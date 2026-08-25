Una exhibición de Alonzo Verge guía al Básquet Coruña a la victoria contra el Obradoiro (82-89)

Dino Radoncic durante el Obradoiro-Leyma en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El Básquet Coruña dio comienzo a sus amistosos de pretemporada con una victoria sobre el Obradoiro (82-89) en el Torneo San Roque de Vilagarcía. Espoleado por varios cientos de seguidores en las gradas y liderados por un estelar Alonzo Verge sobre la pista, el Leyma dejó destellos del equipo que se vio la temporada pasada, pero con cosas nuevas y aportaciones de nivel de los fichajes. El próximo reto será este sábado contra Palencia en la ciudad castellano-leonesa.

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Fue un partido marcado más por las ausencias que por las novedades. El Obradoiro, entre internacionales y lesiones, tan solo pudo contar con siete jugadores del primer equipo, ya que Lundqvist se sigue recuperando y Agada, Abogidi, Brito, Meindl y Soriano están con sus respectivas selecciones. Situación similar vivió el Leyma, sin Conditt, Skapintsev, Silins ni Pacheco.

El primer quinteto de la (pre)temporada del Leyma incluyo a un solo jugador del curso pasado. Carles Marco salió de inicio con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Taboada. Los cuatro primeros puntos llevaron el sello del lituano, mientras que en defensa Taboada se estrenó con un taponazo a Alex Barcello.

El liderazgo de Alonzo Verge empezó a quedar patente en estos primeros minutos, haciendo piña sobre la pista y siendo de los más habladores durante los tiempos muertos. Por el Obra, el jugador U22 Louis Riga fue de lo mejor, junto al poderío físico de Felipe dos Anjos. El final del primer cuarto, que acabó con 13-17 para el Básquet Coruña, fue típico de pretemporada, con la locura y desacierto típicos de esta época.

Con apenas un minuto transcurrido de segundo cuarto, Diego Epifanio tuvo que pedir tiempo muerto tras dos grandes acciones de Alonzo Verge que tan solo fueron un aviso de lo que estaba por venir con el base estadounidense en este período. El Leyma subió el nivel defensivo, con nuevas mecánicas y varios robos de balón que permitieron correr a los de Carles Marco.

El Obra le dio la vuelta a un gran inicio del Leyma a base de superioridad física por dentro y forzó un tiempo muerto de Carles Marco. Con 23-29 en el marcador empezó el trance. Alonzo Verge se puso el traje de superhéroe para, de los 20 puntos que anotó su equipo de ahí al descanso, generar 15.

Una exhibición ofensiva en toda regla con asistencias que para mucho no existen ni siquiera en la imaginación, fluidez en el manejo de balón y acierto desde la media distancia y el tiro libre para irse al descanso con una hoja estadística envidiable: 14 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 3 robos para 25 créditos de valoración y un +22 sobre la pista. Con todo esto, el Leyma se marchó al vestuario con una ventaja de 37-49 en el marcador.

Segunda mitad

El show de Alonzo Verge continuó tras el descanso, poniéndole un taponazo a su compatriota Brandon Childress en la primera acción de la segunda mitad. El base del Obradoiro subió prestaciones jugando al lado de Sergi Quintela, pero la sequía de ambos equipos fue casi total durante los primeros cinco minutos (7-2).

Los santiagueses se pusieron el mono de trabajo y se acercaron en el marcador con acciones sobre la pintura. El Leyma subsistió con dos 2+1 de Jorgensen primero y en el final del cuarto, de nuevo, con más acciones de mérito de Verge. El base naranja permitió a su equipo mantenerse con ventaja en el marcador pese a los esfuerzos del Obra y llegar al último cuarto 57-64.

Brandon Childress mantuvo su buen momento en el inicio del período decisivo. El base del Obra dirigió el ataque de su equipo y consiguió anotar varias canastas de mérito. El Básquet Coruña, por su parte, fue más agresivo con las ayudas defensivas sobre Felipe dos Anjos para tratar de evitar que el pívot rival siguiera haciendo sangre por dentro. En ataque, Dino Radoncic tomó el relevo en cuanto a responsabilidad con dos acciones de mérito en penetración.

Tras un tiempo muerto de Carles Marco apareció el acierto de tres de su equipo. Jorgensen primero y Jacobo después pusieron de nuevo la ventaja en dobles dígitos (66-78) para el Leyma y forzaron el tiempo muerto de Diego Epifanio a falta de cinco minutos y medio para el final del encuentro. Poco después tuvo que pedir otro Epi, que vio a los suyos atascados en ataque y un robo de Guillem Jou que acabó en palmeo del capitán terminó por ser el detonante.

La falta de acierto desde el tiro libre mermó al Obradoiro en los minutos finales. Los santiagueses fallaron hasta siete lanzamientos desde el 4,60 de manera consecutiva, lo que dificultó sus opciones de remontada. Irónicamente, estuvieron más acertados desde el triple, pero ahí apareció la sociedad Verge-Radoncic para anotar cuatro puntos seguidos. A falta de un minuto y medio, un triple de Dimsa puso la puntilla final para redondear la victoria naranja, que finalmente tuvo un marcador de 82-89.

Obradoiro 82-89 Básquet Coruña

Obradoiro (13+24+20+25): Childress (18), Barcello (11), Barrueta (8), Riga (4) y Dos Anjos (14) - quinteto inicial - Caicedo (5), Badji (0), Quintela (0), Rodríguez (3), Faure (7), Galán (3) y Soneira (9).

Básquet Coruña (17+32+15+25): Verge (24), Dimsa (13), Uleckas (5), Radoncic (15) y Taboada (4) - quinteto inicial - Cuevas (1), Jorgensen (14), Jou (5), Jacobo (8), Del Castillo (0) y Camara (0).

Árbitros: González, Cortés y Ríos. Eliminado Louis Riga por 5 faltas personales.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el pabellón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa ante 1.200 espectadores.