El Básquet Coruña se reestrenará en ACB contra Barça en el Palau

Atou Diagne se cuelga de la canasta del Coliseum durante la victoria ante el Barça en 2025 Carlota Blanco

A mes y medio de que empiece la competición, el Básquet Coruña ya conoce su calendario de cara a la próxima temporada en ACB. La liga dará comienzo el 26 de septiembre, cuando el Leyma se medirá al Barça en el Palau a las 21.00 horas. Ese será el encuentro que significará el reestreno del conjunto herculino en la máxima competición del baloncesto nacional.

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Hace dos temporadas, el Leyma consiguió vencer al Barça, pero ese encuentro fue en el Coliseum. En el choque del Palau, la historia fue distinta. El Básquet Coruña venía de ganar de manera clara (110-86) al Zaragoza en casa, con confianza para afrontar el reto, pero el Barcelona fue un rodillo y se terminó imponiendo 106-80 con un gran partido de Jabari Parker y Chimezie Metu.

El retorno de la Liga Endesa al Coliseum será una semana más tarde, el domingo 4 de octubre, fecha en la que el Leyma recibirá al Bilbao Basket a las 12.00 horas. El conjunto bilbaíno fue uno de los verdugos de los naranjas hace dos temporadas en el feudo herculino con una actuación estelar de Rubén Domínguez.

Las fechas más señaladas en el calendario naranja serán los cuatro derbis gallegos que jugará a lo largo de esta nueva temporada 2026-27. Obradoiro, Breogán y Básquet Coruña formarán un trío inédito en la ACB, que no veía tres equipos de Galicia al mismo tiempo en la liga desde hace más de treinta años, en la temporada 1993-94 con Breogán, Ourense y OAR Ferrol.

Los dos derbis lejos de A Coruña serán en fechas navideñas y separados por apenas diez días. El Leyma visitará el Fontes do Sar el domingo 20 de diciembre a las 12.00 horas y hará lo propio con el Pazo lucense el miércoles 30 a las 18.00 horas. Por el medio, Unicaja visitará el Coliseum el domingo 27 a las 16.30 horas. Los derbis del Coliseum serán en la segunda vuelta: contra el Obradoiro el domingo 14 de marzo a las 12.00 horas y contra el Breogán (penúltima jornada) el domingo 16 de mayo también a las 12.00 horas.

La primera vuelta terminará el fin de semana del 9 y 10 de enero, cuando quedará configurada la Copa del Rey 2027. Una jornada 17 en la que el Leyma se medirá al San Pablo Burgos en la localidad castellana para terminar una racha de tres partidos lejos de A Coruña. En la última jornada con la que acabará la liga regular entre el 21 y el 23 de mayo, el Martín Carpena de Málaga será el pabellón que acoja a los naranjas, que se medirán al Unicaja.

En el primer año en ACB del Básquet Coruña, tanto Real Madrid como FC Barcelona no fueron capaces de ganar en el Coliseum. En esta segunda aventura, los blancos visitarán A Coruña el martes 8 de diciembre a las 17.00 horas, mientras que el conjunto blaugrana lo hará el domingo 4 de abril a las 12.00 horas.