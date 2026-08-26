El 1x1 del Básquet Coruña contra el Obradoiro

Alonzo Verge durante el Obradoiro-Leyma en Vilagarcía Mónica Ferreirós

7 Dídac Cuevas

No estuvo acertado en cuanto a anotación, pero acabó el encuentro con 5 rebotes y otras tantas asistencias, aunque con 4 pérdidas de balón.

10 Alonzo Verge Jr.

El mejor del encuentro sin ningún tipo de discusión. 25 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes para 33 créditos de valoración. Liderazgo sobre la pista y muchísima fluidez en el bote y la dirección del equipo.

- Eric del Castillo

Jugó apenas tres minutos.

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8 Paul Jorgensen

De menos a más. Tras una primera parte floja y desacertada, fue clave en la segunda con dos 2+1 para responder al mejor momento del Obradoiro en el encuentro.

7 Guillem Jou

Nueva temporada, mismo Guillem. El capitán volvió a ser clave en esas acciones que no se reflejan en las hojas estadísticas, sus ya clásicos intangibles.

6 Ouwa Camara

No aportó en la estadística, pero dio descanso y rotación al juego interior sin destacar para mal.

9 Dino Radoncic

De las mejores noticias del partido. El mejor Dino está de vuelta, intenso, agresivo y acertado tanto en ataque como en defensa. 15 puntos y 7 rebotes, 5 de ellos en el aro rival.

6 Lukas Uleckas

No estuvo acertado en cuanto a anotación, pero acabó el encuentro con 5 rebotes y otras tantas asistencias, aunque con 4 pérdidas de balón.

8 Tomas Dimsa

A la chita callando se fue hasta los 13 puntos con unos buenos porcentajes de acierto.

7 Carlos Taboada

Tuvo una papeleta complicada con tanta ausencia en su posición. No la solventó nada mal y dio la cara contra Dos Anjos.

8 Jacobo Díaz

Gran partido del madrileño. Intenso en el rebote y acertado cuando tocaba.