Básquet Coruña y Obradoiro: los últimos son los primeros

Imagen del Básquet Coruña-Obradoiro de la temporada pasada Quintana

Los dos últimos en llegar a la ACB 2026-27, el Básquet Coruña y el Obradoiro, se han puesto con los deberes antes que nadie. Los dos equipos de la segunda provincia, tras Barcelona, con más representación en la máxima categoría española, iniciaron sus respectivas pretemporadas el mismo día, el lunes 10 de agosto.

Una semana después arrancan cinco, entre ellos el defensor del título liguero, el Valencia Basket; uno de los favoritos a quitarle el cetro, el Real Madrid; uno que la acabó en la zona media-alta, el Bilbao Basket; la sorpresa de la pasada fase regular, el UCAM, y dos que estuvieron inmersos en la lucha por la permanencia, el Andorra y el Zaragoza. En extremo opuesto al de los dos coruñeses se encuentra el Barça: será el último en ponerse en marcha, el viernes 21.

El otro gallego en liza, el Breogán abrió la fase de preparación cuatro días después que sus vecinos, lo mismo que el Básquet Girona del compostelano Moncho Fernández, el Joventut y el La Laguna Tenerife. Dos días antes que este trío, empezó el San Pablo Burgos. Aunque en su caso con trampa: la plantilla entrenada por Porfi Fisac pasó por el escrutinio de los médicos los días 12 y 13, pero no pisará la pista hasta este lunes. Este martes es el turno del Baskonia y 24 horas más tarde arrancará la pretemporada del Força Lleida.

Aunque el Breogán no fue el primero en ponerse el mono de trabajo, sí será el primero en plasmar la preparación contra otro equipo. Los de Luis Casimiro se medirán al Sporting de Portugal el 23 de agosto, en Ribadeo.

Los más madrugadores protagonizarán, 48 horas después, el segundo amistoso de la pretemporada ACB. En Vilagarcía de Arousa y con el Trofeo San Roque como premio. El tercer encuentro, el día 28, también enfrentará a dos conjuntos de la máxima categoría, el Zaragoza y el Força Lleida.

El Obradoiro y el Básquet Coruña lideran el ranking de inexperiencia Más información

El conjunto catalán y el Obradoiro tienen, en principio, los calendarios -potencialmente- más nutridos. El plantel gobernado por Diego Epifanio tiene cerrados seis compromisos, que serán siete si logra meterse en la final de la Copa Galicia, en la que ejercerá de anfitrión.

En idéntica situación de posible 6+1 se encuentra el dirigido por Gerard Encuentra, en su caso si alcanzase la final de la Lliga Catalana. Un partido extra al que también están expuestos el Andorra, el Girona, el Joventut y el Manresa.

De este último, a pesar de arrancar hoy, solo hay registro de de dos amistosos confirmados; el primero de ellos, contra el Unicaja, el 17 de septiembre, a doce días del arranque liguero. Del San Pablo no hay información oficial alguna de los encuentros de preparación que disputará.

También se sabe del Manresa que en los primeros cuatro días de trabajo tendrá en el grupo a Martí Raurich, un chico de 21 años, jugador del CB Cervera, de categoría autonómica, que resultó elegido entre los que se apuntaron a El Somni (El Sueño), iniciativa de la Fundación del club del Bages para dar oportunidad a jóvenes talentos de codearse con la élite. Por el contrario, del San Pablo se conoce el día de inicio del trabajo, pero no los encuentros de preparación que se disputarán.

La pretemporada está condicionada para los cuatro equipos que jugarán la Supercopa, el 19 y 20 de septiembre en Badalona, Valencia Basket, Baskonia, Barça y el anfitrión Joventut. El conjunto verdinegro es el único que tiene calendados más de tres amistosos previos a la batalla por el primer título de la temporada.

Ventana inoportuna

También entra en juego este verano una nueva ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Dos partidos cada una de las selecciones que avanzaron, tras la ventana de julio, a la segunda fase. O, lo que es lo mismo, todas las plantillas de la ACB diezmadas, en mayor o menor medida, en parte de la fase de preparación para el curso liguero.

El Básquet Coruña y el Obradoiro también van de la mano en este aspecto. Carles Marco pierde provisionalmente al brasileño Caio Pacheco, al puertorriqueño George Conditt IV, al ucraniano Dmytro Skapintsev y al letón Karlis Silins. Por su parte, Epi se ve obligado a prescindir del brasileño Leo Meindl, el dominicano Joel Soriano, el portugués Diogo Brito y el nigeriano Caleb Agada.

Dos más pierde el técnico del UCAM, Sito Alonso: el argentino Juani Marcos, el croata Toni Nakic, los letones Marcis Steinbergs y Sander Raieste, el rumano Emmanuel Cate y el guineano Souley Boum.

Curioso el caso del Baskonia, que se queda con gusto sin un par de jugadores. El motivo, que ambos han recibido recientemente el pasaporte cotonou, lo que permite que Paolo Galbiati no tenga que hacer descartes en los partidos ligueros a causa de los cupos. Kobi Simmons se va con Costa de Marfil y Damion Baugh, una de las caras nuevas, con República Democrática del Congo.

Una pretemporada atípica para varios equipos, clásica para unos pocos, condensada para otros y condicionada de manera excepcional para todos. Cosas del deporte moderno.