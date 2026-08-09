Las pruebas médicas abren este lunes la pretemporada del Básquet Coruña

Carles Marco, en el primer entrenamiento de la pretemporada pasada Carlota Blanco

Este lunes echa andar la pretemporada del Básquet Coruña 2026-27, la fase de preparación para la segunda experiencia en la ACB, cuyo punto de partida está programado para 26 de septiembre.

No obstante, el parqué tendrá que esperar. La plantilla naranja, que presenta seis jugadores renovados y otros tantos fichados, se limitará en este primer día a pasar por los pertinentes exámenes médicos.

Unas pruebas que podrían perderse dos jugadores convocados para las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, el letón Karlins Silins y el ucraniano Dmytro Skapintsev. Brasil todavía no ha desvelado la lista de Aleksandar Petrovic, en la que más que posiblemente estará Caio Pacheco. Más complicada parece la convocatoria del pívot George Conditt IV, ausente en los últimos compromisos de Puerto Rico.

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Los interiores se perderán los dos primeros amistosos, el día 25 contra el Obradoiro, en Vilagarcía de Arousa, y la visita al Palencia (día 29), ya que Letonia juega el 27 en Croacia y el 30 contra Israel, mientras que Ucrania recibe a Grecia el 28 y visita a Montenegro el 31. Los partidos que tiene calendados la seleçao son frente a República Domicana (28) y en México (1 de septiembre).

El tercer capítulo de la pretemporada es la Copa Galicia, el 5 de septiembre en el Fontes do Sar, en semifinales contra el Club Ourense Baloncesto. El cuarto, el 6, si pasa a la final.

El conjunto naranja retomará los amistosos los días 12 y el 13 de septiembre, cuando se enfrente, en el otro Coliseum de la ACB, el de Burgos, al anfitrión San Pablo y al Bilbao Basket, en el que milita el exnaranja Aleix Font, en un triangular cuyos horarios todavía están por determinar.

El punto final de la fase de preparación será también la presentación del equipo naranja ante su afición, aunque no en su hogar desde el primer ascenso, ya que los de Carles Marco se medirán al Manresa en Palacio de los Deportes de Riazor. Será a partir de las 19.00 horas del 18 de septiembre.