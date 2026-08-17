Miguel Ángel Hoyo, extécnico del Básquet Coruña, conquista el título africano sub-18 de selecciones

Miguel Ángel Hoyo posa con la medalla y el trofeo de campeón FIBA

Miguel Ángel Hoyo, entrenador del Básquet Coruña en la temporada 2002-03, y asistente de Juan Díaz en las tres precedentes, se proclamó campeón de África de la categoría masculina sub-18 como asistente de la selección de Costa de Marfil.

Liderada por Nathan Djako (22 puntos y 4 rebotes) y Jean-Philippe Oka (13 y 6), la selección dirigida por Stephane Konate superó en la final a Senegal por un contundente 73-51.

Costa de Marfil ganó todos sus encuentros en el torneo. En la fase de grupos se deshizo, por este orden, de Chad (104-51), Egipto (89-62) y Nigeria (77-68). En cuartos de final venció de nuevo a los Faraones, esta vez por 67-57, y en semifinales ganó por 62-57 a Camerún, selección que se colgó el bronce al superar por 73-69 a Mali.

Hoyo, de 52 años, ceutí de nacimiento y coruñés de adopción, accedió al primer equipo del club herculino en el verano de 1999. Al final de la campaña 2001-02 y tras la venta al Zaragoza de la plaza en la entonces llamada Liga LEB (ahora Primera FEB), se hizo cargo del equipo en la EBA (actual Tercera FEB).