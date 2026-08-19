Eric del Castillo y Ouwa Camara, físico vinculado desde Xiria para el Básquet Coruña

Eric del Castillo durante el primer entrenamiento de la pretemporada del Básquet Coruña Carlota Blanco

Ya van varios años que el Básquet Coruña y el Basket Xiria carballés tienen firmado un convenio de colaboración por el que se vinculan hasta tres jugadores del equipo de Tercera FEB están disponibles para entrenar e incluso jugar con el Leyma.

Charlie Uzal desgrana las virtudes de la plantilla del Básquet Coruña Más información

De ese convenio han salido varios jugadores interesante como lo fue en su día Pau Isern o esta última temporada Carlos Varela, que contó con bastante participación, sobre todo al inicio del curso. Fruto de ese acuerdo entrenaba y jugaba con el equipo del que es canterano Santi Martínez, quien ya no podrá seguir integrado en el mismo debido a haber superado la edad tope (23 años).

De cara a la temporada 2026-27, el Xiria ha incorporado a dos jugadores que estarán incluidos como vinculados con el Básquet Coruña: Eric del Castillo y Ouwa Camara. Se trata de dos jugadores con experiencia internacional, ya que han sido llamados por los equipos de categorías inferiores de sus respectivos países (España y Mali).

Los carballeses ofrecieron la opción de sumar un tercero, pero el Leyma la rechazó. Cabe destacar que el coruñés Carlos Taboada, jugador que está realizando la pretemporada con el equipo de Carles Marco, no entra ni está previsto que entre en esta vinculación.

"Al final lo que hemos buscado son buenos físicos dentro de nuestras posibilidades que puedan ayudar a Coruña sobre todo en el día a día, que sean grandes defensores y se adapten al juego dinámico que planteamos ambos equipos", explica sobre ellos su nuevo entrenador, Héctor Méndez.

Otra ventaja con la que cuenta tanto el Básquet Coruña como, sobre todo, el Xiria, es que ambos jugadores cuentan como jugadores de formación local (JFL) o cupos. En su plantilla, el Leyma cuenta con cuatro (Cuevas, Jacobo, Jou y Radoncic), que es el número mínimo exigido por la ACB en cada convocatoria. Esto implica que, en caso de lesión, Carles Marco deberá tirar del Xiria o, en su defecto, convocar a un jugador lesionado con el que no podrá contar durante dicho choque.

Eric del Castillo

Eric del Castillo durante el primer entrenamiento de la pretemporada del Básquet Coruña Carlota Blanco

Nacido en 2007, Eric del Castillo procede de la cantera del Joventut de Badalona, aunque no ha llegado a debutar en ACB con la Penya. Exterior de 1,98 metros de altura que jugó la Liga U la pasada temporada promediando 7,6 puntos, 4,1 rebotes y 1,9 asistencias durante la fase regular de la competición.

Ha sido internacional en categorías inferiores con España, consiguiendo un séptimo puesto en el Mundial sub-17 de 2024 y dos oros europeos: en 2023 en categoría sub-16 y en 2025 en categoría sub-18. Por edad pudo ser llamado este verano por Carles Marco para jugar el Eurobasket sub-20, pero el preparador catalán no lo convocó. Sí llamó a varios jugadores con los que ha coincidido en esas categorías inferiores de la selección, como es el caso de Álex Blanco o Raúl Villar.

"Eric del Castillo es un exterior de 2007 cantera Joventut con cierto potencial. Era un reto encontrar un jugador exterior que pudiera soportar la exigencia física de estar en ACB y pensamos que Eric era el indicado. Es muy completo ofensivamente y puede aportar en muchas áreas, pero sobre todo pensamos que puede llegar a ser un excelente defensor para diferentes posiciones", afirma Héctor sobre él.

Ouwa Camara

Ouwa Camara (8) durante el partido ante Gabón del Afrobasket sub-18 FIBA

Nacido en 2008 y de nacionalidad maliense, Ouwa Camara ya lleva varios años en España jugando al baloncesto, por lo que ya cuenta con licencia JFL. La temporada pasada, su primera como sénior, formó parte del CBI Elche de Tercera FEB, con el que promedió 7,6 puntos, 6,7 rebotes y 1,3 tapones en 18:37 minutos de juego por encuentro.

Interior de 2,04 metros de altura, también cuenta con experiencia internacional con las categorías inferiores de su selección, Mali. De hecho, la más reciente es de las últimas semanas, cuando ha estado disputando el Afrobasket sub-18 en el que su equipo ha quedado en cuarta posición. Es por ello que no se había incorporado todavía a los primeros entrenamientos de pretemporada del Básquet Coruña, aunque previsiblemente lo hará en los próximos días.

"Ouwa Camara es un interior de 2008. Aunque es de Mali lleva ya muchos años en España y pese ser su primer año senior ya tiene experiencia en ligas senior. Es también un gran defensor y con capacidad para el rebote y jugar en transición", dice sobre él su nuevo técnico.