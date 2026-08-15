Del Chicago boricua al Coliseum coruñés

Más de 200.000 puertorriqueños viven en Chicago y su área de influencia. Allí en el West Side de la metrópoli se ubica Humboldt Park, el corazón de una cultura en la que se forjó George Conditt, que atiende al mismo nombre y apellido que su padre, su abuelo y su bisabuelo. Por eso en las camisetas de los equipos de baloncesto para los que juega pide que le añadan un cuatro en números romanos. En el Básquet Coruña también lo llevará a la espalda, orgulloso de sus raíces por más que un desencuentro al inicio de este verano le tenga ahora mismo al margen de la selección. Se despidió de ella tras un altercado con directivos y aficionados en el que incluso su pareja se encaró con varios seguidores que le insultaban y le enseñaban un camino de salida. “Vete pa tu casa…”.

La Federación dice que todo fue un malentendido y que Conditt seguirá en la selección, pero a la última convocatoria del pasado mes de julio para jugar contra Canadá y Bahamas no acudió.

Puertorriqueño en Estados Unidos y yanqui en territorio antillano, una consecuencia de la diáspora, Conditt jugó el curso 2024-25 en Gran Canaria, chapurrea español, pero no es la lengua con la que creció. Sí lo hizo inmerso en la cultura del país de sus ancestros, que le reclutó para defender su camiseta cuando apenas era un sub-18. Entonces Conditt era un interesante prospecto en la Universidad de Iowa State, un destino especial para él porque fue allí donde su padre también pasó unos años, pero como defensor en el equipo de fútbol americano. Con 2,08 metros de estatura, el cuarto Conditt siempre fue más dotado para el baloncesto desde que empezó a destacar en su Chicago natal en la Corliss High School y al final de esa etapa se encontró con propuestas de reclutamiento de hasta 16 universidades. Ya hace ocho años de eso. Este mes, el día 22, cumplirá 26 años y llegará al Básquet Coruña en una etapa en la que camina hacia la madurez en su carrera.

“Prefiero poner un tapón a hacer un mate”, explicó en su presentación con el Gran Canaria hace ahora dos años. Pero se hace valer en los dos lados de la cancha porque es efectivo en el pick and roll y con el paso del tiempo se ha acomodado en un rango de tiro muy efectivo. “Cuatro o cinco metros”, explicaba Charlie Uzal, director deportivo del Básquet Coruña a este diario en una evaluación de la plantilla que ha conformado para el regreso a la ACB. “Es un jugador muy interesante”, reflexiona Uzal, satisfecho con el fichaje. En Gran Canaria, su única experiencia en España, promedió 7.4 puntos y 4 rebotes para 17 minutos en cancha. Fue una campaña con altibajos en la que, con todo, mostró un potencial que ahora espera explotar Carles Marco con un estilo de juego que se adapta a un jugador sin problemas para desplazarse y correr la pista.

Conditt aportará potencia, movilidad, rebote y buenos bloqueos. Tiene problemas con los tiros libres: en Gran Canaria promedió un 60,3% de acierto, pero la pasada temporada con los Gigantes de Carolina en la liga boricua se quedó en un pírrico 42,5%. Sobre su ética de trabajo las referencias son excelentes, también sobre su compañerismo, valor importante en un equipo que la campaña pasada forjó a partir de la química entre sus jugadores gran parte del éxito con un trabajadísimo ascenso.

A esta altura Conditt asume que Europa es el mejor destino para él. En Iowa State dejó huella, pero no logró entrar en el draft, al contrario que su compañero de generación Tyrese Haliburton, que dio el salto a la NBA tras dos años en Iowa. “En la NBA se juega muy directo y los pívots no tienen la capacidad de involucrarse en el juego”, razona para explicar que se siente cómodo en el universo FIBA. Ahora tiene el reto de conseguirlo en el Básquet Coruña, que ya se prepara de cara a su primer duelo amistoso de la pretemporada, el próximo día 25 en Vilagarcía contra el Obradoiro