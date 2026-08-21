Naranja en el punto ideal de maduración

Tomas Dimsa, el jugador más de veterano del Básquet Coruña, durante el primer entrenamiento de la pretemporada Carlota Blanco

Hace unos años, no demasiados, se estimaba que la edad de madurez plena, en el mejor sentido, de un deportista, eran los 28. Justo la media de edad del Básquet Coruña 2026-27.

Es cierto que lo tiempos han cambiado. Mejores cuidados, más profesionalidad, mejoras médicas, control nutricional... Aspectos que contribuyen a estirar la longevidad del atleta.

En la ACB hay más de un caso. El principal es Marcelinho Huertas. El base brasileño del Tenerife ya ha soplado 43 velas, pero su rendimiento sigue siendo del más alto nivel: 14,9 puntos, 2,4 rebotes, 5,3 asistencias y 15,3 créditos promedió la pasada temporada. Solo 16 jugadores valoraron más que él.

Entre ellos su compañero-y-mejor-socio Gio Shermadini, ya con 37 años en la mochila. Ambos forman parte de la plantilla con la media de edad más alta del inminente campeonato: 31,3 años. Nada más y nada menos que nueve jugadores de más de 29 primaveras a las órdenes de Jaka Lakovic. Entre ellos el otro cuarentón de la ACB, Nate Doornekamp. Además, tiene cinco jugadores mayores de 34 años, cifra a la que no llega ninguno del Leyma, el Obradoiro, el Valencia Basket, el Baskonia, el Barça, el Bilbao Basket, el Manresa, el Bàsquet Girona y el Zaragoza. O lo que es lo mismo, el 50% de la liga. Cinco de los 16 de al menos tres decenas y media que hay en la ACB (31,2%).

Bruno Fitipaldo (35), Jaime Fernández (33), Wesley van Beck (30), Rokas Giedraitis (34), Tim Abromaitis (36) y Ethan Happ (30) completan la nómina de veteranos aurinegros. El más joven del grupo es Mohamed Sangaré (19), aunque parece claramente destinado a jugar la Liga U. En la 25-26 únicamente jugó 1:32 con el primer equipo lagunero.

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Llama la atención que el segundo de lista sea un club con una de las mejores canteras del país, el Joventut. Sube mucho la media, que frisa la treintena (29,7), un trío de jugones: Ricky Rubio (35), Ante Tomic (39) y Nico Laprovittola (36), quien regresa a la Penya tras su paso por el Real Madrid y el Barça. Entre ellos promediaron el pasado curso 37,4 tantos, 11,1 rechaces y 10,4 pases de canasta. Y llama la atención que el bebé sea una ya casi realidad, Michael Ruzic (19).

Completa el podio de veteranía el Unicaja, con 29,5 años de media. Nihad Djedovic (36) es el abuelo de la plantilla y Yannick Nzosa, el benjamín.

El Básquet Coruña se ubica casi en el centro del ranking: octavo. Solo tres jugadores que han llegado a las tres decenas, Paul Jorgensen (30), Jacobo Díaz (30) y Tomas Dimsa (32). El más joven es George Conditt IV, cuyos 25 años le convierten, junto con el breoganista Danko Brankovic, en el joven más viejo de las 18 plantillas.

Hay varias medias de edad condicionadas tanto por presencias como por ausencias. Algunos clubes incluyen, en ocasiones de manera provisional, a chicos muy jóvenes cuyo futuro inmediato debería ser el campeonato federativo para menores de 22. Son los casos del citado Sangaré, Lluc Pluvinet (Zaragoza), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos), Joao Neves (UCAM), Mate Khatiashvili (Baskonia), Matija Lukic (Zaragoza) o Nikola Kusturica (Barça). No parece el de Luka Bottiroli (17), recientemente ascendido al primer equipo del Andorra.

Novato de 36 años

Su presencia y la ausencia de Kyle Kuric (36), a quien algunos medios dan como renovado aunque no se sepa nada del escolta, modifican notablemente la media de edad de la plantilla gobernada por Zan Tabak, en la que su jugador más veterano es Luca Radosevic, con 36 años que lo convierten en el debutante más mayor en la ACB, por delante del zaragocista Christian Sengfelder (31) y el naranja Paul Jorgensen.

Los otros dos equipos gallegos están cerca del Leyma. El Obradoiro presenta una media de 27,6 años, con Leo Meindl (33) como el más mayor de sus tres treintañeros, y con Alonso Faure (24) como benjamín. La plantilla del Breogán cuenta con una media de 28,8 y seis jugadores ya en la treintena; el que antes la alcanzó fue el capitán, Erik Quintela (35). Su hermano Sergio (30) es uno del trío del Obra.

Cierra la lista el Baskonia, con 25,0 años y ningún jugador en nómina –todavía, puesto que en principio no está cerrada– mayor de 29 años. De momento, el abuelo es Kobi Simmons, con 29 primaveras. Los más bisoños, ambos con solo 17, son el mencionado Khatiashvili y el alero esloveno Stefan Joksimovic, reciente campeón de Europa sub-18 y MVP del torneo, un chico de enorme talento que sí podría pertenecer de pleno derecho al grupo de trabajo de Paolo Galbiati.

En la parte baja de este ranking navegan también los dos últimos finalistas ligueros. Ambos tras una profunda renovación. El campeón Valencia Basket presenta una media de 26,4 años, 0,2 más que Barça. Kameron Taylor (31) es la pieza más veterana de Xavi Albert; Kevin Punter (33), la de Aleksandar Sekulic.

El segundo plantel más joven es el Manresa (26,0), con un solo jugador, Pierre Oriola (33), en la treintena.

Dos años menos que el pívot de Tárrega tienen los dos más veteranos del Bàsquet Girona. Y un caso único, una casualidad casi imposible. Son Stanley Whittaker y Martinas Geben, nacidos el mismo día: 20 de octubre de 1994.

Los 18 hijos de san Marcelinho Cuando Marcelinho Huertas debutó en la ACB, el 2 de octubre de 2004, un total de 18 jugadores de los que a día de hoy están registrados entre todas las plantillas aún no habían nacido. Y uno, el francés Zacharie Perrin, MVP del Eurobasket sub-20 de 2024 y nuevo jugador de Força Lleida, vio la luz 22 días después de que Marce iluminara por primera vez la ACB. Matija Lukic (Zaragoza), el jugador más bisoño de la competición, nació cinco años y 17 días después de la puesta de largo de un Huertas que en cuanto juegue un partido liguero de la campaña 2026-27 se convertirá en el tercero más mayor de la historia en hacerlo. Por delante le quedarán Albert Oliver (43 años, 11 meses y 10 días) y Darryl Middleton (44 años, 9 meses y 22 días). Al brasileño le caerán los 44 el 25 de mayo, cuatro días después del final de la liga regular. Además de Lukic, no habían nacido el día de su debut el ourensano Isaac Vázquez (Girona), el ferrolano Diego Niebla y Michael Ruzic (Joventut), Lucas Marí (Valencia), Luka Bottiroli (Andorra), Nikola Kusturica (Barça), Stefan Joksimovic y Mate Khatiashvili (Baskonia), Joao Neves y Lee Aliya (UCAM), Mohamed Sangaré (Tenerife), Michael Enabulele (Manresa), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos), Youssouf Traoré y Lluc Pluvinet (Zaragoza) y hasta todo un internacional absoluto con España, Mario Saint-Supéry (Valencia Basket), quien disputó el Eurobasket 2025.