apenas tres minutos.
8 Paul Jorgensen
De menos a más. Tras una primera parte floja y desacertada, fue clave en la segunda con dos 2+1 para responder al mejor momento del Obradoiro en el encuentro.
7 Guillem Jou
Nueva temporada, mismo Guillem. El capitán volvió a ser clave en esas acciones que no se reflejan en las hojas estadísticas, sus ya clásicos intangibles.
6 Ouwa Camara
No aportó en la estadística, pero dio descanso y rotación al juego interior sin destacar para mal.
9 Dino Radoncic
De las mejores noticias del partido. El mejor Dino está de vuelta, intenso, agresivo y acertado tanto en ataque como en defensa. 15 puntos y 7 rebotes, 5 de ellos en el aro rival.
6 Lukas Uleckas
No estuvo acertado en cuanto a anotación, pero acabó el encuentro con 5 rebotes y otras tantas asistencias, aunque con 4 pérdidas de balón.
8 Tomas Dimsa
A la chita callando se fue hasta los 13 puntos con unos buenos porcentajes de acierto.
7 Carlos Taboada
Tuvo una papeleta complicada con tanta ausencia en su posición. No la solventó nada mal y dio la cara contra Dos Anjos.
8 Jacobo Díaz
Gran partido del madrileño. Intenso en el rebote y acertado cuando tocaba.