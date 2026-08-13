Básquet Coruña y Zaragoza, reyes de la matinal ACB

Acción de Karlins Silins en el Zaragoza-Básquet Coruña de la temporada 2024-25 ACB Photo/Esther Casas

Si el célebre refrán “a quien madruga, Dios le ayuda” se pudiera aplicar al calendario del Básquet Coruña, al equipo naranja debería esperarle un curso 2026-27 mucho más tranquilo y feliz que la de su debut en la ACB, la 2024-25.

Y es, con la influencia de varios factores (entrada de las televisiones autonómicas, ocupación del pabellón, criterio de la propia Asociación de Clubes de Baloncesto), el plantel entrenado por Carles Marco es el que más veces tendrá que madrugar. Junto con el Zaragoza.

Ambos disputarán un total de 16 partidos (de un total de 34) cada uno en la primera mitad del día. El doble de los que jugó en sesión matinal el Básquet Coruña de Diego Epifanio, cuyo equipo actual, el Obradoiro, figura tercero en la lista de este curso, con un partido matutino menos que el conjunto herculino y el maño.

Con catorce figuran el otro gallego, el Breogán, y el Bilbao Basket. El menos madrugador será el UCAM, con solo cinco partidos de mañana (sesión en la que se incluyen los disputados en Tenerife a las 13.00 peninsulares). El equipo murciano es uno de los tres que no jugará más de una vez seguida en la primera mitad del día. Los otros son el Baskonia, con seis duelos matutinos en su agenda, y, más sorprendente, el Joventut, puesto que la Penya disputará una docena.

El UCAM es también el que más separación tiene entre dos compromisos matinales. Tras debutar en este horario en la tercera jornada no volverá a él hasta la décimo sexta.

Con seis encuentros figuran cuatro equipos: Baskonia, Tenerife, Unicaja Málaga y el defensor del título, el Valencia Basket. Al costasoleño y al canario no se medirá el Básquet Coruña antes del almuerzo.

La mitad de los grandes

El Real Madrid y el Barça, disputarán la mitad de partidos de mañana que el Leyma. Ambos con una sola serie de dos seguidos, el conjunto de Pedro Martínez en las jornadas 16 y 17, y el de Aleksandar Sekulic, en la diez y la once.

Ocho jugarán también el Andorra y el San Pablo Burgos. El equipo del principat, con un solo doblete (en la mismas fechas que el Madrid). El castellano, que arrancará a las 12.30 contra el Baskonia, con cinco en la primera vuelta.

El Unicaja será el último en madrugar: su primer encuentro matinal no llegará hasta la jornada ocho, cifra que asimismo es la máxima de partidos seguidos en sesión de mañana. Los jugará el Zaragoza entre las jornadas 21 y 28. El segundo con más enlazados es el Girona, entre la 16 y la 20.

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Por el contrario, el Bilbao Basket es el que los tiene más espallados. Entre sus catorce solo hay una tacada de tres encadenados (jornadas cuatro a seis). Dos de tres tiene el Básquet Coruña. La primera, de las fechas ocho a diez (en Valencia, ante el Força Lleida y en Manresa); la segunda, de la 26 a la 28 (frente al Manresa y al Barça, por este orden, y en Bilbao, donde se certificó el descenso matemático).

Además, los naranjas madrugarán en las dos fechas previas a la última, ambas como anfitrión: Joventut (32) y Breogán (33). La final cuenta ya con el día unificado, el 21 de mayo, pero el horario todavía está por determinar.

Los partidos en horario de temprano del Leyma se reparten en media docena en la primera vuelta y una decena en la segunda. Con semejante volumen, no resulta extraño que haya cuatro dobletes: Bilbao Basket (jornadas dos y 28), Bàsquet Girona (cuatro y 23), Manresa (diez y 26) y Obradoiro (trece y 24).

Hace dos años, el Básquet Coruña también madrugó más veces en casa (Joventut, el Valencia y el Breogán, estos dos en las jornadas doce y catorce). El conjunto lucense fue el único al que se midió las dos veces en la primera mitad del día. El segundo, en la jornada 23, redondeó la única tacada de dos consecutivos, abierta en el Nou Congost manresano.

La plantilla gobernada por Diego Epifanio encaró cinco matinales en la primera vuelta y tres en la segunda. Ninguna acabó felizmente. El pasado curso fueron cinco madrugones, cuatro en casa (Palencia, Cantabria, Alicante y Gipuzkoa) y en Alicante. Y el refrán funcionó: pleno de victorias.