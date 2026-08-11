El balón ya vuelve a botar en el Coliseum

Primer entrenamiento del Básquet Coruña 2026-27 Carlota Blanco

Ahora sí, el Básquet Coruña 2026-27 ha echado a andar de manera oficial. Tras llevar a cabo ayer los reconocimientos médicos pertinentes, el conjunto naranja ha regresado hoy a la pista del Coliseum para su primer entrenamiento, en el que han participado trece jugadores.

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Carles Marco ya ha podido contar con Jacobo Díaz, que ayer no llegó a tiempo a la clínica por retrasos en su vuelo desde Estados Unidos. El que todavía no ha estado presente, aunque se espera que llegue a la ciudad esta tarde, es Karlis Silins, que fue padre recientemente, pero se incorporará al grupo en los próximos días.

El resto de los nuevos fichajes (Alonzo Verge, George Conditt, Tomas Dimsa, Dmytro Skapintsev y Lukas Uleckas) ya han conocido su nueva casa y han podido probar sus aros. Junto a ellos han estado los 'viejos' conocidos del club, como son el cuerpo técnico y los renovados Dídac Cuevas, Jacobo Díaz, Dino Radoncic, Guillem Jou, Paul Jorgensen y Caio Pacheco).

Han completado el primer entrenamiento el joven coruñés Carlos Taboada, que está acompañando al Leyma durante la pretemporada, además de Eric del Castillo, jugador vinculado del Xiria recién fichado por el equipo carballés.

El entrenamiento ha dejado también pistas sobre los posibles números de las nuevas incorporaciones, ataviadas con las equipaciones de entrenamiento de Bordisport, marca que vestirá al Leyma a partir de esta temporada: