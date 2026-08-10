Silins y Jacobo Díaz, únicos ausentes en el primer día de pretemporada del Básquet Coruña

La plantilla del Básquet Coruña posó para la cámara después de pasar los exámenes médicos QuirónSalud

El Básquet Coruña inició este lunes de manera oficial su pretemporada, aunque este primer día estuvo focalizado en los pertinentes reconocimientos médicos, realizados en el Quirónsalud, bajo la supervisión de Carlos Lariño, médico del club y del centro, así como por el doctor Gabriel Sánchez, cardiólogo del hospital.

A esta cita inaugural del nuevo curso, el del regreso a la ACB, solamente faltaron dos jugadores, Jacobo Díaz y Karlins Silins, este por estar concentrado con la selección de Letonia, que en la última semana del presente mes disputará dos partidos de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.

Los reconocimientos médicos consistieron en una analítica, consulta médica y pruebas de cardiología, que garantizan la puesta a punto de los jugadores para comenzar la nueva temporada.

El doctor Lariño ha destacado que las pruebas realizadas han servido para demostrar el excelente estado de salud en que se encuentran los jugadores del Básquet Coruña de cara al retorno a la ACB. “Esperamos que el equipo afronte los partidos que empezarán a jugarse en breve con la misma energía, salud y éxito con los que han superado estos reconocimientos médicos”.

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Este martes, la plantilla entrenada por Carles Marco iniciará las sesiones de entrenamiento en el Coliseum. Durante estas semanas previas al inicio liguero, el joven pívot coruñés Carlos Taboada, la temporada pasada en el Alega Cantabria, cedido por el Bilbao Basket, ayudará al conjunto naranja en los entrenamientos y en los partidos de pretemporada.

Y es que, además de Silins, el pívot ucraniano Dmytro Skapintsev, el base brasileño Caio Pacheco y el '5' puertorriqueño George Conditt IV también se ausentarán por compromisos, asimismo de las ventanas FIBA, de sus combinados nacionales.

Hasta el primer día de la nueva, persistía la duda acerca de dos jugadores, el canarinho y el boricua. En el caso de Pacheco, porque la Confederación Brasileña de Baloncesto todavía no había dado la lista de convocados para enfrentarse a República Dominicana y a México, ya que el '1' del Leyma es habitual en los planes del seleccionador, el croata Aleksandar Petrovic, y además jugó muy bien en los dos encuentros de la ventana anterior, disputada en julio.

Más interrogantes había respecto a Conditt. El ex del Gran Canaria tuvo un problema, que finalmente no quedó muy claro, el pasado marzo. A raíz de un incidente a la salida de un pabellón de su país, el nuevo '5' naranja subió un texto a las redes sociales donde deja entrever que abandonaba la selección. No obstante, el presidente de su Federación salió rápidamente al paso para anunciar que el organismo contaba con Conditt, de 26 años, para futuras convocatorias.

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El primer examen en la pista llegará el martes 25 de agosto, a las 20.30 horas, al arousano pabellón de Fontecarmoa, contra el Obradoiro, en la segunda edición del Trofeo San Roque, que los dos últimos ascendidos a la ACB inauguraron el verano pasado, con ajustado triunfo (76-73) del conjunto entrenado por Diego Epifanio.

El sábado 29, a la misma hora que el primer partido, los de Carles Marco jugarán ante el Palencia en el Palacio Municipal de Deportes de la ciudad castellana.

El siguiente paso de preparación lo dará el Básquet Coruña en algo más serio, la Copa Galicia, título que solo ha conquistado una vez, en 1996, su primer año de existencia. Su víctima en aquella final, el Ourense, será su rival en las semifinales de este año, con el Multiusos Fontes do Sar como escenario, a partir de las 18.00 horas del sábado 5 de septiembre. En caso de victoria, al día siguiente (19.00) se enfrentará al vencedor del duelo entre el anfitrión Obradoiro y el defensor del cetro autonómico, el Breogán.

El siguiente fin de semana, el otro Coliseum de la ACB, el de Burgos, acogerá un triangular con el local San Pablo y el Bilbao Basket como contrincantes de un Leyma que el viernes 18 (19.00) se presentará ante su afición, esta vez en el Palacio de Deportes de Riazor y con el Manresa enfrente.

Vinculados y desvinculado

Eric del Castillo, campeón de Europa sub-16 y sub-18, y Ouwa Camara, que se encuentra preparando el AfroBasket sub-18 con la selección de Mali, ambos jugadores del vinculado de Basket Xiria, también participarán en los entrenamientos durante toda la temporada.

No lo hará un clásico de los últimos años, el canterano naranja Santi Martínez. El club que preside Pablo de Amallo se despidió este lunes del alero, que pasó por todas las categorías de base de la entidad.

Al superar la categoría sub-22, el Básquet Coruña se ve obligado a romper la vinculación con el jugador coruñés, que llegó a debutar con el equipo en la ACB. Santi Martínez milita desde 2023 en el Xiria carballés.