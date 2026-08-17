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Baloncesto

Miguel Ángel Hoyo, extécnico del Básquet Coruña, conquista el título africano sub-18 de selecciones

El ceutí de nacimiento y coruñés de adopción ejerció de asistente del seleccionador costamarfileño Stephen Konate

Chaly Novo
Chaly Novo
17/08/2026 20:43
Miguel Ángel Hoyo posa con la medalla y el trofeo de campeón
Miguel Ángel Hoyo posa con la medalla y el trofeo de campeón
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Miguel Ángel Hoyo, entrenador del Básquet Coruña en la temporada 2002-03, y asistente de Juan Díaz en las tres precedentes, se proclamó campeón de África de la categoría masculina sub-18 como asistente de la selección de Costa de Marfil.

Liderada por Nathan Djako (22 puntos y 4 rebotes) y Jean-Philippe Oka (13 y 6), la selección dirigida por Stephane Konate superó en la final a Senegal por un contundente 73-51.

Costa de Marfil ganó todos sus encuentros en el torneo. En la fase de grupos se deshizo, por este orden, de Chad (104-51), Egipto (89-62) y Nigeria (77-68). En cuartos de final venció de nuevo a los Faraones, esta vez por 67-57, y en semifinales ganó por 62-57 a Camerún, selección que se colgó el bronce al superar por 73-69 a Mali.

Hoyo, de 52 años, ceutí de nacimiento y coruñés de adopción, accedió al primer equipo del club herculino en el verano de 1999. Al final de la campaña 2001-02 y tras la venta al Zaragoza de la plaza en la entonces llamada Liga LEB (ahora Primera FEB), se hizo cargo del equipo en la EBA (actual Tercera FEB).

En España entrenó también al CB Sarria, el Cambados, el Menorca y el Baskonia B. Fue asistente en el Breogán y en el Granada y director deportivo en el Ourense. En el extranjero pasó por, entre otros, los Malabo Kings ecuatoguineanos, el Horsholm 76ers danés, la selección de Angola, el Eskişehir turco y el CSU Sibiu rumano, en estos tres como asistente.

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