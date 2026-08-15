El Obradoiro y el Básquet Coruña lideran el ranking de inexperiencia

Diogo Brito y Paul Jorgensen debutarán esta temporada en la máxima categoría española Quintana

Los dos últimos ascendidos a la Asociación de Clubes de Baloncesto, por este orden, el Obradoiro y el Básquet Coruña, son, también por el mismo orden, los equipos que competirán en el curso 2026-27 con menos experiencia en su plantilla, con un total de 414 encuentros el grupo compostelano y 454 el herculino.

El grupo que gobierna Diego Epifanio es, además, el único de 18 que no cuenta en sus filas con un jugador centenario. Dos alcanzan los dobles dígitos en el vestuario del Leyma, Dino Radoncic (172) y Guillem Jou (138). El tercero se queda muy lejos: Tomas Dimsa (45). Paul Jorgensen, Lukas Uleckas y Dmytro Skapintsev son los tres inéditos en la ACB.

En el Obradoiro, Felipe dos Anjos ha disputado 98 encuentros en la máxima categoría española, uno más que el lucense Sergio Quintela, quien a su vez supera en uno a Leo Meindl, una de las seis caras nuevas en el Fontes do Sar.

Cinco elementos, Brandon Childress, Alex Barcello, Efe Abogidi, Diogo Brito y Alonso Faure, todavía no se han estrenado en la ACB. Es la segunda cifra más alta de la competición; la misma que el Básquet Girona (Stanley Whittaker, Mac McClung, el ourensano Isaac Vázquez, Aljaz Kunc y David N’Guessan).

Por encima de todos está el ‘nuevo’ Barça al mando de otro debutante, el técnico esloveno Aleksandar Sekulic. Umoja Gibson, Tyrese Martin, Stanley Umude, Tosan Evbuomwan, Olivier Nkamhoua y Josh Nebo forman el pelotón de novatos azulgranas.

Uno solo tiene el Tenerife, el conjunto con más experiencia, de muy largo, en su vestuario. Nada más y nada menos que 3.523 partidos. Entre sus dos tótems, Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, acumulan más experiencia (1.113) que, por ejemplo, el Barça (1.062).

El base brasileño, de 43 años, es el jugador de la actual ACB con más salidas a pista, 732, seguido del madridista Sergio Llull (696). Completa el podio el verdinegro Ante Tomic (623). Asimismo son los tres únicos que sobrepasan el medio millar y los únicos que, por sí mismo y de manera individual, suman más que el Leyma. El cuarto de la lista, Guillem Vives, nuevo jugador del Zaragoza, se queda en 442.

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El Real Madrid, con una plantilla ‘provisional’, en la que casi seguro van a salir y entrar varias piezas (este viernes anunció el fichaje del escolta cupo Max Shulga), acumula 2.691 encuentros de experiencia, con el ferrolano Alberto Abalde (381) solo por detrás de Llull y Walter Tavares (402).

El conjunto merengue y el Tenerife también dominan, con cuatro, el ranking de elementos en nómina con al menos 300 partidos. Ninguno tiene el vigente campeón, el Valencia Basket, que pese a la fuga del nutrido núcleo duro del pasado curso, supera el millar de encuentros (1.064), con Yankuba Sima (212) al frente. Tres jugadores debutarán en la ACB con el equipo taronja, TJ Shorts, Armoni Brooks y Mo Gueye. Otros dos de sus fichajes, Wildens Leveque y Oumar Ballo, deberán esperar, ya que han sido cedidos respectivamente al Menorca y al Galatasaray.

Con dos basta

Lo mismo que el San Pablo Burgos, gracias a Dani Díez (381) y un exnaranja, Pablo Almazán (189); el Barça, con Darío Brizuela (368) y Joel Parra (266); el Bàsquet Girona, con Oriol Paulí (350) y Dani García (127); el Zaragoza, con Guillem Vives (442) y Nico Brussino (286); el Andorra, con Rafa Luz (370) y Artem Pustovyi (315); el Manresa, con Pierre Oriola (415) y Ferran Bassas (312); el UCAM, con Moussa Diagne (347) y Emmanuel Cate (224).

Tres necesitan el Baskonia, Tadas Sedekerskis (214), Khalifa Diop (168) y Rodions Kurucs (117); el Lleida, Pep Busquets (185), Sergi Martínez (173) y Martinas Geben (114), y el Valencia, con Yankuba Sima (212), Josep Puerto (199) y Kam Taylor (147).

Los 454 partidos del Básquet Coruña suponen 147 menos que los dos jugadores que cierran el top-20 histórico de presencias en pista, José Miguel Antúnez y Berni Rodríguez.

Es la menor diferencia ente los apartados estadísticos básicos. Los 7.670 minutos se quedan a 193 de Carlos Montes; los 2.347 puntos, a 3.741 de Bernard Hopkins; los 1.362 rebotes, a 993 de Axel Hervelle; las 370 asistencias, a 1.075 de Rodrigo San Miguel; los 2.680 créditos de valoración, a 3.999 de Arvydas Sabonis y las 186 victorias, a 168 de Pablo Laso y Jaycee Carroll.

Aunque en el fondo, no son más que números y pasado de la ACB. El presente, que es lo importante, pasa por mirar en todo momento hacia adelante. Y lo más arriba posible.