Solo dos equipos eluden el virus FIBA... de momento

Bruno Fitipaldo, del Tenerife, lanza a canasta en un partido de la pasada temporada contra el Andorra ACB Photo/Dani Catalán

Las selecciones nacionales vuelven en breve a la palestra, por segundo vez este verano, para encarar, en su inmensa mayoría, la segunda ventana FIBA de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Unas pocas disputarán duelos calficatorios para el Eurobasket de España, Estonia, Grecia y Eslovenia 2029.

Un total de 57 jugadores de la ACB están confirmados con sus combinados nacionales, a los que podrían sumarse algunos más, ya que varias federaciones no han hecho oficiales sus listas de convocados, aunque un puñado de ellas no tiene ningún producto nacional en la segunda mejor liga de baloncesto del planeta. En Europa, Islandia. La otra que falta por anunciar los elegidos es Finlandia. Elias Valtonen (Valencia Basket) y Mikael Jantunen (Real Madrid). Ambos participaron en la ventana de julio.

El nuevo equipo del ala-pívot finés es el que más jugadores pierde durante casi dos semanas de la pretemporada. Siete. Los españoles Izan Almansa y Jaime Pradilla, los argentinos Facu Campazzo y Gabi Deck, el dominicano Andrés Feliz, el italiano Gabriele Procida, el ucraniano Max Shulga y el francés Timothe Luwawu-Cabarrot. No parece que, tras acabar la temporada pasada lesionado, Walter Tavares se vaya con Cabo Verde, cuya federación no ha anunciando la lista.

Uno menos cede el Joventut. Cinco no se mueven de Europa: los neerlandeses Yannick Kraag y Keye van der Wuurst, el portugués Ruben Prey y los suecos Ludde Hakanson y Simon Birgander. Cruza el charco al argentino Nico Laprovittola.

Más dispersos están los cinco del Baskonia: el italiano Matteo Spagnolo, el serbio Stefan Joksimovic, el dominicano Chris Duarte y el congoleño Damion Baugh. El UCAM cede un repóker al calificatorio mundialista, el letón Marcis Steinbergs, el croata Toni Nakic, el estonio Sander Raieste, el argentino Juani Marcos y el guineano Souley Boum, y al rumano Emmanuel Cate al preeuropeo.

Unanimidad en los gallegos. Cuatro internacionales por cabeza. De Obradoiro se van un continental, el portugués Diogo Brito; dos americanos: el brasileño Leo Meindl (la entidad compostelana lo ha dado por seguro aunque no hay lista de Aleksandar Petrovic) y el dominicano Joel Soriano, y el nigeriano Efe Abogidi (también anunciado por el club). En principio no está con el combinado africano Caleb Agada, quien disputó la otra ventana de este verano, al igual que Wes Iwundu, del Andorra.

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El conjunto del principat y el Tenerife son, a día de hoy, los únicos que no tienen oficialmente ningún internacional convocado. A Iwundu podría unirse el canadiense Kassius Robertson, también activo en julio con la selección de la hoja de arce.

Del equipo insular, Bruno Fitipaldo debería estar en la lista de Uruguay. El georgiano Gio Shermadini jugó dos partidos premundialistas, pero su seleccionador lo ha descartado para esta porque hasta la semana pasada no recibió el alta médica tras padecer una arritmia cardiaca.

Volviendo a Galicia, Carles Marco se queda sin cuatro: dos europeos, el ucraniano Dmytro Skapintsev y el letón Karlins Silins, y dos americanos, el puertorriqueño George Conditt IV y el brasileño Caio Pacheco (dicho por la entidad naranja).

En el Breogán, tres no salen del continente, los croatas Dominik Mavra y Danko Brankovic, y el montenegrino Aleksa Ilic, y vuela a América el dominicano Andersson García.

Cuatro internacionales ceden asimismo el Unicaja, el Valencia y Barça. Tres equipos pierden a un solo jugador. El Manresa, al polaco Lukasz Kolenda. El Força Lleida, a un exnaranja, el senegalés Atoumane Diagne (aunque, seguramente, también se quede sin el sursudanés Kur Kuath, presente en los seis últimos compromisos de su selección). El Bilbao Basket tiene confirmado al húngaro Adam Somogyi, que jugará la calificatoria mundialista, y podría ceder al checho Ondrej Hustak para la continental, aunque su última convocatoria data del preeuropeo de 2025.

Mandan España y Argentina

España es, con ocho convocados, repartidos a partes iguales entre Real Madrid, Barça, Valencia y Unicaja, la selección con más jugadores ACB. Uno menos se lleva Argentina. Además de los ya mencionados, Lee Aliyah (UCAM) y Gonzalo Corbalán (Valencia). A continuación figuran cinco países con tres: Croacia, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y Suecia.

Seis canadiense militan en nuestra primera liga, aunque de ellos solo dos han sido convocados recientemente, Kassius Robertson y Trae Bell-Haynes (Zaragoza). Nick Ongenda (Manresa) no ha debutado con la selección, Melvin Ejim (Força Lleida) fue por última vez en 2024, Aaron Doornekamp (Tenerife) lo hizo en 2021 y Dylan Ennis (UCAM), en 2013.

Seis naciones europeas inmersas en la lucha por sellar el pasaporte para Qatar no ‘roban’ ningún jugador a la ACB. Israel, Grecia y Alemania porque no tienen representación en la liga. Georgia porque Shermadini no está para ello.

Más llamativos son los casos de Lituania, que tiene ocho jugadores en la máxima categoría (entre ellos los naranjas Tomas Dimsa y Lukas Uleckas), y Bosnia, con cuatro (Emir Sulejmanovic, Nihad Djedovic, Lazar Mutic y Nikola Maric).