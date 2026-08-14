El exnaranja Goran Huskic sigue en la B de la mano del Fuenlabrada

Goran Huskic, durante el Fuenlabrada-Básquet Coruña de la temporada 2023-24 Alba Pacheco

El pívot serbio Goran Huskic, uno de los doce héroes del primer ascenso a la ACB del Básquet Coruña y miembro del Obradoiro que se proclamó campeón de la fase regular de la última edición de la Primera FEB, continuará en la segunda categoría, una vez que el Fuenlabrada anunció su fichaje.

El Jokic de los pobres, de 34 años, 2,10 metros y lesionado de gravedad en una rodilla durante el primer partido liguero de la pasada campaña –se perdió el resto–, jugará así en su séptimo equipo español.

Debutó en nuestro país en 2013, en las filas del Gipuzkoa. Dos años después firmó el Peñas Huesca, con el que disputó la final de los playoffs 2015-16, en la que el conjunto aragonés fue barrido (3-0) por el verdugo del Leyma en semifinales, el Melilla.

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Logró su primer ascenso a la ACB con el San Pablo Burgos, en la 2016-17, cuando el equipo entrenado por Diego Epifanio firmó un espectacular 9-0 en los playoffs; sigue siendo el único invicto de la historia de la segunda categoría en una postemporada con tres rondas al mejor de cinco encuentros.

Huskic continuó en el club castellano hasta 2021, aunque con una cesión al Bilbao Basket en el curso 2020-21. Antes de llegar al Leyma pasó por Alemania (Mitteldeuscher) y Lituania (Jonava). Después de dos años en A Coruña, se fue al Obradoiro de la mano de Epi.

En su último curso completo, el 2024-25, con el equipo naranja en la ACB, promedió 7,3 puntos, 5,1 rebotes y 2,8 asistencias en 31 partidos.